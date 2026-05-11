Двое военных из Дагестана убиты на Украине

Хизри Хизриев и Руслан Омаров из Кулинского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1925 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 мая чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1923 бойца из Дагестана.

Об открытии мемориальных досок убитым в военной операции Хизри Хизриеву и Руслану Омарову в Сумбатлинской школе отчиталась сегодня администрация Кулинского района в Telegram-канале.

Подробности биографий и гибели военных администрация в сообщении не привела.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1925 военнослужащего из Дагестана.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100 Не менее 4494 бойцов из СКФО и 4607 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В феврале администрация Кулинского района Дагестана сообщила, что в зоне СВО убит Нурулаг Омаров.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.