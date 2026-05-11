Контрактник из Ингушетии убит в военной операции

Ваха Яндиев из Назрановского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 194 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 193 бойцов из Ингушетии.

В школе села Кантышево открыта "парта героя", посвящённая Вахе Яндиеву, убитому в военной операции, сообщила 9 мая в своем телеграм-канале администрация Назрановского района.

После срочной службы в Армии Яндиев "продолжил военную карьеру", участвовал в служебных командировках, в том числе в Сирии. "В 2022 году он вновь встал в строй и принял участие в специальной военной операции [...]. 14 августа 2023 года в Запорожской области его жизнь трагически оборвалась", - говорится в публикации.

Ранее о смерти участника СВО из Назрановского района стало известно в конце марта. Тогда администрация района сообщила, что в боевых действиях на Украине убит Аслан Вешагуров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.