06:59, 11 мая 2026

Контрактник из Ингушетии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ваха Яндиев из Назрановского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 194 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 193 бойцов из Ингушетии.

Бойцы из батальона Привлечение бойцов из других регионов в батальон "Эрзи" стало вынужденной мерой

В школе села Кантышево открыта "парта героя", посвящённая Вахе Яндиеву, убитому в военной операции, сообщила 9 мая в своем телеграм-канале администрация Назрановского района.

После срочной службы в Армии Яндиев "продолжил военную карьеру", участвовал в служебных командировках, в том числе в Сирии. "В 2022 году он вновь встал в строй и принял участие в специальной военной операции [...]. 14 августа 2023 года в Запорожской области его жизнь трагически оборвалась", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 194 бойцов из Ингушетии.

Ранее о смерти участника СВО из Назрановского района стало известно в конце марта. Тогда администрация района сообщила, что в боевых действиях на Украине убит Аслан Вешагуров.

Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/57396 Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9100

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
