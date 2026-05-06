Боец из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Тутаев из Карабулака убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 193 бойца из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 192 бойца из Ингушетии. Так, правительство республики сообщало, что в боях убит Хасан Тумгоев.

О посещении семьи убитого в военной операции Магомеда Тутаева сообщил региональный филиал фонда "Защитники Отечества l Ингушетия" на своей странице во "ВКонтакте".

Детали биографии и гибели бойца в сообщении фонда не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 193 бойцов из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

2 апреля правительство Ингушетии сообщило, что в боях убит Ахмет Торшхоев из Карабулака.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".