Боец из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Тутаев из Карабулака убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 193 бойца из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 мая власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 192 бойца из Ингушетии. Так, правительство республики сообщало, что в боях убит Хасан Тумгоев.

Бойцы из батальона
23:14 01.10.2025
Привлечение бойцов из других регионов в батальон "Эрзи" стало вынужденной мерой
Присутствие в созданном в Ингушетии интернациональном батальоне "Эрзи" бойцов из других регионов, как и в группах, отправляющихся из Грозного, призвано продемонстрировать массовость решения отправиться на фронт, полагают аналитики.

О посещении семьи убитого в военной операции Магомеда Тутаева сообщил региональный филиал фонда "Защитники Отечества l Ингушетия" на своей странице во "ВКонтакте".

Детали биографии и гибели бойца в сообщении фонда не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 193 бойцов  из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

2 апреля правительство Ингушетии сообщило, что в боях убит Ахмет Торшхоев из Карабулака.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
17:53, 5 мая 2026
Житель Ингушетии заподозрен в реабилитации нацизма
17:53, 5 мая 2026
Житель Ингушетии заподозрен в реабилитации нацизма
Военный в домашней обстановке. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:36, 5 мая 2026
Военнослужащий в Нальчике осужден за два эпизода уклонения от службы
Хасан Тумгоев. Скриншот фото https://t.me/MAKalimatovvv/12021.
00:58, 4 мая 2026
Подполковник из Ингушетии убит в зоне СВО
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
20:06, 1 мая 2026
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам
05:19, 30 апреля 2026
Житель Ингушетии обвинен в организации финансирования боевиков
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Разлив мазута в Черном море

20:47, 23 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Итоги Конкурса «Герои гражданского общества» – 2025
20:18, 19 марта 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
С праздником Ид аль-Фитр!
21:03, 22 февраля 2026
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
День депортации ингушей и чеченцев!
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves
05 мая 2026, 23:02
Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже

Карачаево-Черкесия. Фото: Вячеслав Аргенберг https://ru.wikipedia.org/
05 мая 2026, 18:31
Спасатели в Карачаево-Черкесии разыскивают пропавших туристок из Астрахани

Сход селя в Кодорском ущелье. Фото: https://uks-ra.ru/novosti/item/77-v-kodorskom-ushchele-soshel-sel-dvizhenie-ogranicheno
05 мая 2026, 15:05
Проезд по Кодорскому ущелью ограничен после схода селя

Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов. 5 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15940
05 мая 2026, 11:14
Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
