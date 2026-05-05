Военнослужащий в Нальчике осужден за два эпизода уклонения от службы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд приговорил к шести годам колонии Салмана Оздоева, который сначала не явился к установленному времени в часть, а потом самовольно оставил место службы.
Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.
Военнослужащий по фамилии Оздоев признан виновным в двух эпизодах отсутствия на службе более месяца в период мобилизации , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.
По данным суда, военнослужащий "без уважительных причин" 7 мая 2024 года не явился к установленному времени на службу в пункт расположения воинской части, а 6 февраля 2025 года самовольно оставил место службы. В обоих случаях он отправился домой и находился там в первом случае до 17 августа 2024 года, а во втором до 11 марта 2026 года.
"В первом случае Оздоев добровольно прибыл в пункт временной дислокации воинской части, а во втором случае добровольно прибыл в воинскую часть в станице Троицкой в Ингушетии", - говорится в сообщении.
В суде Оздоев признал вину полностью. Ему по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, осужденный - Салман Оздоев. Дело на рассмотрение в суд поступило 26 апреля, а 4 мая судья Пятов огласил приговор.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.