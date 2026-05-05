Военнослужащий в Нальчике осужден за два эпизода уклонения от службы

Суд приговорил к шести годам колонии Салмана Оздоева, который сначала не явился к установленному времени в часть, а потом самовольно оставил место службы.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Военнослужащий по фамилии Оздоев признан виновным в двух эпизодах отсутствия на службе более месяца в период мобилизации 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, военнослужащий "без уважительных причин" 7 мая 2024 года не явился к установленному времени на службу в пункт расположения воинской части, а 6 февраля 2025 года самовольно оставил место службы. В обоих случаях он отправился домой и находился там в первом случае до 17 августа 2024 года, а во втором до 11 марта 2026 года.

"В первом случае Оздоев добровольно прибыл в пункт временной дислокации воинской части, а во втором случае добровольно прибыл в воинскую часть в станице Троицкой в Ингушетии", - говорится в сообщении.

В суде Оздоев признал вину полностью. Ему по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.

Имя осужденного пресс-служба суда не указала. Согласно карточке уголовного дела на сайте суда, осужденный - Салман Оздоев. Дело на рассмотрение в суд поступило 26 апреля, а 4 мая судья Пятов огласил приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".