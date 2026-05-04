Оглашен приговор политзаключенным Мурневу и Дудченко

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам заключения жителей Ессентуков Сергея Дудченко и Николая Мурнева, обвиненных в подготовке поджога военкомата.

Как информировал "Кавказский узел", Николай Мурнев, Сергей Дудченко, Владимир Бурмай и еще один житель Ессентуков (как выяснилось позднее, Кирилл Бузмаков) были обвинены в приготовлении к теракту (часть 2 статьи 205 УК РФ) в Пятигорске. Согласно версии обвинения, они планировали поджечь военкомат. В августе стало известно, что Бузмаков умер дома, из СИЗО его выпустили в тяжелом состоянии. Правозащитники признали Николая Мурнева и Сергея Дудченко политзаключенными; оба они заявляли о пытках, а позднее - о произвольной цензуре в следственных изоляторах Ростова-на-Дону.

Бузмаков незадолго до смерти писал своему другу, что его заболевание вызвано пытками и отсутствием лечения. Жена Мурнева Анна в декабре 2023 года сообщила, что ее супруг был избит, и силовики его заставляли подтвердить в суде ранее данные показания против знакомого. Дудченко в июле 2024 года был приговорен к семи с половиной годам колонии по обвинению в хранении оружия, взрывчатки и наркотиков, это дело суд рассматривал отдельно.

Приговор Сергею Дудченко и Николаю Мурневу Южный окружной военный суд огласил сегодня. Оба приговорены к семи годам лишения свободы, сообщил Telegram-канал "Дело байкеров", который ведут родные Дудченко и Мурнева.

"Так как у Сергея есть ещё приговор по другим статьям, ему в совокупности назначили 10 лет. Время проведенное в СИЗО засчитают день за день", - говорится в публикации.

О приговоре Дудченко и Мурневу сообщило также управление ФСБ по Ставропольскому краю. В ведомстве заявили, что Дудченко приговорен к десяти годам строгого режима, Мурнев - к семи, при этом оба должны провести первые три года в тюрьме, передает "Интерфакс-Юг".

Согласно версии обвинения, осенью 2022 года обвиняемые планировали поджечь здание с помощью самодельной зажигательной смеси, которую нашли в гараже одного из них. В ФСБ отметили, что при обысках силовики нашли у них наркотики, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Обвиняемые заявляли, что все эти предметы им были подброшены, а признательные показания они вынужденно дали под пытками и угрозами семье. В первые сутки задержания адвокат сфотографировал Мурнева, на лице которого были явные следы избиения. В СИЗО на него оказывали давление заключенные, сотрудничающие с администрацией, там Мурнев, чтобы избежать пыток, был вынужден нанести себе ранение в шею.

Третий оставшийся в живых обвиняемый по делу о подготовке теракта, Владимир Бурмай, покинул Россию, он объявлен в розыск и арестован заочно.

Все обвиняемые - байкеры из ессентукского мотоклуба, они обсуждали в закрытом клубном чате действия российских военных на Украине и критиковали политическое руководство РФ. По словам Бурмая, силовики после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года получили приказ поймать "каких-нибудь террористов", о чем впоследствии прямо заявляли.

"Они не стесняются, ходят по городу и говорят - если бы мы в этом чате не трындели на власть, ничего бы этого с нами не было, что мы просто вот так попались под руку", - утверждает он.