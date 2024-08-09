Умер обвиняемый в подготовке теракта в Пятигорске

09 августа 2024, 21:41

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Кирилл Бузмаков, один из обвиняемых по делу о подготовке поджога военкомата Пятигорска, умер дома, из СИЗО его выпустили в тяжелом состоянии. Бузмаков писал своему другу, что его заболевание вызвано пытками и отсутствием лечения.

Как писал "Кавказский узел", Николай Мурнев, Сергей Дудченко, Владимир Бурмай и еще один житель Ессентуков - фигуранты дела о приготовлении к теракту (часть 2 статьи 205 УК РФ). Жена Мурнева Анна в декабре 2023 года сообщила, что Николай Мурнев был избит, силовики его заставляли подтвердить в суде ранее данные показания против знакомого.

По словам Анны Мурневой, мужчин объединяла любовь к автомобилям и мотоциклам. У них был коллективный чат на восемь человек, в котором они обсуждали события на Украине и критиковали российские власти. В октябре 2022 года сначала был задержан Дудченко, который открыто писал в соцсетях пацифистские публикации и проводил мотопробеги с украинским флагом. Затем прошел обыск в доме Владимира Бурмая, после чего он уехал из России, и обыск у четвертого фигуранта. Во время обыска в доме Мурнева силовики нашли бутылки с зажигательной смесью, металлоискатель, пустой тубус от гранатомета, болты, провода, бутылки с антифризом и техническим спиртом. Кроме того, по словам женщины, в сейфе силовики нашли охотничье оружие, на которое у Мурнева было разрешение. Мурнева рассказала, что в отношении супруга применялось физическое давление, подкинули наркотики.

Один из обвиняемых в подготовке теракта в Ставропольском крае, 38-летний Кирилл Бузмаков, скончался у себя дома в Железноводске, по этому же делу проходят Николай Мурнев и Сергей Дудченко, сообщила сегодня "Медиазона" (признана иностранным агентом).

Другой фигурант дела Владимир Бурмай сообщил, что у Бузмакова обнаружили онкологическое заболевание. Незадолго до смерти его перевели из СИЗО под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Кирилла Бузмакова и его друзей-байкеров Николая Мурнева и Сергея Дудченко задержали по подозрению в подготовке теракта в октябре 2022 года — по версии следствия, они планировали поджечь военкомат в Пятигорске. Все обвиняемые рассказали, что признательные показания у них выбили под пытками, говорится в сообщении.

Кирилл Бузмаков скончался после пыток, пишет сегодня "ОВД-Инфо" (Медиапроект "ОВД-Инфо" признан иностранным агентом). При задержании осенью 2022 года Бузмакову сломали лицевую кость, полтора года ему не оказывали никакой медицинской помощи. Чтобы скрыть следы пыток, мужчину не отвозили в больницу и обещали лечить, если он даст необходимые показания. "На начальной стадии легко можно было вылечить. Но меня, видишь, сгноили. Больше года отказывали в лечении, даже гистологию с биопсией не делали", — приводятся в публикации его слова из письма Бурмаю.

Из СИЗО Бузмакова под домашний арест выпустили в мае 2024 года, уже в очень тяжелом состоянии, 28 мая его прооперировали в гражданской больнице. "Отрезали челюсть полностью. Дышу через трахеостому, питаюсь через зонд. Жить буду, скорее всего" - приводятся в сообщении его слова из письма Бурмаю после операции.

Дело Бузмакова, Дудченко и Мурнева рассматривается в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону с декабря 2023 года. Очередное заседание намечено на 20 августа.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя регулярные отчеты о предотвращении терактов, предположили, что спецслужбы мотивированы распространять сфальсифицированные сообщения о задержании предполагаемых террористов на Ставрополье для улучшения отчетности и в целях пропаганды. Вероятной целью такой пропаганды может быть предупреждение о последствиях участия в радикальных организациях.

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