Щукин Федор Вячеславович

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

30 апреля 2026 года президент России поддержал кандидатуру Федора Щукина на пост главы Дагестана. Щукин выдвинут на должность руководителя региона как действующий председатель Верховного суда Дагестана.

Кандидат на пост главы Дагестана

На встрече Путина с представителями Дагестана спикер республиканского парламента Заур Аскендеров предложил назначить на пост главы Дагестана предложена кандидатура главы Верховного суда Республики Федора Щукина.

По словам Путина, Щукин проявил себя как человек, работающий "принципиально, но бесконфликтно". Он согласился с предложенной кандидатурой.

"Самое главное здесь, чтобы во главе республики появился человек, который в состоянии решать настоящие задачи, знает, что и как надо делать с учетом того, что было сделано до настоящего времени, и, это, наверное, самое главное, пользуется уважением у людей, доверием у людей", - заявил он.

Во главе Верховного суда Дагестана

Федор Щукин был назначен председателем Верховного суда Дагестана в феврале 2024 года указом президента РФ.

Журналисты предполагали, что за назначением Щукина в Дагестан из Нижегородского областного суда мог стоять бывший член Президиума Верховного суда России, председатель Четвертого апелляционного суда Магомед Магомедов, имеющий прочные контакты с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым.

К обязанностям приступил 1 марта 2024 года, первое выступление начал с традиционного для республики приветствия: “Уважаемые коллеги, ассаламу аллейкум!” "Быть во главе Верховного суда самой многонациональной республики нашей страны – это большая ответственность”, - заявил тогда Щукин.

Уже через неделю, 7 марта 2023 года, Щукин участвовал в "подведение итогов работы судов общей юрисдикции Республики Дагестан за 2023 год". На этом мероприятии он указал “на необходимость повышения качества рассмотрения” дел, связанных с самовольным строительством, назвав их “одними из злободневных” в республике. . Вскоре стало известно, что Щукин взял на личный контроль строительные судебные дела, обязав председателей районных судов республики в течение суток направлять в его приемную электронные копии вынесенных решений.

В феврале 2025 года Щукин отчитался, что за год под его руководством дагестанские суды рассмотрели свыше 600 тысяч дел и материалов - на 141 тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда же он назвал важной составляющей эффективной работы судов “связь с народом”, заявив, что “для обеспечения открытости, доступности и прозрачности правосудия важно наладить контакт со СМИ”. .

После разрушительных паводков весной 2026 года, Щукин организовал особый режим работы судов, включая ускоренное рассмотрение исков пострадавших и создание информационных зон для помощи подтопленцам. Он также публично заявил о необходимости пресекать попытки мошенничества при получении компенсаций. “Мы должны пресечь любые попытки нажиться на общей беде”, - цитировало слова Щукина РИА “Дагестан”.

Карьера

2023 год – награжден медалью "За безупречное служение правосудию" III степени.

2020 год – назначен заместителем председателя Нижегородского областного суда сроком на шесть лет. Курировал административное, кадровое и организационное направления, а также взаимодействие с районными судами.

2013-2020 годы – председатель Семеновского районного суда Нижегородской области (два шестилетних срока: 2013-2019 и 2019-2025).

2013 год – решением Квалификационной коллегии судей Нижегородской области от 16 мая 2013 года присвоен четвертый квалификационный класс судьи, позже – пятый. .

2005-2013 годы – судья Починковского районного суда Нижегородской области (сначала на трехлетний срок, затем – без ограничения срока полномочий).

2004 год – назначен мировым судьей судебного участка №1 Починковского района.

1995-2004 годы – работал юрисконсультом на промышленных предприятиях Нижегородской области.

Образование

1997 год – окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности "Юриспруденция".

2002 год – получил дополнительную специальность "Государственное и муниципальное управление" .

Биографические сведения

Родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской (ныне Нижегородской) области. Избирался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. За работу в судебной системе Щукин “неоднократно поощрялся ведомственными наградами”, указывает портал Право.ру. .