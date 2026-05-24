Встреча руководства Дагестана с блогерами дала повод для осторожного оптимизма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Встреча нового руководства Дагестана с представителями популярных Telegram-каналов и независимых СМИ, дает шанс, что критика в адрес властей будет восприниматься конструктивно, а озвученные ими проблемы будут услышаны, считают махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года движение "Город наш" отреагировало на высказывания о своих представителях, которых Сергей Меликов , занимавший тогда пост главы Дагестана, на опубликованных в сети видеозаписях совещания с чиновниками назвал "терпилами". Активисты напомнили Меликову слова Путина о том, что дагестанцы очень чувствительны к несправедливости и административному хамству.

На одной из записей видеоконференции Сергея Меликова с чиновниками глава Дагестана высказался о махачкалинских активистах. "Что там Арсен Магомедов (юрист, активист движения "Город наш", – прим. "Кавказского узла") пошел набирать себе баллы, к очередным выборам в Народное собрание или в Госдуму, что ли? Путь они займутся вот этими историями, создайте совместную комиссию с этими общественниками городскими переживающими, терпилами, которые за все переживают, но ничего не делают", – следует из видео. Видеозапись, в частности, была опубликована в Telegram-канале "Жемчужина юга".

Руководство Дагестана встретилось с блогерами и независимыми СМИ

Щукин назначил Рамазанова врио главы правительства Дагестана Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство Дагестана в отставку и назначил врио главы правительства Магомеда Рамазанова.

23 мая в дагестанском Белом доме прошла неофициальная встреча руководства республики с независимыми СМИ, блогерами и представителями благотворительного сектора, сообщал «Черновик».

По данным издания, во встрече приняли участие: врио главы РД Фёдор Щукин, премьер-министр РД Магомед Рамазанов, главный редактор газеты "Новое дело" Хаджимурад Сагитов, представитель «Черновика» Магомед Магомедов (Удалить ссылку) , Расул Маазов - телеграм-канал "Спросите у Расула", Арсен Магомедов , проект "Город Наш", Рамазан Меджидов, проект Tooba, Камал Салманов - проект "Нескучный сад", Мурад Керимов – благотворительный фонд "Надежда", Асланбек Даудов - магазин "Лёгкие коляски".

Встреча руководителей республики в формате общения с популярными блогерами и независимыми СМИ состоялась впервые. Телеграм-канал "Спросите у Расула" насчитывает около 94 тысяч подписчиков, телеграм-канал "Черновик" - 47891 подписчика, «Новое дело» - 14592 подписчиков, у Арсена Магомедова – 5209 подписчиков.

Итогом встречи стало обещание продолжать конструктивную критику властей

Как пишет «Черновик», в ходе встречи стороны прямо высказывались о существующих в Дагестане проблемах.

«Что касается взаимоотношений с независимыми СМИ и блогерами, то Фёдор Щукин признался, что когда два года назад он прибыл в Дагестан в качестве председателя Верховного суда Дагестана, то он сформировал в своих гаджетах список телеграм-каналов (в частности, "Черновик", Арсен Магомедов, "Новое дело", "Спросите у Расула" и др.), читая которые, он многое понял о состоянии неформальной стороны судебной системы республики. Эта информация, по его словам, в какой-то степени, позволила воздержаться от ряда неправильных решений. Поэтому, исходя из его высказываний, у присутствующих сформировалось чёткое понимание, что он видит пользу в альтернативных источниках информации», - говорится в публикации.



Блогер Камал Салманов поднял вопрос о более свободном доступе туристов из арабских стран в республику. В частности, он сообщил, что бывают ситуации, когда туристы по 40 минут проходят паспортный контроль. Это мешает развивать этнотуризм и формировать позитивное впечатление о Дагестане в арабском мире.

На это Магомед Рамазанов объяснил, что в пограничные меры республика вмешиваться не может, но на каком-то этапе может способствовать в согласовании посещения Дагестана отдельными группами.

«Руководители Дагестана рассказали, что внимательно следят за комментариями в соцсетях, связанных с формированием Общественной палаты РД, дали понять, что этот процесс ещё не завершился. И с интересом отреагировали на предложения о том, чтобы в составе ОП РД были Зияутдин Увайсов ("Монитор пациента") и Шамиль Хадулаев (Общественная наблюдательная комиссия Дагестана). Расул Маазов, в свою очередь, обещал Щукину и Рамазанову, что критика властей в телеграм-каналах будет. Но она, как и до нынешнего дня, будет обоснованной, справедливой, без оскорбительных перегибов», - пишет «Черновик».

Напомним, что 21 мая в телеграм-канале «Черновика» было опубликовано обращение к врио главе Дагестана Фёдору Щукину. В нем говорится, что по имеющейся информации, управление информационной политики администрации главы и правительства Дагестана подготовило многостраничный документ "Анализ

информационного поля Республики Дагестан".

«В нем приводятся рейтинги крупных телеграм-каналов республики, приводятся "индексы цитируемости" непонятно чего, вводится понятие "высокий индекс влияния" непонятно кого, а также производится разбивка телеграм-каналов на лояльные, оппозиционные и нейтральные. Естественно, упоминаются такие каналы, как "Черновик", "Спросите у Расула", "Новое дело", "ДагестаНет", "Арсен Магомедов", а также целый ряд несуществующих и вряд ли когда существовавших каналов. С учётом вашего прежнего места работы и богатого судейского опыта, просим вас, в порядке "принципа состязательности сторон" пригласить админов вышеупомянутых телеграм-каналов на презентацию данного доклада. И, если это позволит формат презентации, дать возможность прокомментировать этот, несомненно интересный документ», - сказано в обращении «Черновика».

Представитель «Нового дела» Хаджимурад Сагитов встречу с руководством Дагестана в своем телеграм-канале прокомментировал как «осторожный оптимизм, подкреплённый опытом некоторого разочарования».

Один из самых важных, на взгляд Сагитова, для Дагестана вопросов - реформа местного самоуправления.

«Это судьба прямо более 750 семей, умноженная ещё на 3–5 семей, которые могут задуматься о переезде в город в случае ликвидации сельсоветов как точек рабочих мест. И, конечно же, это судьба сотен сёл. Есть надежда, что там будет принято положительное для республики решение. Во многом успех будет зависеть от кадров. Если всё было хорошо — зачем тогда ворошить? А если было плохо — зачем держать старых? Меликова в большей части погубила самоубийственная кадровая политика. У него был какой-то особый талант окружать себя негодяями и мздоимцами", - отметил журналист.

По данным на 17-00 мск 24 мая, комментарии по состоявшейся встрече не были опубликованы в соцсетях главы и правительства Дагестана.

Махачкалинцы выразили надежду на перемены

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Махачкалы поделились своими впечатлениями от состоявшейся встречи руководства Дагестана с блогерами и представителями независимых СМИ.

Махачкалинских активистов возмутили высказывания Меликова Движение "Город наш" отреагировало на высказывания главы Дагестана о своих представителях, которых Сергей Меликов на опубликованных в сети видеозаписях совещания с чиновниками назвал "терпилами". Активисты напомнили Меликову слова Путина о том, что дагестанцы очень чувствительны к несправедливости и административному хамству.

«При предыдущих главах республики не припомню, чтобы проходили такие мероприятия. Меликов жестко критиковал независимые СМИ и телеграм-каналы, власти практически не приглашали их при проведении

значимых мероприятий. Я около 20 лет читаю «Черновик», еще с его бумажной версии, и «Новое дело». Там всегда можно найти правдивую информацию, которую скрывают официальные СМИ», - рассказал пенсионер Рустам Абакаров, который до 2025 года работал в одном из министерств.

«Интересно, прозвучал ли вопрос о давней блокировке Telegram в Дагестане, и доступу к независимой информации? Я официальным СМИ не доверяю, читаю «Черновик», «Спросите у Расула», по вопросам города интересные публикации у Арсена Магомедова. Если последуют конкретные решения по недопущению запрета независимых СМИ и каналов, то это хорошо. Лишь бы не закончилось просто бесполезным общением», - говорит предприниматель Абакар.

«До сих пор в Дагестане информационщики от власти живут в каком-то своем мире, не замечают, что они сильно проигрывают в информационной подаче блогерам и независимым СМИ. Надеюсь, что ситуация изменится,и желаю, чтобы возродили печатную версию «Черновика», который закрыли власти», - рассказала учитель Залина.

Общественно-политический еженедельник "Черновик" издается в Дагестане с 2003 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Напомним, в ноябре 2022 года "Черновик" заявил о давлении со стороны властей, вынудивших редакцию прекратить выпуск печатной версии газеты. В 2025 году Издание "Черновик" получило из Роскомнадзора отказ в регистрации телеграм-канала и сочло это попыткой цензуры и результатом заинтересованности властей республики.