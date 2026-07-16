Привлечение совета старейшин к обсуждению будущего Дагестана вызвало вопросы активистов

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Инициатива по приглашению членов Совета старейшин к обсуждению реформы местного самоуправления в Дагестане выглядит странно, так как сам Совет как таковой не ведет работы, не высказывал позиции по острым для республики вопросам, а озвучиваемые им мнения всегда совпадают с позицией власти, подчеркнули активисты и жители Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2022 года депутаты Народного собрания Дагестана поддержали законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Этот законопроект может вызвать раздражение жителей сел, а после его вступления в силу централизация власти может создать условия для произвола чиновников, отметили аналитики. Реализация законопроекта о реформе местного самоуправления, который одобрили депутаты Народного собрания Дагестана, вызовет отток населения из сел, обострит социальные и экономические проблемы и межэтнические противоречия, считают дагестанские активисты. Они призвали разработать для Дагестана отдельный закон о местном самоуправлении с учетом национального состава республики.

В Дагестане, с населением более 2,9 млн человек проживают представители более 15 этносов. При этом численность городского населения составляет более 1,3 млн человек, а сельского – почти 1,6 млн, следует из справки на сайте правительства Дагестана.

Старейшин привлекли к обсуждению реформы системы местного самоуправления

Врио главы Дагестана Фёдор Щукин пригласил старейшин республики к обсуждению реформы системы местного самоуправления, сообщил телеграм-канал администрации главы региона.

По словам Щукина, республике предстоит сделать исторический выбор: перейти на одноуровневую систему или сохранить двухуровневую. Это решение напрямую повлияет на управление территориями и коснется

каждого жителя республики.

«Кулуарных решений здесь не будет. Любой шаг мы сделаем исключительно с учетом мнения самих дагестанцев. И в этом процессе для меня принципиально важен голос наших старейшин. Это люди, которые десятилетиями руководили районами и городами, знают изнутри каждый механизм муниципальной системы и пользуются безусловным авторитетом у

населения. Кому, как не им, оценивать такие реформы», — сообщил Щукин.

Идея привлечения старейшин для решения насущных проблем республики вызвала, в основном, негативную реакцию среди активистов, журналистов и жителей.

Активисты усомнились в экспертности и независимости совета старейшин

Историк Патимат Тахнаева написала в своем телеграм-канале, что началась история со старейшинами 19 мая 2010 года, когда Элла Памфилова, возглавлявшая тогда Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека (ныне - глава ЦИК РФ - прим. "Кавказского узла") обратилась к занимавшему тогда пост президента Дмитрию Медведеву с предложением, исходя из местной специфики, сформировать в округе

постоянно действующий общественный орган – «Совет старейшин». На это Медведев отвечал: «Применительно к северокавказским проблемам это абсолютно разумная вещь».

«Это предложение вызвало критику политологов и общественных деятелей, которые сочли его следствием заблуждений федеральной власти относительно устройства жизни на Кавказе, заметив, что она мыслит не реальной ситуацией, а руководствуется набором мифом и стереотипов об архаичности кавказского общества, преувеличивая роль старейшин, которые в настоящее время не играют той роли, которая была у них сто лет назад», - считает Тахнаева.

Она напомнила про выступление в 2016 году председателя Совета старейшин республики Абдуллы Магомедова на встрече занимавшего тогда пост главы Дагестана Рамазана Абдулатипова с членами Совета старейшин.

«Магомедов не скромничал, и с удовлетворением констатировал, что «смелостью мысли, жизненным опытом мы влияем на мировоззрение и на культурные ценности молодого поколения и взрослого населения», и даже предлагал «придать решениям и аналитическим материалам Совета старейшин нормативный характер». Рамазан Абдулатипов согласился с тем, что Совет старейшин действительно является «авторитетным, уважаемым институтом гражданского общества».

И выдал, как фальшивый документ, высокую оценку странно-бессмысленной деятельности этой группы стариков:

«Высказываемая вами позиция всегда носит взвешенный и принципиальный характер, отличается государственным подходом. В рамках своих заседаний вы обсуждаете наиболее актуальные для республики проблемы в социально-

экономической, культурной сферах, большое внимание уделяете выработке мер противодействия экстремизму и терроризму, укреплению межнационального мира и согласия», - пишет Тахнаева.

Она добавила, что состав Совета старейшин пополняется из членов бывшей партноменклатуры и госчиновников, вышедших на пенсию, отсюда их «безоговорочное сопровождение различных инициатив, исходящих сверху и

взаимная любовь».

Некоторые из них, к большому сожалению и стыду, никогда не имели собственного мнения или позиции, отличной от чиновничьей спущенной сверху

Издание «Новое дело» сообщило в своем телеграм-канале, что «хорошо было бы опубликовать этот список старейшин, так как некоторые из них, к большому сожалению и стыду, никогда не имели собственного мнения или позиции, отличной от чиновничьей спущенной сверху— такова горькая правда».

«Черновик» в своей публикации отмечает, что не стоит так критично относиться к Совету старейшин.

«Каждый борется за путёвку в санаторий и участие в околовластной движухе, как умеет. Надо понимать: крепкое самоуправление никому не нужно. К сожалению, это так. О Совете старейшин, не встреться Федор Вячеславович с его председателем, даже никто не вспомнил бы», - пишет издание.

Местные элиты в большинстве своем разменяли общественный запрос на личные интересы: должности, регалии, недвижимость и доходные проекты

Член движения «Город наш» Арсен Магомедов написал в своем телеграм-канале, что проблема Совета старейшин Дагестана не в почтенном возрасте или ментальном уровне его членов, а в том, что эти люди никак не отражают

интересы народа, так как большинство из них являются представителями элит — преимущественно бюрократических, пусть уже и находящихся на пенсии.

«Местные элиты в большинстве своем разменяли общественный запрос на личные интересы: должности, регалии, недвижимость и доходные проекты. В результате народ от них отвернулся. Поэтому апелляция к ним, в том числе к

Совету старейшин, как к людям, стоящим на страже интересов народа и пользующимся его доверием, вызывает резко негативную реакцию», - считает Арсен Магомедов.

Он опубликовал в своем канале опрос: «Кто сегодня в наибольшей степени отражает интересы жителей Дагестана?»

По состоянию на 14-40 мск 16 июля проголосовало 549 человек. 54 процента ответили «независимые журналисты и блогеры», 38 процентов – «общественники и активисты», 22 процента – «никто из перечисленных». Ответ «совет старейшин» набрал 1 процент голосов.

Отметим, что в Telegram-канале Совета старейшин, на который подписаны 119 человек, не обсуждаются проблемные, важные для жителей Дагестана вопросы — здесь преимущественно публикуются поздравления и соболезнования.

Махачкалинцы указали на отсутствие действий совета старейшин по защите интересов жителей республики

Житель Махачкалы, предприниматель Рашид рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что никогда не слышал о каких-либо выступлениях или действия совета старейшин по актуальным для республики вопросам.

«Зачем их куда-то привлекать, кто их будет слушать?», - считает мужчина.

Учитель Мариям рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что также не знает о деятельности данного органа.

«Даже если они предложат поднять зарплаты, увеличить пенсии – кто их послушает? Ненужная организация», - говорит махачкалинка.

«Хоть раз совет старейшин высказался по случаям резонансных конфликтов в Дагестане, деле братьев Гасангусейновых, случаев смерти в РОВД Махачкалы? Где они были, зачем их сейчас куда-то привлекать?», - добавил Саид.

Напомним, 17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты в августе 2016 года в ходе спецоперации. Силовики объявили убитых боевиками, однако родители братьев и односельчане настаивали, что юноши были чабанами и просто пасли в горах скот. Позднее версия о том, что братья были боевиками, не подтвердилась. Результатом серии пикетов Гасангусейнова в 2019 году стало лишь дисциплинарное взыскание начальнику отдела полиции. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Убийство чабанов в Дагестане".

15 мая Советский райсуд Махачкалы приговорил к шести годам лишения свободы трех обвиняемых по делу о смерти в отделении полиции участника СВО Ахмеда Джабраилова. Четвертый обвиняемый ранее отправился в зону СВО и погиб там летом 2025 года. Махачкалинских полицейских, осужденных на шесть лет по делу о смерти задержанного Ахмеда Джабраилова, следовало признать виновными в убийстве и приговорить к длительным срокам, заявили пользователи соцсетей.

Дело о смерти в этом же Советском РОВД Махачкалы Курбана Далгатова суд начал рассматривать второй раз. Большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.