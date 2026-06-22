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10:55, 22 июня 2026

Мурдиев Роман

Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Мурдиев – чеченский подросток из Москвы. Стал известен в конце 2023 года в связи с уголовным делом о хулиганстве и драках в Москве. Приговорен к 1 году и 11 месяцам заключения, в июне 2026 года этапирован в СИЗО Волгограда. 

Суть уголовного дела

Уголовное дело было возбуждено 18 октября 2023 года по факту серии массовых драк с участием подростков в московских торговых центрах («Авиапарк», «Дискавери») и в парке «Ходынское поле». По версии следствия, Мурдиев и еще четверо фигурантов умышленно провоцировали конфликты со случайными прохожими (преимущественно несовершеннолетними) и избивали их группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) 1.

Роман Мурдиев и его родственники утверждали, что он не был зачинщиком конфликтов, а лишь заступился за младшего  12-летнего знакомого, на которого напал более сильный противник. Драку сняли на телефон 2. Следком  также опубликовал кадры, на которых запечатлены несколько драк с участием одного и того же подростка.  На записи обвиняемый дерется с человеком под подбадривающие крики остальных 3Сторона защиты и чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявляли, что на записях виден единичный эпизод, где Мурдиев заступался за 12-летнего ребенка, сама апись обрезана 4,  а в остальных драках он не участвовал 5.

Мать подростка жаловалась, что ей не дали ознакомиться с видеозаписями с камер наблюдения, на которых  “слышно на 16-й и 19-й секундах, как Муслиму угрожают ножом", но следственных действий по этому факту не проводилось.

Приговор и заключение

С конца декабря 2023 года подросток находился под домашним арестом.

29 сентября 2025 года Савеловский районный суд Москвы признал Романа Мурдиева виновным по четырем эпизодам хулиганства и приговорил его к 1 году и 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, реальный срок заключения в колонии составил около 1 года. Другие фигуранты дела получили от 1,5 до 3,5 лет 6

В июне 2026 года за месяц до окончания срока заключения, Мурдиев был этапирован из Москвы в следственный изолятор Волгограда. Его мать обратилась  11 июня 2026 года к Путину и Кадырову с призывом обеспечить безопасность ее ребенка и гарантировать соблюдение его прав. Она опубликовала скриншоты постапающих угроз с упоминанием Никиты Журавеля, волгоградца, избитого сыном Рамзана Кадырова Адамом.  В другом обращении матери, опубликованном адвокат Асланбеком Минкаиловым, она сообщила, что ее несовершеннолетнего сына поместили в одиночную камеру.

Общественный резонанс

Дело привлекло внимание высшего руководства Чеченской Республики.

В декабре 2024 года в защиту подростка публично выступил Рамзан Кадыров 7. Глава Чечни жестко раскритиковал руководство федеральных силовых ведомств, заявив, что председатель СК Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах» 8.

В ответ Следственный комитет России опубликовал видеозаписи драк с участием Мурдиева, подчеркнув обоснованность расследования 9.

Мать Муслима Мурдиева спустя несколько дней после первых сообщений о конфликте Кадырова и Бастрыкина обратилась к главе СКР, отметив, что направила ему более 700 ходатайств и жалоб, но по всем получила отказы 10.

Защита и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев неоднократно заявляли об этнической предвзятости суда. Его адвокат заявлял, что все проходящие по делу подростки – представители национальных меньшинств, а еще двоих присутствовавших в их компании следствие вывело из дела, поскольку "тогда рушится версия так называемой этнической банды" 11, нарушениях прав подростка на образование и медицинскую помощь (у Мурдиева диагностирован порок сердца). 12.

Биография

Роман родился в многодетной чеченской семье. Дома и в кругу друзей его принято называть Муслим. Семья Мурдиевых переехала в Москву, когда Роман учился со 2-м класса. 13.  В сентябре 2023 года, когда произошли инциденты с драками, Роману было 14 лет. Во время судебно процесса учился дистанционно 14.

Подробно о деле Романа Мурдиева и заступничестве Рамзана Кадырова рассказывается в справке «Кавказского узла».

Примечания

  1. https://t.me/sledcom_press/17586&
  2. Солтаев о деле Мурдиева: Отсутствуют достаточные основания для уголовного преследования // Грозный-информ, 10.10.2024.
  3. СКР рассказал о драках подростка, за дело которого Кадыров критиковал Бастрыкина // Коммерсант, 05.12.2024.. 
  4. Мансур Солтаев прокомментировал видео драки с участием Муслима Мурдиева, опубликованное СК России // ЧГТРК "Грозный", 06.12.2026.
  5. Защита Мурдиева подала ходатайство о его госзащите // chechombudsman.ru,
  6. Муслима Мурдиева приговорили к 1 году и 11 месяцам лишения свободы // ГТРК «Вайнах», 29.09.2025.
  7. Кадыров о Мурдиеве: "Его выпустят" // “Чечня сегодня”, 04.12.2024
  8. Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах // Грозный Информ, 04.12.2024.
  9. https://t.me/sledcom_press/17586
  10. Мать ребенка, из-за которого поссорились СК и Кадыров, обратилась к Бастрыкину// Ura.ru, 18.12.2024.
  11. Правозащитник Чечни: В деле Мурдиева отсутствуют основания для уголовного преследования // Чечня сегодня, 04.07.2024.
  12. Суд в очередной раз продлил домашний арест Муслима Мурдиева // Чечня сегодня, 25.02.2025.
  13. Правозащитник Чечни: В деле Мурдиева отсутствуют основания для уголовного преследования//chechombudsman.ru, 04.07.2024.
  14. Солтаев об изменениях в деле Мурдиева: «Возможность учиться хотя бы дистанционно — это важный, хоть и недостаточный шаг» // chechombudsman.ru, 07.05.2025.
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Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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