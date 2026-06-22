Мурдиев Роман
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Роман Мурдиев – чеченский подросток из Москвы. Стал известен в конце 2023 года в связи с уголовным делом о хулиганстве и драках в Москве. Приговорен к 1 году и 11 месяцам заключения, в июне 2026 года этапирован в СИЗО Волгограда.
Суть уголовного дела
Уголовное дело было возбуждено 18 октября 2023 года по факту серии массовых драк с участием подростков в московских торговых центрах («Авиапарк», «Дискавери») и в парке «Ходынское поле». По версии следствия, Мурдиев и еще четверо фигурантов умышленно провоцировали конфликты со случайными прохожими (преимущественно несовершеннолетними) и избивали их группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ) 1.
Роман Мурдиев и его родственники утверждали, что он не был зачинщиком конфликтов, а лишь заступился за младшего 12-летнего знакомого, на которого напал более сильный противник. Драку сняли на телефон 2. Следком также опубликовал кадры, на которых запечатлены несколько драк с участием одного и того же подростка. На записи обвиняемый дерется с человеком под подбадривающие крики остальных 3Сторона защиты и чеченский омбудсмен Мансур Солтаев заявляли, что на записях виден единичный эпизод, где Мурдиев заступался за 12-летнего ребенка, сама апись обрезана 4, а в остальных драках он не участвовал 5.
Мать подростка жаловалась, что ей не дали ознакомиться с видеозаписями с камер наблюдения, на которых “слышно на 16-й и 19-й секундах, как Муслиму угрожают ножом", но следственных действий по этому факту не проводилось.
Приговор и заключение
С конца декабря 2023 года подросток находился под домашним арестом.
29 сентября 2025 года Савеловский районный суд Москвы признал Романа Мурдиева виновным по четырем эпизодам хулиганства и приговорил его к 1 году и 11 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, реальный срок заключения в колонии составил около 1 года. Другие фигуранты дела получили от 1,5 до 3,5 лет 6.
В июне 2026 года за месяц до окончания срока заключения, Мурдиев был этапирован из Москвы в следственный изолятор Волгограда. Его мать обратилась 11 июня 2026 года к Путину и Кадырову с призывом обеспечить безопасность ее ребенка и гарантировать соблюдение его прав. Она опубликовала скриншоты постапающих угроз с упоминанием Никиты Журавеля, волгоградца, избитого сыном Рамзана Кадырова Адамом. В другом обращении матери, опубликованном адвокат Асланбеком Минкаиловым, она сообщила, что ее несовершеннолетнего сына поместили в одиночную камеру.
Общественный резонанс
Дело привлекло внимание высшего руководства Чеченской Республики.
В декабре 2024 года в защиту подростка публично выступил Рамзан Кадыров 7. Глава Чечни жестко раскритиковал руководство федеральных силовых ведомств, заявив, что председатель СК Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах» 8.
В ответ Следственный комитет России опубликовал видеозаписи драк с участием Мурдиева, подчеркнув обоснованность расследования 9.
Мать Муслима Мурдиева спустя несколько дней после первых сообщений о конфликте Кадырова и Бастрыкина обратилась к главе СКР, отметив, что направила ему более 700 ходатайств и жалоб, но по всем получила отказы 10.
Защита и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев неоднократно заявляли об этнической предвзятости суда. Его адвокат заявлял, что все проходящие по делу подростки – представители национальных меньшинств, а еще двоих присутствовавших в их компании следствие вывело из дела, поскольку "тогда рушится версия так называемой этнической банды" 11, нарушениях прав подростка на образование и медицинскую помощь (у Мурдиева диагностирован порок сердца). 12.
Биография
Роман родился в многодетной чеченской семье. Дома и в кругу друзей его принято называть Муслим. Семья Мурдиевых переехала в Москву, когда Роман учился со 2-м класса. 13. В сентябре 2023 года, когда произошли инциденты с драками, Роману было 14 лет. Во время судебно процесса учился дистанционно 14.
Подробно о деле Романа Мурдиева и заступничестве Рамзана Кадырова рассказывается в справке «Кавказского узла».
Примечания
- https://t.me/sledcom_press/17586&
- Солтаев о деле Мурдиева: Отсутствуют достаточные основания для уголовного преследования // Грозный-информ, 10.10.2024.
- СКР рассказал о драках подростка, за дело которого Кадыров критиковал Бастрыкина // Коммерсант, 05.12.2024..
- Мансур Солтаев прокомментировал видео драки с участием Муслима Мурдиева, опубликованное СК России // ЧГТРК "Грозный", 06.12.2026.
- Защита Мурдиева подала ходатайство о его госзащите // chechombudsman.ru,
- Муслима Мурдиева приговорили к 1 году и 11 месяцам лишения свободы // ГТРК «Вайнах», 29.09.2025.
- Кадыров о Мурдиеве: "Его выпустят" // “Чечня сегодня”, 04.12.2024
- Кадыров: Бастрыкин и Колокольцев сидят не на своих местах // Грозный Информ, 04.12.2024.
- https://t.me/sledcom_press/17586
- Мать ребенка, из-за которого поссорились СК и Кадыров, обратилась к Бастрыкину// Ura.ru, 18.12.2024.
- Правозащитник Чечни: В деле Мурдиева отсутствуют основания для уголовного преследования // Чечня сегодня, 04.07.2024.
- Суд в очередной раз продлил домашний арест Муслима Мурдиева // Чечня сегодня, 25.02.2025.
- Правозащитник Чечни: В деле Мурдиева отсутствуют основания для уголовного преследования//chechombudsman.ru, 04.07.2024.
- Солтаев об изменениях в деле Мурдиева: «Возможность учиться хотя бы дистанционно — это важный, хоть и недостаточный шаг» // chechombudsman.ru, 07.05.2025.