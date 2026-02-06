Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Бакинском военном суде завершился процесс над пятнадцатью бывшими руководителями Нагорного Карабаха, задержанными осенью 2023 года. Им были предъявлены обвинения в военных преступлениях против Азербайджана и азербайджанского народа по 20 статьям уголовного кодекса Азербайджана. 5 февраля 2026 года суд приговорил подсудимых к пожизненным и длительным срокам лишения свободы.

Осенью 2023 года, после завершения военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе и установления контроля над территорией, правоохранительные органы Азербайджана инициировали уголовное преследование бывших руководителей и жителей Нагорного‑Карабахской республики. В начале октября 2023 года были задержаны и этапированы в Баку бывшие президенты Аркадий Гукасян (1997–2007), Бако Саакян (2007–2020), Араик Арутюнян (2020–2023), а также председатель парламента Давид Ишханян. Подробнее о событиях в Нагорном Карабахе рассказывается в справках "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Обвиняемые

В Бакинском военном суде с января 2025 года рассматривалось дело 15 бывших руководителей и жителей Нагорного Карабаха, задержанных в сентябре–октябре 2023 года.

Среди них:

бывшие президенты Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян, Бако Саакян;

бывший спикер парламента Давид Ишханян;

экс‑глава МИД Давид Бабаян;

бывший командующий Левон (Лева) Мнацаканян;

а также военнослужащие или участники боевых действий Давид Манукян, Гагик Мартиросян, Меликсет Пашаян, Давид Аллахвердиян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Василий Бегляран и Эрик Газарян.

Им инкриминируются 2548 эпизодов, объединенных в 1389 уголовных дел по 20 статьям Уголовного Кодекса Азербайджана . Основные статьи обвинения:

100 (планирование и ведение агрессивной войны),

102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид),

105 (истребление населения),

106 (рабство),

107 (депортация или принудительное переселение населения),

109 (преследование),

110 (насильственное удерживание человека),

112 (лишение свободы в нарушение норм международного права),

113 (пытки),

114 (наемничество),

115 (нарушение законов и обычаев войны),

116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов),

118 (военный грабеж),

214 (терроризм),

214-1 (финансирование терроризма),

218 (создание преступного сообщества (организации),

228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств),

270-1 (угрозы безопасности авиации),

278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства),

279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп).

Запрошенные сроки

13 ноября 2025 года прокуратура озвучила требования:

Пожизненное заключение – для Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна.

20 лет – для Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Мадата Бабаяна и Меликсета Пашаяна (срок запрошен с учетом возраста – для обвиняемых старше 65 лет пожизненное заключение не допускается).

19 лет – для Гагика Мартиросяна.

18 лет – для Давида Аллахвердяна.

17 лет – для Левона Балаяна.

16 лет – для Василия Бегларяна, Гургена Степаняна и Эрика Газаряна.

Прокуратура, запрашивая сроки обвинения, подчеркнула, что вина подсудимых доказана, хотя не все соучастники предстали перед судом .

Все подсудимые отказались признать вину.

Приговор

5 февраля 2026 года Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян приговорены Бакинским военным судом к пожизненному заключению.

К сроку 20 лет заключения с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительном учреждении строгого режима. приговорены Бако Саакян и Аркадий Гукасян.

Мадат Бабаян, Меликсет Пашаян приговорены к 19 годам лишения свободы.

Гарик Мартирoсян, Давид Аллахвердян – к 18 годам заключения, Левон Балаян – к 16 годам, Василий Бегларяна, Гурген Степанян и Эрик Казаряна – к 15 годам лишения свободы .

Процесс

Подробно о ходе судебного процесса рассказывается в справке «Кавказского узла».

Дело поступило в суд 17 декабря 2024 года. Заседания суда проходили в полузакрытом режиме. Информацию из зала суда распространяло государственное агентство «АЗЕРТАДЖ». Международным наблюдателям и иностранным СМИ отказано в доступе к заседаниям.

Подготовительное заседание прошло 17 января 2025 года, суд обеспечил перевод и защиту .

С января по июнь 2025 года допрашивались обвиняемые и потерпевшие, рассматривались документы и видеоматериалы о событиях конца 1980‑х, первой карабахской войны и 44‑дневной войны 2020 года.

Потерпевшие рассказывали о массовых жертвах, депортациях, пытках и разрушениях в Шуше, Кельбаджаре, Физули, Агдаме и других районах.

В марте 2025 года Европарламент принял резолюцию, назвав процесс постановочным и потребовав освобождения арестованных. . В ответ Милли Меджлис направил в Европарламент письмо протеста, в котором подчеркнул, что «перед судом предстали не военнопленные, а преступники, нарушившие законодательство Азербайджана» .

В апреле–мае 2025 года рассматривались материалы о захвате Шуши, визите Сержа Саргсяна на позиции, обстрелах сел .

Летом 2025 года продолжились показания потерпевших и обвиняемых о минировании территорий, поставках оружия, пытках пленных. .

31 октября 2025 года суд объявил о завершении следствия, стороны не возражали против этого решения. .

4 декабря 2025 года адвокаты назвали недоказанной вину своих подзащитных и призвали суд оправдать их. На последующих заседаниях суда в течение декабря 2025 года обвиняемые в своих последних словах заявили, что не считают себя виновными во вмененных им военных преступлениях.

Нюансы некоторых показаний обвиняемых

Араик Арутюнян признал, что делал заявления о ракетных ударах по Гяндже в 2020 году, принес извинения, но утверждает, что решение принималось не им.

Бако Саакян подтвердил участие в операции по захвату Шуши, но отрицал стрельбу по мирным жителям.

Аркадий Гукасян признал награждение армянских военачальников за Шушинскую операцию, но отрицал знание о преступлениях.

Давид Бабаян заявил, что выступал против интеграции армянского населения в Азербайджан.

Левон Мнацаканян и Давид Манукян подтвердили участие армянских военных и поставки оружия из Армении.

Меликсет Пашаян признал участие в боях и отметил, что грабежами занималось гражданское население .

