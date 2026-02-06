Бастующие сотрудники "Руставского азота" достигли соглашения с администрацией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Компания согласилась повысить зарплату сотрудникам "Руставского азота", частично выполнив их требования и зафиксировала ежегодный размер повышения оплаты труда, забастовка продолжалась девять дней.

Как писал "Кавказский узел", 28 января несколько сотен сотрудников "Руставского азота" объявили забастовку в городе Рустави. Сотрудники требуют повышения заработной платы на 300 лари, в противном случае они пообещали перейти к непрерывным протестам и ​​парализовать рабочий процесс. На второй день забастовки сотрудники химзавода в Рустави назвали унизительным предложенное администрацией повышение зарплаты и потребовали извинений. Сотрудники "Руставского азота", которые, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, бастуют пятый день, попросили поддержки у правительства Грузии. Сотрудники предприятия рассказали, что администрация потребовала возобновить работу и пыталась запугать бастующих.

АО "Руставский азот" - крупнейшее химическое предприятие по производству индустриальных химикатов и минеральных удобрений в Закавказье. На предприятии трудоустроено более 2 тысяч человек, говорится на официальном сайте "Руставского азота".

Между компанией и бастующими сотрудниками достигнуто соглашение, сообщила одна из бастующих сотрудниц Руставского азотного завода Бачана Капанадзе.

Компания договорилась с участниками забастовки о повышении заработной платы на 200 лари (около 75 долларов), ежегодном повышении на 125 лари (около 46 долларов) каждый февраль на протяжении пяти лет, прекращении преследования бастующих сотрудников. Объединение 25% премии в фиксированную заработную плату в срок от шести месяцев до одного года. Выплата компенсации за все дни забастовки, сообщает Publika.

Забастовка продолжалась девять дней. Бастующие требовали повышения заработной платы на 300 лари ($110). 5 февраля компания распространила заявление, в котором говорилось, что "Рустави Азот" всегда заботится об условиях труда и улучшении оплаты труда своих сотрудников и за последние пять лет уже несколько раз повышала заработную плату сотрудникам компании.Там же было сказано, что забастовка части сотрудников является незаконной и "компания обращается в соответствующие органы для осуществления надлежащего реагирования в соответствии с законодательством в отношении соответствующих лиц", пишет издание.

В апреле 2021 года около 500 сотрудников "Руставского азота" заблокировали въезд и выезд транспорта с территории предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. Требования участников акции протеста тогда поддержал профсоюз.