23:20, 4 февраля 2026

Протестующие в Тбилиси поддержали требования студентов

Кадр Сторонники евроинтеграции Грузии в 434-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Фото:Tv Pirveli/https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/120643-srul-tsinaagmdegobashi-mova-evrointegratsiastan-briuselis-reaqtsia-grantebis

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии в 434-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Помимо требования провести новые выборы и освободить политзаключенных они потребовали отменить реформу образования.

Как писал "Кавказский узел",  3 февраля сторонники евроинтеграции Грузии в 433-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Суд приговорил к административным арестам еще двух участников декабрьских собраний на проспекте Руставели. 

Сторонники евроинтеграции Грузии с флагами в 434-й день непрерывных протестов собрались у здания парламента на проспекте Руставели с неизменными требованиями - освободить всех политических заключенных и провести новые выборы. Также протестующие выразили солидарность со  студентами, которые протестуют против новых законодательных ограничений в сфере образования. В руках участники акции держали плакаты: "По дороге к России лучше иметь "права", чем диплом", "Для принятия законопроекта нужны не только уши, но и мозги", "Я не признаю это правительство", "Защитим образование", "Невозможно всегда обманывать целый народ", пишет издание Publika.

Парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" и пакет поправок, ограничивающий возможности иностранного финансирования. Принятие изменений прошло на фоне протестов общественности и студентов.

Кадр протестующая в Тбилиси у здания парламента с плакатом:"для принятия законопроекта нужно не только ухо, но и мозги". Фото: Mo Se / Facebook

Сегодня днем у здания Грузинского технического университета прошла акция протеста. Преподаватели и студенты выступили против слияния Тбилисского государственного университета и Технического университета. Участники протеста принесли на место проведения акции плакаты с протестными лозунгами.

"Нам нужна ваша поддержка. Вместе мы можем сделать больше. Вместе мы продолжим историю Технического университета. Министр фактически закрыл для нас университет", - заявили студенты и преподаватели.

Сегодня также стало известно, что двое членов студенческого движения госуниверситета Ильи вызваны в суд по делу "о блокировке тротуара", информировал телеканал Pirveli.

"Двое членов нашего движения, Анни Придонашвили и Тасо Долидзе, вызваны в суд по так называемому делу "о блокировке тротуара" 17 и 18 декабря. Согласно неконституционному "закону", принятому нелегитимным парламентом, гражданам Грузии грозит до 15 дней тюремного заключения за стояние на тротуаре, а в случае повторного правонарушения - до одного года лишения свободы в соответствии с Уголовным кодексом. Мы каждый день стоим на проспекте Руставели и намерены продолжать это делать. Боритесь до конца, до победы!", -  говорится в заявлении студенческого движения.

Автор: "Кавказский узел"

