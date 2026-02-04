Протестующие в Тбилиси поддержали требования студентов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сторонники евроинтеграции Грузии в 434-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Помимо требования провести новые выборы и освободить политзаключенных они потребовали отменить реформу образования.
Как писал "Кавказский узел", 3 февраля сторонники евроинтеграции Грузии в 433-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Суд приговорил к административным арестам еще двух участников декабрьских собраний на проспекте Руставели.
Сторонники евроинтеграции Грузии с флагами в 434-й день непрерывных протестов собрались у здания парламента на проспекте Руставели с неизменными требованиями - освободить всех политических заключенных и провести новые выборы. Также протестующие выразили солидарность со студентами, которые протестуют против новых законодательных ограничений в сфере образования. В руках участники акции держали плакаты: "По дороге к России лучше иметь "права", чем диплом", "Для принятия законопроекта нужны не только уши, но и мозги", "Я не признаю это правительство", "Защитим образование", "Невозможно всегда обманывать целый народ", пишет издание Publika.
Парламент Грузии в ускоренном режиме принял в первом чтении изменения в закон "О высшем образовании" и пакет поправок, ограничивающий возможности иностранного финансирования. Принятие изменений прошло на фоне протестов общественности и студентов.
Сегодня днем у здания Грузинского технического университета прошла акция протеста. Преподаватели и студенты выступили против слияния Тбилисского государственного университета и Технического университета. Участники протеста принесли на место проведения акции плакаты с протестными лозунгами.
"Нам нужна ваша поддержка. Вместе мы можем сделать больше. Вместе мы продолжим историю Технического университета. Министр фактически закрыл для нас университет", - заявили студенты и преподаватели.
Сегодня также стало известно, что двое членов студенческого движения госуниверситета Ильи вызваны в суд по делу "о блокировке тротуара", информировал телеканал Pirveli.
"Двое членов нашего движения, Анни Придонашвили и Тасо Долидзе, вызваны в суд по так называемому делу "о блокировке тротуара" 17 и 18 декабря. Согласно неконституционному "закону", принятому нелегитимным парламентом, гражданам Грузии грозит до 15 дней тюремного заключения за стояние на тротуаре, а в случае повторного правонарушения - до одного года лишения свободы в соответствии с Уголовным кодексом. Мы каждый день стоим на проспекте Руставели и намерены продолжать это делать. Боритесь до конца, до победы!", - говорится в заявлении студенческого движения.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.