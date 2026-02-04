Слова Яганова* о Латской трагедии вызвали возмущение в Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Абхазии назвал кощунством предположение Ибрагима Яганова*, что сбитый над селом Лата российский вертолет с мирными жителями мог быть военной целью. Прокуратура отчиталась о проверке.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря в Абхазии отмечается день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии. Траурные мероприятия проходят около установленного в Ткуарчале памятника, а также в селе Лата и в Гудауте - у могилы погибших.

14 декабря 1992 года, во время войны между Абхазией и Грузией, российский вертолет, выполнявший гуманитарный рейс, был сбит над селом Лата Гульрипшского района в результате стрельбы с подконтрольной грузинским войскам территории. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. Останки погибших были захоронены в Гудауте.

Генпрокуратура Абхазии сообщила сегодня о проверке в связи с высказываниями Ибрагима Яганова*. "Начата проверка по факту распространенной в социальной сети «Facebook»** публикации с высказываниями Яганова Ибрагима Хасанбиевича*, оправдывающего действия боевиков Госсовета Грузии, умышленно поразивших в воздухе над с.Лата Гулрыпшского района вертолет Российских военно-воздушных сил", сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Президент Абхазии Бадра Гунба назвал слова Яганова* "кощунством, варварством и бессердечием"."Не верится, что слова- «я должен признать, что этот вертолет мог быть военной целью» произносит человек, который носит высокое звание Героя Абхазии", отметил Гунба.

"Считаю, что своими высказываниями Ибрагим Яганов* осквернил память невинно убиенных детей, женщин и стариков, ранил душу каждого гражданина Абхазии", - приводит его слова "Апсны пресс".

Интервью грузинских и абхазских блогеров с Ягановым* опубликовано 30 января, в частности, в этот день оно размещено в YouTube-канале Давид Жвания. К 21.54 мск интервью набрало 3,6 тысяч просмотров. "Я должен признать, что это вертолет мог быть военной целью, - говорит он на записи.

"Кавказский узел" также писал, что российское посольство в Сухуме в сентябре 2024 года выразило возмущение представленным на выставке в Государственном музее Абхазии портретом Шамиля Басаева с подписью: "Герой Абхазии". Музей пообещал исправить ситуацию и закрыл доступ к выставке. Абхазия должна лишить Шамиля Басаева почетных званий и государственных наград, поскольку "героизация личности кровавого убийцы" недопустима в цивилизованном обществе, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Дзгоев, обращаясь к омбудсмену Абхазии Анас Кишмария. в октябре того же года Госмузей Абхазии убрал фото пяти героев Абхазии, в том числе Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова*. Минобороны объяснило это требованием главы ведомства в связи с позицией Яганова* по абхазо-грузинским отношениям.

В середине марта 2012 года Ибрагим Яганов* посетил Грузию с частным визитом, после чего дал интервью, которое было опубликовано на некоторых адыгских сайтах. Яганов* сказал, что его визит связан с желанием "покончить с этой трагической страницей истории". "Два десятилетия назад абхазские добровольцы приняли решение, что пока Грузия не признает независимость Абхазии, никаких отношений с ней адыги иметь не будут. Но за эти 20 лет ситуация не изменилась. Война была трагедией для Абхазии, Грузии, для Северного Кавказа, и с этой страницей истории надо заканчивать". Представители организации "Союз абхазских добровольцев" Кабардино-Балкарии направили открытое письмо в СМИ, в котором осудили визит Яганова* в Грузию.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.