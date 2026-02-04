×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:53, 4 февраля 2026

Жительнице Дагестана ужесточено обвинение по террористическим статьям

Сотрудники ФСБ. Фото: APA https://ru.apa.az/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Дагестана, ранее обвиненная в подготовке теракта, также обвиняется в обучении терроризму и участии в деятельности террористической организации. 

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане предотвращен намеченный на 9 мая 2025 года теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, рапортовало 2 мая ФСБ. Задержана готовившая его женщин, она арестована.

Следователи отдела УФСБ России по Дагестану возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205.3 УК РФ (обучение для осуществления террористической деятельности) и частью 2 статьи 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации). Каждая из статей предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемая, находясь под влиянием идеологии религиозного экстремизма и принимая участие в деятельности запрещенной на территории РФ террористической организации, намеревалась осуществить взрыв у памятника в селе Тотурбийкала, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону.

Для этой цели женщина приобрела через интернет компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Однако, реализовать задуманное ей не удалось, подозреваемая была задержана.

Ранее жительница Дагестана уже была обвинена в приготовлении к террористическому акту, уточнило ведомство.

В официальном сообщении не упомянуто название запрещенной организации. Также силовики не называют имя и фамилию подозреваемой.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд приговорил уроженца Дагестана Хаскила Яганова к 17 годам лишения свободы по делу о причастности к террористической организации, признав его виновным в подготовке теракта против людей, не исповедующих ислам. Яганов отказался признать вину.

Автор: "Кавказский узел"

