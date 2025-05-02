Силовики заявили о предотвращении теракта на 9 мая в Дагестане

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В Дагестане предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов, рапортует ФСБ. Задержана готовившая его женщина.

Силовики задержали предполагаемую сторонницу террористической организации, которая планировала подготовку взрыва у здания правоохранительных органов в Хасавюрте, сообщили сегодня в ФСБ.

Теракт в Хасавюрте был запланирован на 9 мая, передает РИА "Новости".

На видео, распространенном пресс-службой ФСБ и опубликованном ТАСС, задержанная девушка, лицо которой размыто, рассказывает, что ее действиями управлял через интернет мужчина, с которым она познакомилась в телеграм-чате.

Как писал "Кавказский узел", в Дербенте 22 апреля водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь. Правоохранители застрелили его. Один полицейский госпитализирован. Убитый в Дербенте в перестрелке с силовиками готовил вооруженное нападение и теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, заявили в правоохранительных органах. Четверо подозреваемых арестованы по делу о создании террористического сообщества и руководстве им.

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