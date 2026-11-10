Очередная незаконная майнинг-ферма найдена в селе Унцукуль

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Энергетики и силовики нашли в селе Унцукуль очередную незаконную майнинг-ферму на 12 устройств для добычи криптовалюты.

Как писал "Кавказский узел", с начала года в Дагестане обнаружены 52 нелегальные майнинг-фермы, изъяты 958 устройств для добычи криптовалют. 4 ноября в селе Унцукуль была найдена снова незаконная майнинг-ферма на семь устройств.

Энергетики совместно с представителями правоохранительных органов провели очередную проверку в селе Унцукуль и нашли на одном из объектов незаконную майнинг-ферму, пишет 9 ноября РИА "Дагестан" со ссылкой на начальника Гумбетовских РЭС филиала "Дагэнерго" Мухтарахмеда Муртазаева.

Было найдено 12 специализированных устройств для добычи криптовалюты, мощность каждого из которых составляет порядка 3,5 кВт. Суммарная выявленная мощность, таким образом, превышает 40 кВт. Оборудование изъято.

Напомним, что в декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики из-за нагрузки на электросети. Кабмин России ввел с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг, он введен, в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

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