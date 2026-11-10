Жители Карачаево-Черкесии оценили призыв муфтия сократить затраты на проведение свадеб

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Проведение свадеб в Карачаево-Черкесии зачастую настолько обременительно, что семьям приходится брать кредиты, однако некоторые отказываются от пышных празднеств, отметили местные жители, комментируя заявление старейшин Урупского района и призыв муфтия республики сократить траты на свадьбы.

Как писал "Кавказский узел", старейшины Урупского района Карачаево-Черкесии обратились к муфтию республики с просьбой содействовать сокращению расходов на свадьбы, которые зачастую становятся тяжёлым финансовым бременем для семей. Они предложили провести разъяснительную работу среди населения и упорядочить свадебные обряды в соответствии с национальными обычаями, духовными ценностями и религиозными нормами.

Проблема чрезмерных расходов на свадебные торжества ранее поднималась и в других республиках Северного Кавказа. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана рассказывали о случаях, когда семьи брали кредиты на свадьбы и продолжали выплачивать долги после окончания торжеств. История распространения дорогостоящих обрядов изложена в справочном материале "Кавказского узла" "Свадьба, похороны и кредит".

Стоимость проведения свадебных торжеств в КЧР может превышать миллион рублей

Жители Карачаево-Черкесии рассказали корреспонденту "Кавказского узла" про особенности проведения свадеб. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Свадебные традиции Урупского района существенно не отличаются от принятых в других частях Карачаево-Черкесии, рассказала местная жительница Лиана. По ее словам, место проведения торжества семьи выбирают, прежде всего исходя из финансовых возможностей. "У нас в районе нет какой-то особой свадебной специфики, все примерно так же, как и в остальной республике. Те, кто хочет провести свадьбу в большом банкетном зале, едут в Черкесск, например, в Royal Hall или другие заведения. У кого бюджет поменьше - могут организовать торжество в станице Преградной или соседнем Медногорском. Там тоже есть заведения, которые можно арендовать для свадьбы. А некоторые семьи по-прежнему проводят свадьбы дома", - рассказала она.

В станицах Зеленчукская и Сторожевая даже на самых скромных свадьбах обычно присутствует не менее 100 гостей, а торжества на 300 человек считаются средними по масштабу, рассказал уроженец Карачаево-Черкесии, житель Зеленчукского района Руслан Кипкеев.

Триста человек - скорее среднее количество, нередко приглашают значительно больше

"На свадьбах у нас обычно бывает не меньше ста гостей, даже если торжество считается скромным. Триста человек - скорее среднее количество, нередко приглашают значительно больше. Сейчас большинство свадеб проводят в специальных банкетных залах, а не дома. Например, недавно односельчанин организовал свадьбу в Royal Hall в Черкесске. На все мероприятие, включая банкет, свадебный кортеж, подарки родственникам невесты и другие расходы он потратил около шести миллионов рублей. Но это была свадьба с большим размахом, значительно выше среднего уровня. Минимальную стоимость назвать сложно, поскольку некоторые семьи по-прежнему устраивают свадьбы дома, хотя сейчас это встречается гораздо реже", - рассказал он.

Такие расходы Кипкеев считает чрезмерными и неоправданными. По его мнению, стремление провести пышное торжество часто связано с общественным давлением и желанием продемонстрировать достаток. "Люди нередко устраивают пышные свадьбы не для себя, а ради того, что скажут окружающие. Начинается соревнование: у кого свадьба лучше, дороже, масштабнее. При этом тратят огромные деньги, а бывает, что уже через неделю, месяц или полгода молодые разводятся. И возникает вопрос: ради чего были все эти расходы?" - отметил собеседник.

По словам Кипкеева, многие семьи со средним достатком вынуждены занимать деньги или оформлять кредиты для проведения свадеб. "Если говорить о семьях со средним достатком, большинство ради свадьбы влезает в долги, некоторые даже берут кредиты. К сожалению, в нашем обществе это стало практически нормой. Исключение, по моим наблюдениям, составляют религиозные карачаевцы. Они стараются не влезать в долги, проводят скромные свадьбы и не гонятся за показной роскошью, потому что не стремятся никому ничего доказывать, не обращают внимания на чужое мнение и не соревнуются с другими в масштабах торжества", - пояснил он.

Жительница Усть-Джегутинского района Милана, свадьба которой прошла несколькими месяцами ранее, подтвердила, что свадьбы примерно на 300 человек считаются обычными и в Усть-Джегуте. По ее словам, расходы на торжество несут обе семьи, хотя их обязательства различаются.

Чем выше положение семьи, тем больше людей хотят прийти на ее свадьбу

"У нас 300 человек - это самая обычная, средняя свадьба. Примерно 150 гостей приходят со стороны невесты, остальные - со стороны жениха. Поскольку свадьбу организует семья жениха, ей нужно заранее знать, сколько человек придет со стороны невесты, чтобы подготовить столы, заказать еду и все необходимое. Со стороны жениха приходят родственники, в том числе дальние, соседи, друзья. Бывают свадьбы на 500–600 человек и даже на тысячу. Все зависит от семьи, количества родственников и положения в обществе. Чем выше положение семьи, тем больше людей хотят прийти на ее свадьбу", - рассказала она.

По оценке Миланы, даже относительно скромная свадьба требует от семьи жениха значительных расходов. "Жених оплачивает аренду помещения, автомобили, свадебный стол и организацию самого торжества. Если ориентироваться на опыт моих близких родственников, у которых недавно были свадьбы, даже не слишком роскошное торжество обходится стороне жениха примерно в 700–800 тысяч рублей. Это минимальный уровень, если не заказывать слишком много блюд и не устраивать особенно пышную свадьбу. Если хочется провести торжество с большим размахом, расходы уже превышают миллион рублей. И это только траты семьи жениха", - пояснила собеседница.

При этом семья невесты, по словам Миланы, может потратить сопоставимую сумму на приданое, которое у карачаевцев называется "берне". "У карачаевцев есть понятие "берне" - приданое невесты. На мой взгляд, именно в том виде, в каком этот обычай существует сейчас, он стал одной из самых больших проблем. Многие молодые люди хотели бы отказаться от чрезмерных расходов, но старшее поколение продолжает настаивать на соблюдении сложившихся правил. Берне - это не только личные вещи невесты, ее одежда, украшения и бытовая техника, которые она привозит в дом мужа. Это еще и подарки родственникам жениха, причем не только самым близким, но и дальним родственникам, соседям и даже соседским детям", - рассказала она.

Она подчеркнула, что подготовка приданого начинается задолго до свадьбы, поскольку семья опасается критики со стороны родственников жениха. "Девушкам бывает сложно выходить замуж еще и потому, что все эти подарки нужно начинать собирать заранее, чтобы успеть к свадьбе и не ударить в грязь лицом. Потом женщины из рода жениха обсуждают, богатое ли у невесты было приданое или не очень. Если берне дорогое, все снимают на камеру, отправляют по WhatsApp* родственникам. В итоге содержимое приданого становится известно чуть ли не всей республике. Поэтому семья старается подготовить все на высоком уровне, чтобы никто не осудил", - рассказала собеседница.

По оценке Миланы, расходы на приданое и подарки могут достигать миллиона рублей, а в отдельных случаях превышать эту сумму. "Если собрать все подарки, бытовую технику, личные вещи и все остальное, что невеста должна привезти в дом жениха, на это может уйти около миллиона рублей. Даже при попытке сэкономить речь идет об очень больших суммах. Получается, что сторона жениха тратит на свадьбу 700–800 тысяч рублей или миллион, а семья невесты может потратить сопоставимую сумму на берне", - отметила она.

По словам Миланы, далеко не все семьи располагают такими средствами, поэтому займы и кредиты стали распространенным способом финансирования свадеб. "Конечно, большинство семей не может себе этого позволить. Я, наверное, еще ни разу не встречала свадьбу, которую сыграли бы полностью на собственные деньги, без долгов или кредитов. Мне кажется, обязательно кто-нибудь у кого-нибудь занимает. Это стало настолько привычным, что люди уже воспринимают долги как неотъемлемую часть подготовки к свадьбе", - рассказала жительница Усть-Джегуты.

Проведение свадеб превратилось в соревнование

Свадьбы в Карачаево-Черкесии обычно собирают от 200 до 300 гостей, а расходы даже на относительно скромное торжество могут начинаться от миллиона рублей, рассказала Марина, профессионально занимающаяся свадебной фотосъемкой.

"У карачаевцев большие семьи, родственные связи принято поддерживать вплоть до седьмого колена, поэтому родственников довольно много. При этом свадьбы у нас не такие масштабные, как, например, в Дагестане, где число гостей иногда достигает тысячи человек. На свадьбах, которые я посещала или фотографировала, обычно присутствовало 200–300 человек, реже - меньше. Самые скромные торжества обходились примерно от миллиона рублей, а верхней границы расходов фактически нет. Если судить по публикациям в Instagram*, некоторые могут потратить на одно свадебное платье больше этой суммы. Впрочем, точными нынешними расценками я не располагаю, поскольку последние несколько лет специально ими не интересовалась", - рассказала она.

По словам Марины, расходы на карачаевскую свадьбу традиционно складываются из нескольких составляющих, и само торжество - лишь одна из них. "Первая часть - непосредственно свадьба: банкетный зал, платье, артисты, автомобили и все остальное. Вторая - подарки, которыми обмениваются семьи жениха и невесты. Семья жениха дарит невесте золотые украшения: например, комплект от матери, кольцо от брата, цепочку от сестры. Со стороны невесты тоже принято делать подарки родственникам жениха: сестре - кольцо, жениху - костюм или часы, его отцу и брату - другие подарки. Конкретные правила могут различаться от села к селу, но общий порядок примерно такой. Третья часть - приданое невесты: мебель, бытовая техника, посуда и другие вещи, которыми молодая семья будет пользоваться в доме", - пояснила она.

В прошлом, наоборот, осуждалось, когда со стороны невесты делали слишком много подарков

По ее мнению, современные расходы на свадьбы чрезмерны и зачастую искажают смысл традиционных обрядов. "В прошлом, наоборот, осуждалось, когда со стороны невесты делали слишком много подарков. Говорили, что это как будто "довесок к плохой невесте", словно семье жениха доплачивают за то, чтобы девушку взяли замуж. Сегодня же дорогостоящие подарки и пышность торжества нередко воспринимаются как обязательная часть традиции, хотя изначально такого смысла в ней не было", - сказала она.

В семье самой Марины свадьбы старались проводить сообразно финансовым возможностям. Родственники помогали молодоженам деньгами, но она не знает случаев, когда ее близким приходилось брать кредиты ради торжества. "У нас родственники помогают друг другу: сегодня свадьба в одной семье - ей дарят деньги, в следующем году свадьба у других - помогают уже им. Каждый дает столько, сколько может. Последними в нашей семье женились племянники. Молодые сами настояли на скромной свадьбе, без приглашенных артистов и других дорогостоящих элементов. Все прошло хорошо, без огромных расходов", - рассказала собеседница.

При этом, по ее наблюдениям, даже дорогостоящая свадьба не избавляет семью от обсуждений и критики окружающих. "Здесь есть не очень приятная особенность человеческих нравов: неважно, как ты проведешь свадьбу, обсуждать все равно будут. Обсудят бренды, цвет платья, еду на столах, выбранный ресторан. Нет такого, что потратишь миллион или десять миллионов - и никто ничего не скажет. Все равно будут обсуждать, рассылать видео по WhatsApp*, выкладывать ролики в reels. Поэтому стремление избежать осуждения за счет больших расходов, на мой взгляд, бессмысленно", - считает Марина.

Чрезмерные свадебные расходы связаны не столько с традиционными карачаевскими обычаями, сколько со стремлением семей продемонстрировать достаток и не уступить окружающим, считает местная жительница Лариса. По ее мнению, возвращение к первоначальному смыслу обрядов позволило бы существенно сократить расходы, не отказываясь от национальных традиций.

Обычаи не требуют превращать свадьбу в китч с фейерверками, дорогими ансамблями и всевозможными шоу

"Я, честно говоря, не знаю, что именно предлагают старейшины Урупского района: отказаться от ресторанов, ограничить расходы или запретить какие-то подарки. Но в целом я за то, чтобы семьи тратили на свадьбы столько, сколько могут себе позволить. При этом я выступаю за сохранение обычаев, точнее - за возвращение их к разумной норме. Никто не обеднеет от горсти конфет или небольших знаков внимания родственникам: платка для матери жениха, книги для его отца. Обычаи не требуют превращать свадьбу в китч с фейерверками, дорогими ансамблями и всевозможными шоу", - сказала она корреспонденту.

По мнению собеседницы, духовенству и старейшинам следует сосредоточиться не столько на запретах, сколько на разъяснении первоначального смысла национальных обрядов. "Старейшинам и муфтияту стоило бы работать прежде всего с человеческими представлениями о том, что достойно, а что нет, и помогать людям возвращаться к исконным традициям. Причем ничего нового придумывать не нужно. У карачаевцев и балкарцев есть морально-этический кодекс "Узден адет", есть книги, посвященные традиционным нормам поведения, например "Адет, адеб, намыс". Там все подробно изложено. В основе этих представлений - уважение, честь и совесть, а вовсе не необходимость потратить десять миллионов рублей на свадьбу, чтобы соседи ничего плохого не подумали", - отметила Лариса.

Она подчеркнула, что проблема дорогостоящих свадеб не ограничивается Урупским районом. "Насколько я знаю, подобные разговоры, призывы и увещевания звучали и в других районах Карачаево-Черкесии. Об этом говорят не только старейшины, но и часть молодежи, представители среднего класса, интеллигенции. Однако далеко не у всех хватает решимости провести свадьбу без оглядки на то, как ее организовала соседка", - пояснила собеседница.

При этом Лариса не заметила устойчивой тенденции к сокращению количества гостей на свадьбах за последние годы. "Я не слышала, чтобы число приглашенных за последние два-три года заметно увеличилось или уменьшилось. Все очень индивидуально. Кто-то выбирает скромную свадьбу, кто-то хочет, чтобы все было дорого и богато. Бывает, что сами молодые хотят небольшое торжество, но родители и родственники настаивают на большом. Здесь нужно учитывать, что у нас свадьба - не только праздник молодоженов, как это часто бывает в Европе. Это праздник всего рода, а иногда и всей деревни", - объяснила она.

По мнению Ларисы, сокращение расходов вполне совместимо с сохранением традиционных обрядов, поскольку многие современные дорогостоящие элементы не имеют к ним прямого отношения. "Я уверена, что расходы можно сократить до разумного уровня, если вернуться к исконным адатам и отказаться от показухи. Раньше показное богатство в Карачае считалось большим позором. Сейчас же произошла подмена понятий: люди считают, что традиционное обязательно должно быть дорогим. Но дорогое и кичливое вовсе не означает традиционное. Свадебные обычаи появились за несколько столетий до Instagram*, они существовали у всех сословий. Различался только размах торжества. У каждого обряда было свое место и значение, а свадьбы проводили по возможностям семьи. Кто мог - резал бычка, кто не мог - барашка. Торжества устраивали дома, помогали соседи, вся улица, все село", - рассказала она.

В обычаях нет требования, чтобы все дарили определенную сумму, надевали платье конкретной стоимости или заказывали определенное количество машин

Собеседница подчеркнула, что традиции не устанавливают обязательной стоимости свадебных нарядов, количества автомобилей в кортеже или денежных сумм, которые должны расходовать родственники. "В обычаях нет требования, чтобы все дарили определенную сумму, надевали платье конкретной стоимости или заказывали определенное количество машин. Есть обряды, но предполагается, что семья проводит их по своим возможностям, а не в кредит. Например, существует обряд, когда невесту под покровами из платков выводят к родственникам жениха, а ее голову осыпают деньгами и конфетами. Никто не требует покупать десять килограммов дорогих конфет Ferrero Rocher и бросать стодолларовые купюры. Можно выбрать обычные конфеты и небольшие денежные купюры - смысл обряда от этого не изменится", - пояснила Лариса.

Однако, по ее словам, социальные сети и постоянное сравнение свадеб друг с другом способствуют увеличению расходов. "Сейчас это напоминает какое-то комсомольское соревнование. Все видят, что сделали другие, и хотят не хуже, а лучше и дороже. Потом обсуждают, что на одной свадьбе бросали пятитысячные купюры, а на другой - еще больше. Проблема не в самих традициях, а в людях, особенно в тех, кто не особенно задумывается о смысле обрядов", - считает собеседница.

В качестве наиболее показательного примера Лариса привела традиционный обряд снятия платков с невесты, который, по ее словам, в последние годы превратился в дорогостоящее представление. "Сейчас принято приглашать ансамбль, артисты которого под музыку и танцы снимают с невесты один платок за другим. Обычно их пять. Все сопровождается выступлением певца, фейерверками, иногда целым шоу. В зависимости от уровня ансамбля это может стоить от 20 тысяч рублей до 50 или 100 тысяч, а иногда и больше. Но дело даже не в цене. По традиции платки с невесты должна снимать женщина из семьи жениха - самая уважаемая, обычно многодетная. Это обряд почета и уважения. Особое уважение оказывается и самой женщине, которой доверено совершить обряд, и невесте, к которой подходит и прикасается к ее платкам человек, пользующийся всеобщим почтением. А теперь вместо нее приглашают наемных артистов", - рассказала она.

По словам Ларисы, некоторое время назад обряд снятия платков исполняли даже мужчины-артисты, что вызывало возражения у защитников традиций. "Еще пару лет назад платки с невесты снимали даже парни из приглашенных ансамблей. После многочисленных обращений общественных деятелей от этого, насколько я вижу, стали отказываться. Теперь мужчины танцуют, а платки снимают девушки. Но первоначальный смысл обряда все равно теряется. Получается, что церемония, для которой не нужно ничего, кроме нескольких платков и участия уважаемой женщины из семьи жениха, превратилась в шоу стоимостью от 50 тысяч рублей. Да, это красиво, можно снять видео, выложить reels, показать всем. Но к настоящим традициям и обычаям это не имеет почти никакого отношения", - заключила Лариса.

Старейшины неравнодушны к проблемам своих земляков

Урупский район, старейшины которого выступили с обращением к духовенству, расположен в юго-западной части Карачаево-Черкесии. Его административный центр - станица Преградная. По данным Северо-Кавказстата, на 1 января 2025 года численность населения Урупского района составляла 23 937 человек, или около 5,1% населения Карачаево-Черкесии. Из них 18 478 человек проживали в сельской местности, 5459 - в городском поселении Медногорском. Для сравнения, в соседнем Зеленчукском районе проживали 53 414 человек, в Усть-Джегутинском — 50 962, в Малокарачаевском — 42 623.

Согласно муниципальной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2026–2035 годы, в Урупском районе расположены 16 населенных пунктов. Территория района составляет около 2,8 тысячи квадратных километров, а плотность населения — примерно 8,6 человека на квадратный километр.

Экономика района связана с промышленностью, сельским хозяйством, торговлей и малым предпринимательством. Здесь действует Урупский горно-обогатительный комбинат. Как отмечается на инвестиционном портале Карачаево-Черкесии, наиболее привлекательными направлениями малого предпринимательства являются торговля и сельское хозяйство.

В 2025 году Урупский район занимал первое место среди муниципальных районов Карачаево-Черкесии по средней зарплате работников организаций. По данным Северо-Кавказстата, она составляла 67 тысяч рублей против 58 тысяч в среднем по республике. В соседнем Зеленчукском районе показатель составлял 58,1 тысячи рублей, в Усть-Джегутинском — 61,6 тысячи. При этом статистика не учитывает работников малого бизнеса и не отражает доходы всех семей.

Лиана считает, что экономическое положение Урупского района не всегда отражает материальные возможности отдельных семей. "Хотя Урупский район считается небогатым, карачаевские семьи здесь не обязательно бедные. Многие занимаются сельским хозяйством, имеют землю, разводят скот и за счет этого получают доходы. В районе проживает много русских, а карачаевцев, по моим приблизительным оценкам, около 20%. При этом именно среди карачаевцев есть семьи, которые активно занимаются землей и животноводством. Поэтому у некоторых из них достаточно средств и для проведения больших свадеб", - пояснила жительница Урупского района.

Руслан Кипкеев в свою очередь не связывает обращение старейшин Урупского района с тем, что свадьбы там обходятся дороже, чем в других частях Карачаево-Черкесии. "Урупский район считается одним из наиболее бедных и экономически отстающих районов республики. Он географически удален от других территорий, расположен практически на периферии. Поэтому я не думаю, что свадьбы там обходятся дороже. Скорее, инициатива появилась именно там потому, что нашлись старейшины, которые особенно переживают за свой народ, неравнодушны к его проблемам и готовы действовать. Думаю, именно в этом и заключается разница", - пояснил собеседник.

Значительная часть денег уходит на услуги фотографов и видеографов

Помимо аренды ресторана и свадебного стола, значительную часть расходов составляют услуги фотографов, видеографов и оформление торжества, рассказала Милана.

"Со стороны кажется, что главные расходы - это ресторан и свадебный стол. Свадьбу сыграли, гости разошлись - и все. Но на самом деле есть множество затрат, которые остаются за кадром и очень сильно бьют по кошельку. К этому добавляются фотограф, видеограф, свадебное платье, прическа, макияж, букет невесты. Каждая из этих услуг стоит денег, и в итоге набегает очень большая сумма", - пояснила она.

Эта гонка - у кого свадьба красивее и лучше - продолжается до сих пор

По наблюдениям собеседницы, популярность свадебных страниц в Instagram* способствует росту расходов на фото- и видеосъемку. "В нашей республике очень много свадебных страниц и групп в Instagram*. Девушки хотят, чтобы фотографии с их свадьбы попали в эти паблики. Для этого стараются найти хороших фотографов и видеографов, чтобы они тоже разместили снимки у себя, чтобы фотографии потом разошлись по интернету. Эта гонка - у кого свадьба красивее и лучше - продолжается до сих пор. Поэтому и цены у востребованных фотографов и видеографов очень высокие", - рассказала Милана.

По ее словам, некоторые семьи отдельно нанимают специалистов для съемки коротких видеороликов, предназначенных исключительно для социальных сетей. "Сейчас некоторые приглашают даже отдельную девушку, которая занимается только съемкой stories. Она приходит на свадьбу и весь день снимает на телефон вертикальные видео специально для публикации в социальных сетях. То есть помимо обычного фотографа и видеографа появляется еще один человек, которому тоже нужно платить. И это уже считается отдельной свадебной услугой", - отметила она.

Дополнительные расходы связаны с оформлением специальных площадок для фотографирования гостей. "Обязательно нужна фотозона, чтобы гости могли фотографироваться на фоне цветов, рядом с именами жениха и невесты. Это тоже стоит немалых денег. Отдельно оплачиваются цветочные композиции на столах, букет невесты, который может стоить от десяти тысяч рублей, макияж, прическа, видео- и фотосъемка", - пояснила Милана.

Стоимость услуг свадебных фотографов в Карачаево-Черкесии существенно различается, причем высокая цена далеко не всегда гарантирует качество, рассказала Марина, имеющая опыт свадебной фотосъемки. "Все зависит от того, как договоришься и к кому попадешь. Есть фотографы, которые берут за день работы 300 тысяч рублей, есть те, кто снимает за 30 тысяч или за 10. Еще пару лет назад 10 тысяч были практически нижней границей. Но цена совершенно не гарантирует качество. Я видела работы за 100 тысяч рублей с заваленным горизонтом, расфокусом и другими элементарными ошибками. Многое зависит от известности фотографа или видеографа. Некоторые раскрутили свое имя, и заказчики фактически доплачивают за бренд. Есть и те, кто уже сам не снимает, а организовал студию: на свадьбах работают молодые фотографы, а на готовом продукте стоит имя известного мастера", - пояснила она.

Основными статьями расходов на свадебные торжества являются аренда ресторана, приглашение музыкальных коллективов, организация шоу, оформление зала, фотозоны, фуршета, а также фото- и видеосъемка, рассказала Марина. "Цены зависят от уровня исполнителей. Можно найти любительский ансамбль условно за пять тысяч рублей, а можно пригласить солистов государственного ансамбля за сто тысяч. То же самое с оформлением, музыкой и другими услугами. Поэтому стоимость свадьбы зависит не только от количества гостей, но и от того, насколько дорогих исполнителей и подрядчиков выбирает семья", - пояснила она.

Нет такого, чтобы в одном районе свадьбы были исключительно дорогими, а в другом - совсем дешевыми

По словам Марины, существенных различий в стоимости свадеб между районами республики она не наблюдает, хотя в отдельных населенных пунктах существуют свои особенности. "Нет такого, чтобы в одном районе свадьбы были исключительно дорогими, а в другом - совсем дешевыми. В среднем расходы примерно сопоставимы. В самой республике, конечно, шутят про Учкекен и Малокарачаевский район, что там любят, чтобы все было дорого-богато. Но это именно шутки, а не объективная оценка. Разница скорее между городом и селом. В Черкесске свадьбу, вероятнее всего, проведут в ресторане, а в селе, где нет ни ресторанов, ни кафе, могут организовать торжество дома", - рассказала Марина.

По наблюдениям Руслана Кипкеева, наиболее пышные свадьбы устраивают в Малокарачаевском, Карачаевском и Усть-Джегутинском районах, а также в Черкесске. При этом скромные торжества проводятся во всех частях республики. "Разумеется, и в других населенных пунктах есть семьи, которые могут позволить себе большие и дорогие свадьбы. Но даже в тех районах, которые известны пышными торжествами, и в самом Черкесске проводятся скромные свадьбы. В первую очередь это касается религиозной части карачаевцев, которые проводят торжества в соответствии с нормами шариата", - сказал Руслан Кипкеев.

При этом провести скромную свадьбу без серьезных последствий для отношений с родственниками и соседями вполне возможно, считает Кипкеев. "Проблема прежде всего в головах самих людей. Многие боятся отстать от навязанных трендов, постоянно думают о том, что скажут родственники и окружающие. В итоге из-за этих предрассудков страдают сами семьи. Но те, кто не участвует в гонке за чужим одобрением и показной роскошью, спокойно проводят скромные свадьбы, исходя из собственных возможностей", - сказал он.

Попытки ограничить расходы на семейные обряды предпринимались в Карачаево-Черкесии и раньше. Как сообщал "Кавказский узел", 4 мая 2011 года тогдашний муфтий республики Исмаил Бердиев огласил в Черкесске фетву, запрещающую проведение дорогостоящих поминок, непосильных для многих мусульман. Фетва запрещала раздачу продуктовых наборов, подарков и одежды покойного во время похоронных и поминальных обрядов. За нарушение установленного порядка предусматривались санкции в отношении имамов, вплоть до отстранения от должности. Опрошенные тогда "Кавказским узлом" жители Карачаево-Черкесии поддержали инициативу духовенства, но усомнились в возможности быстро изменить укоренившиеся обычаи.

Обращение старейшин Урупского района Руслан Кипкеев поддержал, однако выразил сомнение в том, что призыв муфтия Карачаево-Черкесии Мухаммада Эркенова способен изменить существующие обычаи. "Обращение старейшин полностью поддерживаю. Считаю, что они задали правильное направление. А вот призывы муфтия, на мой взгляд, ничего не изменят. Я не считаю, что он пользуется достаточным авторитетом среди населения. Поэтому, как я полагаю, многие люди не будут доверять его словам и прислушиваться к ним", - заявил Кипкеев.

По его мнению, старейшины могли бы самостоятельно организовать разъяснительную работу с населением, не ограничиваясь публичными обращениями. "Старейшины должны сами, независимо от кого-либо, заниматься этой работой. Собирать мужчин и женщин в мечетях или других подходящих местах, проводить беседы, объяснять, какой вред семьям наносят непомерные расходы. Нужно менять сознание людей. Пока не изменится отношение к чужому мнению и показной роскоши, существующие обычаи тоже не изменятся", - заключил он.

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