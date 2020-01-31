Жители Кавказа связали дорогие свадьбы и похороны со страхом осуждения

31 января 2020, 04:18

Дорогостоящие свадебные торжества, принятые на Северном Кавказе, неоправданны, но общественное мнение заставляет людей нести чрезмерно большие для их бюджета затраты, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана. От традиции пышных похорон люди постепенно отказываются, отметили некоторые из них.

Как писал "Кавказский узел", традиционный сценарий сватовства и свадьбы в Дагестане требует от родителей жениха и невесты больших расходов, которые оборачиваются для небогатых семей долгами. При этом от организации шоу молодожены не отказываются, рассказали "Кавказскому узлу" дагестанские специалисты свадебной индустрии.

Жители Северной Осетии назвали бессмысленными свадьбы в кредит

В Северной Осетии принято организовывать свадьбы и поминки как можно роскошнее, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Зарина Бритаева.

По словам женщины, средние затраты на поминки составляют около 300-400 тысяч рублей, и еще примерно 200 тысяч рублей стоит памятник усопшему. "Изощриться пытаются даже на поминальном столе, хотя ещё лет 20 назад "поминальное меню" было куда скромнее: оно состояло из хлеба, варёного мяса, воды, пива и араки (традиционный осетинский алкогольный напиток, изготавливаемый из зерновых культур, - прим. "Кавказского узла)", - пояснила Бритаева.

Для семьи со средним достатком поход на похороны может стоить доброй половины месячного бюджета. Помощь семье умершего должна составлять минимум 1000 рублей - меньше давать не принято, и многие стараются держать планку или поднять ее, рассказала она. "В силу нашего менталитета, введение лимита на денежную помощь семье умершего мало кто поддержит", - считает она.

Свадьбы также стоит праздновать менее скромно, считает она. "Праздничное торжество редко когда окупается, а в наше время сложно кого-то удивить заморской едой и развлекательной программой. Практически каждый житель республики может привести примеры расточительства, когда на свадьбу брали кредит, но пара разводилась, не успев его выплатить. Поэтому самый приемлемый вариант - свадьба максимум на 50 человек", - полагает Бритаева.

Она привела в пример историю своей знакомой, которая взяла на свадьбу кредит на сумму около 1,5 миллиона рублей: примерно через два года после свадьбы супруги развелись, а кредит еще был не погашен.

Жительница республики Алена Хачирова подтвердила, что без крупной суммы денег даже очень скромную свадьбу сыграть в Северной Осетии сложно. При этом многие специально устраивают пышные торжества - свой выбор они мотивируют тем, что свадьба должна быть только раз в жизни, поэтому событие должно запомниться и самим молодоженам, и их близким.

"Я бы лично не влезла в кредиты ради свадьбы. Нецелесообразно тратить огромные суммы на свадьбу и потом расплачиваться за нее годами", - сказала Хачирова корреспонденту "Кавказского узла".

Похороны и поминки, по ее мнению, менее затратны, чем свадьба, однако сумму она назвать затруднилась. Ни похороны, ни свадьба не окупаются подарками гостей, которые дарят деньги, считает Хачирова.

При этом она не согласна с мнением, что традиция пышных свадеб провоцирует менее обеспеченных молодых людей на умыкание невест. Нередко бывает так, что девушку крадут, но потом играют шикарную свадьбу, отметила жительница республики.

Древний обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи встречаются в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?". В январе 2019 года пользователи соцсетей из Северной Осетии потребовали ввести наказание за похищение невест, а осетинские блогеры связали сохранение этой практики с модой на пышные свадебные торжества.

Справляя свадьбу или похороны, каждый исходит из своих возможностей, считает житель Владикавказа Гаирбек Салбиев. "Я сына женил, тяжеловато было, но люди помогли, в долгах не остался. Если можешь выплатить долги, то ничего страшного", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С затратами на поминальные мероприятия родные однозначно перебарщивают, считает Салбиев. "Зачастую такие столы накрывают, что не поймешь, поминки это или свадьба", - отметил он. Затраты на поминки должны зависеть от определенных обстоятельств: например, чем больше прожил человек, тем выше затраты на его похороны, полагает мужчина.

Житель Владикавказа Азамат Базаев связывает непомерные траты на свадьбу с давлением и беспокойством о том, "что скажут люди". "Потому люди стараются либо пустить пыль в глаза, либо кичатся своим достатком в стране, где многие себе и мясо раз в месяц позволить не могут", - отметил он.

По словам Базаева, он сам сыграл свадьбу скромно. "Просто встретились две семьи, на 20 человек сняли зал в ресторане и все. Все вместе примерно в 30 тысяч рублей обошлось. Были самые близкие", - рассказал он. Устраивать пышную свадьбу Азамат не видит смысла: молодоженам лучше "посмотреть мир" на сэкономленные деньги, чем начинать совместную жизнь с выплаты кредитов за свадьбу.

Пышные поминки он также осудил. По словам Базаева, на многих поминальных столах "только шампанского и икры не хватает, чтобы не отличаться от свадьбы".

Жители Чечни сочли чрезмерными расходы на свадьбы

Свадебные торжества в Чечне обходятся достаточно дорого для обеих семей, и расходы на похороны также требуют серьезных затрат, отметили жители Чечни.

"Мы женили младшего брата, расходы были достаточно большие, несмотря на то, что гостей было человек 100-150. В общем, это обошлось примерно в 200-250 тысяч рублей, не считая обязательного калыма за невесту, который составляет 50-60 тысяч рублей. Плюс еще две корзины с сахаром и чаем пришлось купить по шесть тысяч рублей каждая", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Зарема.

По ее словам, у семьи невесты расходы также были значительными. "Ей покупают золотые украшения, одежду и многое другое. Если суммировать расходы с той и другой стороны, минимум это будет 500-800 тысяч рублей. Ну а те, кто побогаче, тратят намного больше. Знакомая рассказала, что когда ее дочь выходила замуж, они потратили около миллиона рублей, и это не предел", - сказала Зарема.

"Сейчас стало модным организовывать свадьбы в Домах торжеств. Для женщин меньше хлопот, но траты достаточно серьезные. Меню готовят с учетом того, сколько будет гостей. 1000-1500 рублей на одного человека надо выложить. Свадьба племянника нам обошлась в 400 тысяч, гостей больше 300 человек собралось – родные, соседи, друзья и так далее. Нанимали еще лимузин по 100 долларов за час. Да еще около 10 тысяч потратили на "выкуп", когда по дороге кортеж останавливали детишки. Знаю, что некоторые даже кредиты берут, чтобы сына женить или дочь замуж выдать. Если честно, затраты на свадьбы у нас чрезмерные", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Султан.

Менее затратным, но не менее хлопотным делом местные жители называют организацию похорон и поминок. "Тезет (поминки) у нас устраивают по-разному, но длятся они три дня. Кто-то все эти три дня подряд организует мавлид и зикр с участием мюридов. Другие делают большой мавлид и зикр на четвертый день, и этим завершают тезет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный богослов Али.

Он отметил значительные расходы на поминки. "Во-первых, обязательно надо забить бычка или корову, поделить большую часть на 62-63 куска и раздать родным и соседям. Плюс надо организовать питание для тех, кто приходит на тезет, мюридам и так далее. Никак не меньше 140-150 тысяч рублей нужно на похороны", - заметил Али.

По его словам, похороны и поминки устраиваются в Чечне по местным обычаям. "У нас, не только в Чечне, но и в соседних республиках, принято, чтобы семья покойного готовила еду для пришедших на тезет людей, но по Сунне этого нет. Наоборот, соседи должны готовить еду для семьи умершего, чтобы ее хватило хотя бы на сутки", - заметил он.

"Помимо жертвенного мяса, нужно еще семь дней раздавать соседям лепешки и халву домашнего приготовления, это все делают женщины. Также в последний день поминок принято в качестве милостыни приготовить небольшие продуктовые наборы для родственников, близких и тех, кто совершал зикр и читал мавлид. Можно купить готовые наборы из сахара, муки, риса или гречки. У нас на похороны и поминки отца ушло, по моим подсчетам, около 200 тысяч рублей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Тоита.

Жители Кабардино-Балкарии рассказали о расходах на свадьбы

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Кабардино-Балкарии называют стоимость свадебных торжеств слишком обременительной, а для многих даже недоступной, учитывая, что расходы на церемонию с каждым годом увеличиваются. При этом некоторые жители республики рассчитывают на финансовую помощь родственников, которая бывает довольно значительной.

Жительница Нартана Зоя Тохова около пяти лет назад устраивала свадьбу для сына. "Только за свадьбу в ресторане на 200 человек пришлось заплатить 220 000 рублей. В эту сумму не входят спиртное, фрукты, конфеты и торты - это все пришлось покупать отдельно, и это еще тысяч 100 примерно. Кроме того, отдельно оплачивались услуги тамады, музыкантов, фото- и видеосъемка. За невесту платили символический калым - 100 тысяч рублей, семье невесты также передавались подарки. Регистрация брака и заключение никях (мусульманский брак, - прим. "Кавказского узла") также стоят денег. Даже украшение свадебного кортежа обошлось в определенную сумму. Даже при весьма приблизительных подсчетах свадьба нам обошлась в 700 тысяч рублей. Из этой суммы примерно 300 тысяч нам подарили родственники, остальное мы собрали сами, заранее откладывая. Но то, что нам давали родственники подарком трудно назвать: скорее это взаимопомощь, когда у них случается какое-то торжество или горе, мы тоже им оказываем помощь", - рассказала Зоя корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина с сожалением добавила, что через некоторое время после свадьбы молодая семья распалась. "Теперь если сын надумает второй раз жениться, у меня нет никакой возможности организовать такое же пышное свадебное торжество, мои ресурсы исчерпаны", - отметила она.

Сама Зоя выходила замуж студенткой в советские годы: они с мужем сыграли скромную свадьбу, взяв свадебное платье напрокат. "Все должно быть гораздо проще, - но все смотрят друг на друга, и никто не хочет перед родственниками, соседями выглядеть бедным и несостоятельным. Поэтому и лезут из кожи вон. Берут в долг, кредиты, а потом годами расплачиваются. Все эти понты, пышная свадьба не являются залогом долгой и счастливой семейной жизни", - заключила она.

Пользователи Instagram ранее призвали духовных лидеров Кабардино-Балкарии выступить против пышных похорон и поминок, которые, по их словам, вгоняют в долги многих жителей республики. Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии еще в 2004 году запретило финансово обременительные поминки по умершим, но верующие продолжают их практиковать. Отказаться от кормления пришедших на похороны людей жители Кабардино-Балкарии не готовы, но поддерживают ограничение раздачи поминальных пакетов с продуктами, показал опрос "Кавказского узла".

Житель Нальчика Мухамед Афаунов потратил на первую свадьбу сына 1 млн рублей: торжество проходило в самом дорогом ресторане города, гостями праздника были 400 человек, для них выступали известные музыканты и исполнители. При этом молодые не прожили в браке даже одного года. "Второй раз я сыграл сыну более скромную свадьбу, потратил примерно вполовину меньше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сельские свадьбы обходятся дешевле, чем городские, считает жительница селения Псыгансу Марита Кокова. "Конечно, сельчанам тоже кое-что приходится покупать, но многое из того, что ставится на стол, выращивается в своем хозяйстве либо приобретается у односельчан по цене значительно ниже рыночной. Например, когда я устраивала свадьбу дочери, я мясо не покупала, а забила домашнего бычка, куры тоже были свои, домашние. Готовить еду помогали соседки и родственники, они же подавали блюда на стол. Свадьбу играли дома, а не в ресторане, сельские музыканты за свою игру и пение на свадьбах берут не так дорого", - сказала Марита. Точную сумму, потраченную на свадьбу дочери, женщина назвать затруднилась, поскольку это было давно.

В Баксане современные свадьбы иногда обходятся без спиртного, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель этого города Валерий. "Когда я сам женился, было выпито пять ящиков водки, когда женился мой старший сын - два ящика водки. Когда женился младший сын, было выпито всего пять бутылок, причем их выпили я и мои друзья. Все, кто пришел на свадьбу из числа молодежи, не употребляют спиртное", - сказал он. По его мнению, свадьба без алкоголя обходится значительно дешевле, но полный отказ от спиртного на свадьбе встречается, как правило, только в среде соблюдающих мусульман.

Махачкалинцы указали на страх осуждения бедных свадеб и похорон

Расходы на пышные свадьбы и похороны нецелесообразны, но люди боятся осуждения со стороны родственников, поэтому несут это финансовое бремя, полагают жители Махачкалы, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" в парке имени Ленинского комсомола.

Пенсионер Магомед связал большие расходы на свадьбу и похороны в Дагестане с принятыми в республике обычаями. "Играть свадьбу в нынешнее время недешево обходится. Я своим детям сыграл свадьбы давно, но сейчас, насколько я знаю, только аренда банкетного зала стоит до 200 тысяч рублей - это не считая музыкантов, поваров и официантов. Траты на застолье зависят от количества приглашенных людей. Думаю, в среднем на это все требуется 500-600 тысяч рублей", - предположил мужчина.

Если родственники помогают деньгами, то семьям новобрачных не приходится брать большие суммы в долг, отметил он. По мнению Магомеда, расходы на эти торжества становятся все обременительнее, так как "цены растут, а зарплаты низкие", но жители республики не откажутся от пышных свадеб.

"Мы живем в Дагестане, у нас так принято. Правильно это или нет, но мы так привыкли, и все стараются делать лучше. И так оно, думаю, будет дальше", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывшая сотрудница Духовного управления мусульман Зулейха высказалась против пышных свадеб и дорогих похорон.

"По шариату не принято расходовать много (денег) на эти события: нельзя играть на свадьбах музыку, влезать в долги для того, чтобы выдать дочь или женить сына. На такие мероприятия не стоит тратить такие огромные суммы, какие тратят у нас, и я всех своих родственников призываю отказаться от этого. Калым тоже не должен быть большим, 25-30 тысяч вполне достаточно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина предположила, что люди идут на большие траты, опасаясь осуждения со стороны родни. "Есть возможность или нет, но люди влезают в долги. При этом они считают, что должны так поступить, так как все родственники делают так. Люди не хотят отличаться от других - никто не хочет первым нарушить принятые традиции, ждут, пока кто-то другой начнет так поступать", - сказала она.

Осудил пышные свадьбы и Руслан Алиев, работающий в сфере управления многоквартирными домами. "В нашей семье не принято делать пышные свадьбы, если на это нет денег. В основном это бюджетные торжества. Мой брат играл недавно свадьбу, и у него ушло примерно 300 тысяч рублей. Если нет возможности, то не стоит влезать в долги: мой знакомый, который выдал [замуж дочь] несколько лет назад, до сих пор не может расплатиться со всеми долгами, которые он брал перед свадьбой. Но есть и другие примеры: я знаю случай, когда девушка согласилась выйти замуж за парня, у которого не было средств. Провели скромную церемонию, накрыв только сладкий стол для близких родственников", - рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в селах на свадьбы и похороны тратят значительно меньше. "У меня есть родственники в Азербайджане, и там во время похорон накрывают большие столы. Здесь намного скромнее, если сравнивать, но все зависит от состояния семьи. Я исхожу из того, что [надо жить по средствам], и пускать пыль в глаза не стоит", - добавил он.

Играть свадьбы не по средствам неправильно, а расточительство не приветствуется в исламе, заметила мать двоих детей Зарема.

"Бюджет свадьбы, которая не считается роскошной, может доходить до 600 тысяч. Но все зависит от семьи: в нашем тухуме (родовом сообществе, - прим. "Кавказского узла") не принято играть большие пышные свадьбы. Это зависит и от национальности: некоторые народы Дагестана любят играть пышные красивые свадьбы, другие предпочитают более скромные. Надеюсь, что со временем люди придут к пониманию, что на свадьбы надо тратить меньше денег, и нет необходимости влезать в долги. Пока же так считают немногие: никто не хочет быть хуже, чем остальные, все показывают, что могут сыграть роскошную свадьбу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Расходы на похороны, по наблюдениям Заремы, люди уже постепенно сокращают: все больше людей, желая потратить деньги, делают выбор в пользу благотворительности. "Люди приходят к тому, чтобы сокращать расходы на похороны. Думаю, это связано не с тем, что у людей стало меньше денег, а играет роль религиозный фактор. Семье, потерявшей близкого человека, и так плохо, и люди не хотят создавать им лишних проблем", - считает она.