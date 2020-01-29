Жители Кабардино-Балкарии согласны частично ограничить расходы на поминки

29 января 2020, 18:48

Отказаться от кормления пришедших на похороны людей жители Кабардино-Балкарии не готовы, но поддерживают необходимость ограничить раздачу поминальных пакетов с продуктами, показал опрос «Кавказского узла».

Как писал "Кавказский узел", пользователи Instagram призвали духовных лидеров Кабардино-Балкарии выступить против пышных похорон и поминок, которые, по их словам, вгоняют в долги многих жителей республики. Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии еще в 2004 году запретило финансово обременительные поминки по умершим, но верующие продолжают их практиковать.

Муфтият своим постановлением "Об упорядочении похоронного обряда в Кабардино-Балкарии" запретил составление списков соболезнующих, которые дали пожертвование, а также раздачу милостыни (садака) согласно этим спискам. Кроме того, запрещено кормление соболезнующих в течение трех траурных дней родственниками покойного. Пришедшим на похороны после соболезнования не следует задерживаться более, чем на 10-20 минут, им также нельзя вести мирские разговоры, говорится в постановлении муфтията. Кроме того, духовное управление запретило проводить поминки на третий, седьмой, сороковой, пятьдесят второй дни после смерти, а также через полгода и в годовщину смерти.

Мнения опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» жителей Кабардино-Балкарии о том, как следует проводить поминки по умершим, разделились. Одни считают, что традицию надо сохранить в чистом виде. Другие уверены, что пышные поминки следует отменить, так как они тяжелым бременем ложатся на семью, и так понесшую утрату близкого человека. Часть принявших участие в опросе убеждены, что традицию надо сохранить в том или ином виде.

Так, жительница кабардинского селения Малка (Зольский район КБР) Софият Шханукова считает, что если даже не устраивать пышные поминки, все равно полностью отменять их нельзя.

Сколько чего буду раздавать – буду решать я. Сколько времени оставаться в доме умершего, особенно если это мои родственники, тоже буду решать я

«Сколько чего буду раздавать – буду решать я. Сколько времени оставаться в доме умершего, особенно если это мои родственники, тоже буду решать я. Никто не будет упрекать семью умершего, если она ничего не будет раздавать – это дело добровольное. Если ДУМ отменяет пакеты [с продуктами], пусть сначала запретит свои муллам брать деньги за свои услуги – за то, что Коран читают в доме умершего, за то, что обмывают покойного. Им платят и в день похорон, и в день, когда хъуранаджа (поминки), и когда годовщина, за то, что совершают деур (деньги, раздаваемые близкими покойника для искупления его грехов). Кроме того, в нашем селе раз в полгода люди выделяют некоторые суммы на содержание муллы. По слухам, между ними возникают споры, когда умирает состоятельный - каждый из них старается попасть к нему в дом», - рассказала женщина.

Что касается того, кормить или нет людей, которые пришли на похороны, по мнению Сафият Шхануковой, можно отменить забой крупного рогатого скота в этот день, но приехавших издалека стоит угостить хотя бы калмыцким чаем с лакумами (традиционные кабардинские пышки) и сыром. Этим обычно занимаются не хозяева, а их соседи, или родные, указала женщина.

«Пакеты я не очень одобряю. Многие соревнуются друг с другом и стараются наборы продуктов, которые раздают, делать побольше и по количеству, и по содержанию. Если что-то и приводить к общему знаменателю, то только отмену этих пакетов», - считает Сафият Шханукова.

Жительница Нальчика Анжела Боттаева рассказала, что балкарские похороны мало чем отличаются от кабардинских – все те же обряды, так же раздают пакеты. Однако есть и расхождения. Например, в первые два дня - ни в день похорон, ни во второй день соболезнующих не кормят.

«Кормят на третий день. Народу в этот день бывает много», - сообщила женщина. По ее словам, балкарцы раздают пакеты с продуктами уже на третий день. «Приходящие дают деньги семье умершего. Раньше это было прилюдно. Сидел человек и записывал – кто сколько внес. Теперь это делается приватно. Деньги передаются через кого-то из близких родственников», - отметила Анжела Боттаева.

Поминки обходятся в среднем от 350 тысяч рублей и больше

По ее словам, многие делают поминки не на третий день, а в ближайший четверг. «На стол ставят много разнообразной еды: кур – жареных, вареных, мясо, лакумы, конфеты, фрукты, лимонад, сыр. Суммы, которые дают семье умершего - от одной тысячи до 5 тысяч рублей. Поминки обходятся в среднем от 350 тысяч рублей и больше», - рассказала Анжела Боттаева.

Она добавила, что у балкарцев не отмечают полгода с момента смерти. «Только годовщину. В годовщину также раздают пакеты. Стоимость одного пакета 1000 – 1200 рублей. В него обычно кладут сахар, рис, макароны, подсолнечное масло, чай, конфеты и килограмма два мяса. В отличие от кабардинцев балкарцы кладут булку хлеба (кабардинцы кладут пакет пшена)», - рассказала Боттаева.

Пакетов, по ее словам, бывает от ста и больше. Женщина за то, чтобы отменили раздачу пакетов. «Этот уклад надо менять, для наших детей это будет очень накладно. Приходящих пусть кормят, а пакеты - не обязательно», - считает Анжела Боттаева.

Нальчанка Людмила Тутова отметила, что не хотела бы, чтобы отмена сложившейся традиции поминок началась с нее. «Я не хочу, чтобы с меня отменили эти пакеты. Я лично собрала на свои похороны 300 тысяч рублей. Я откладывала понемногу, чтобы мои дети не оказались в трудном положении, когда я умру», - заявила она.

Женщина рассказала, что на днях была на похоронах у родственников. «Умерла бабушка. Семья не взяла денег ни у кого, ибо сами состоятельные», - рассказала Людмила Тутова.

Другие ее родственники, когда умер отец семейства, выяснили адреса особо нуждающихся в селе - таких оказалось 20 семей - и передали им по пять килограммов сахара, по 20 килограммов муки, и по пять литров подсолнечного масла и по два килограмма мяса.

те, у кого нет средств на поминки, не должны брать в долг

По мнению Тутовой, пакеты с продуктами надо раздавать малоимущим. Кроме того, она считает, что те, у кого нет средств на поминки, не должны брать в долг – это не будет псапэ (милостью).

Жительница Нальчика Людмила Кумукова считает, что «у кого много денег – делают слишком пышные пакеты». «Я бывала в мусульманских странах. Там такого нет. Там садака выражается в том, что бедным раздают деньги - от 20 до 50 динаров (динар – это денежная единица различных стран, большинство из которых — арабоязычные или бывшие частью Османской империи – прим. «Кавказского узла»). Деньги дают небольшому количеству людей – шести-десяти. Никаких сорок дней, годовщин там не справляют. Похороны, и все на этом заканчивается. На похоронах ставят шведский стол, и можно поесть. Соболезнования принимают в течение трех дней. Естественно, никаких денег там не собирают и никто их не дает. Вещи покойного передают в благотворительные организации», - рассказала женщина. Она также высказалась за отмену раздачи пакетов с продуктами.

Еще одна жительница Нальчика Аминат Мусукова отметила, что она мусульманка и придерживается того, что говорят имамы. «Имамы против пакетов и, значит, я должна придерживаться такого же мнения», - заявила она.

Женщина сообщила, что знает жителей республики, которые придерживаются того, что говорят имамы, и отменили раздачу пакеты с продуктами, а также не кормят соболезнующих. Однако есть и такие, кто продолжает действовать по старинке, указала Аминат Мусукова.

Деньги надо тратить на свое здоровье, а не беречь их для своих похорон. Для достойных похорон достаточно савана

По словам женщины, многие в республике собирают заранее деньги на свои похороны. О каких суммах идет речь, она не знает, но считает, что это плохо. «Деньги надо тратить на свое здоровье, а не беречь их для своих похорон. Для достойных похорон достаточно савана», - подчеркнула Аминат Мусукова.

Споры о том, как следует проводить поминки, идут давно, сообщил имам-хатыб Назир Ахматов, ведущий телепрограммы «Ууаз» на ВГТРК-КБР. По его словам, этот спор ведется между светским обществом и практикующими мусульманами. И даже среди практикующих мусульман на этот счет существуют разные мнения.

«Я считаю, что исходить надо из того, что по этому поводу говорит наша религия», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Назир Ахматов. Он отметил, что то, как следует приносить пожертвования за умершего, регламентировано высказываниями пророка. Назир Ахматов рассказал притчу о том, как однажды к посланнику пришел человек и сообщил, что у него умерла мать, у которой остались деньги. Человек поинтересовался, может ли он эти деньги потратить на благотворительность. «Да», - ответил пророк. Он не указал ни дату, ни каким образом этот человек должен совершить свою благотворительную акцию», - рассказал Назир Ахматов.

жертвующий не должен ждать одобрения от людей

По его мнению, это говорит о том, что человек сам решает, когда, сколько, и в какой форме он может израсходовать часть своих доходов для своего умершего. «Главное, чтобы это было искренне. При этом жертвующий не должен ждать одобрения от людей», - подчеркнул Назир Ахматов.

Он считает, что в первую очередь родственники должны раздать долги умершего, если таковые имелись. «Раздавать садаку нужно адресно, нуждающимся – сиротам, вдовам, больным. Если одна ветка дерева засохла, то надо срезать эту одну ветку. А все дерево срезать нельзя. Тот, кто располагает средствами, пусть жертвует, раздает [милостыню], тот, кто не может - пусть не делает этого. Все убрать с повестки нельзя», - убежден Назир Ахматов.

Проведенный корреспондентом "Кавказского узла" блиц-опрос среди жителей Кабардино-Балкарии не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения.