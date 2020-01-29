Дагестанские семьи следуют обычаям свадьбы вопреки экономическим трудностям

29 января 2020, 23:36

Традиционный сценарий сватовства и свадьбы в Дагестане требует от родителей жениха и невесты больших расходов, которые оборачиваются для небогатых семей долгами. Видеосъемки в жанре love-story выходят из моды, но от организации шоу молодожены не отказываются, рассказали "Кавказскому узлу" дагестанские специалисты свадебной индустрии.

Как писал «Кавказский узел», подписчики чеченских пабликов в Instagram подвергли критике молодоженов из Дагестана, которые использовали в свадебном видеоролике чеченскую музыку и автомобиль с номерами 95-го региона. Некоторые пользователи соцсети призвали добиться извинений от молодоженов. К осуждению супругов подключились министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев и помощник Рамзана Кадырова, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. Дааев назвал ролик провокационным. Публичная демонстрация чувств может вызвать порицание, как в Чечне, так и в Дагестане, но среди дагестанцев нет такого строгого запрета на проявление чувств, какой существует в соседней республике, рассказали опрошенные «Кавказским узлом» дагестанские исследователи.

Видеоролик опубликовал в Instagram пользователь Askhad Muzhdakov, свадебный видеооператор. Среди опубликованных им видео есть запись со свадьбы Имама и Сали Байхановых в Махачкале, Байханова оператор называет своим коллегой и другом. На записи запечатлена та же пара, что и на видео, распространившемся в чеченских пабликах. На страницах Муждакова и Байхановых в Instagram по состоянию на 23.00 мск 29 января нет критических комментариев. связанных с использованием чеченской музыки и автомобильных номеров в видеоролике.

Обычай пышно праздновать свадьбы в Дагестане сохраняется много лет: родители молодоженов, даже не располагая крупными средствами, стремятся устроить детям масштабное торжество, рассказала ведущая праздников и дизайнер свадебного центра «Долина роз» Зайнаб Сунгурова.

«От этого люди, я думаю не отойдут. Конечно, в последнее время в связи с экономическими проблемами в стране, участилось число общих свадеб, когда сторона невесты и жениха играют совместную свадьбу: они нанимают один большой зал, играют пышное торжество, а расходы семья жениха и невесты делят между собой. Люди с хорошим достатком позволяют себе побаловать детей и не жалеют денег на свадьбу», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Сыграть небольшую свадьбу не получается: у жителей Дагестана большие тухумы (родственные группы - прим. "Кавказского узла"), а родственники, которых не пригласили, на свадьбу, могут обидеться. «Все зависит от состояния людей. Кто-то решает не влезать в долги и проводит свадьбы эконом-класса, кто-то все же сокращает количество приглашенных гостей. Но тухумы у дагестанцев большие, поэтому в среднем на свадьбу приходят, как правило, 350-500 человек», - отметила Сунгурова.

Сами свадьбы проходят, по ее словам, в традиционном стиле. «Я, как ведущий торжества, не могу позволить проведения разных конкурсов или других игр на свадьбе. В нашей культуре этого нет. У нас есть свои традиции, нормы порядка, которые мы должны соблюдать. Приезжие люди, побывавшие на нашей свадьбе, рассказывают, что они как будто побывали в восточной сказке, но для нас это классическая свадьба. Сейчас торжества проходят спокойно - свадьбы рассматривается как повод увидеться с родственниками, с которыми из-за суеты ты не можешь встретиться», - рассказала она. .

Дагестанские свадьбы всегда отличались пышностью, отмечает ведущая свадебных торжеств, автор Instagram-проекта «Свадебная история» Наида Каллаева.

«На свадьбы, как правило, приглашают огромное количество гостей и снимают большие банкетные залы. Гости из центральной России, которые попадают на наши свадьбы, удивляются размаху: они считают, что такую роскошь могут позволить себе только богатые люди, и не могут поверить в то, что такие свадьбы играют обычные люди. Если организаторы торжественного мероприятия не отказываются от музыки и спиртного на свадьбе, то практически все стараются сделать так, чтобы их торжество не сильно отличалось от стандартных свадеб, которых проводятся в городе», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В последние годы организаторы свадеб стараются включать в сценарий больше развлечений, отметила Каллаева.

«Еще несколько лет назад самым важным на свадьбе считалось хорошее застолье с разнообразными блюдами. Теперь, помимо этого, большое внимание уделяется и концертной программе: нанимают профессиональных ведущих, может даже двух, приглашают танцоров, практически обязательным стало совместное разрезание молодоженами торта. Широко применяются еще и фейерверки, тяжелый дым, различные шоу-программы, в том числе и с голубями. Кроме того, гостей пением или чтением стихов может развлечь жених или невеста, или же их близкие родственники: это новшество вошло в моду и очень часто встречается на наших дагестанских свадьбах. Традиция, которая до сих пор остается неизменной – пока жених не станцует с невестой лезгинку, невеста не может выйти из-за стола на танцплощадку», - добавила она.

Съемки в стиле love story выходят из моды

Молодожены в последнее время все чаще отказываются от создания свадебных роликов, где в кадре запечатлены только они вдвоем наедине, рассказал махачкалинский оператор Владимир с 25-летним стажем съемки торжеств.

«Все зависит от мировоззрения, менталитета пары, но лет 10 назад love story были делом само собой разумевшимся. Мы по просьбе молодоженов снимали, как они прогуливаются под руку по разным частям Махачкалы, разговаривают вместе, сидят в кафе и едят мороженое. У меня была даже пара, которая обратилась за год до свадьбы, и мы снимали ролики с их участием в разное время года. Но сейчас все сходит на нет, последние 4-5 лет у молодых все меньше желания сниматься. Если раньше подобные истории снимались по инициативе девушек, то сейчас уже и сами девушки не горят желанием - считают, что эти якобы наигранные сцены, по их мнению, ни к чему им», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Владимира, к операторам из Дагестана часто обращаются жители соседних республик. «Это связано не только с тем, что в Дагестане больше свободы в этом плане. Здесь больше творческих личностей, люди стараются закупать дорогостоящую технику, обновлять ее постоянно. Я общался с разными операторами на форумах: когда узнаешь, с чем они работают, понимаешь, что у нас в республике это использовалась три, а то и шесть лет назад», - отметил он.

Приданое невесты стоит дороже свадебного торжества

Расходы на приобретение приданого невесте зачастую превышают расходы на саму свадьбу, отмечает ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Сефербеков.



«В традиционном дагестанском обществе родители своей дочери в качестве приданого отдавали все самое необходимое в хозяйстве на первое время. У народов Южного Дагестана это ковер или палас, постельный набор, водоносные кувшины. У горцев особо ценятся медные ичичалинские кувшины, которые и сейчас стоят достаточно дорого. Состоятельные горцы помимо этого, могли отдать дочери часть фруктового сада, корову или барана», - рассказал этнограф корреспонденту "Кавказского узла".

В советские годы приданое включало посуду, постельные принадлежности, а также доступную мебель или стиральную машину «Малютка».

«В постсоветское время всем было тяжело и мало кто задумывался о достойном приданом, но уже в начале «нулевых» стандарты качества жизни изменились, появилось относительное благополучие, жизнь стала стабильнее. Это отразилось и на приданом. Так, например, у аварцев принято, что покупкой жилья для молодоженов должна озаботиться сторона жениха, а сторона невесті должна полностью обставить эту квартиру или дом - от занавесок до бытовой техники и мебели. Это, конечно, хлопотно, и не все такое могут себе позволить. Поэтому в основном браки заключаются между теми, кто находится в практически на равном социальном уровне, но это не правило, не все смотрят на то, что может в качестве приданого принести девушка. Имущество, все-таки, можно и нажить», - добавил он.

Долги за калым и приданое остаются и после свадьбы

Расходы родителей на молодоженов связаны не только со свадьбой, но и со сватовством, отмечает Наида Каллаева. «Первые расходы начинаются с того момента, как сторона жениха берет слово у родителей невесты. Это все сопровождается подарками, также обе стороны обмениваются подарками во время праздников, которые предшествуют назначенной дате свадьбы. Подготовка к сватовству тоже требует немалых денег: если у семьи нет их, то им приходится залезать в долги, чтобы снять ресторан и каждому пришедшему гостю купить подарки. Родители жениха должны к сватовству принести калым. Размер калыма в основном начинается от 200-250 тысяч рублей», - рассказала она.

Приданое невесты, по ее словам, зависит от того, где будут жить молодожены. «Если у жениха есть отдельная квартира, то, как правило, сторона невесты должна полностью обставить ее мебелью. Если же пара будет жить с родителями, то невеста покупает мебель в свою спальню и еще, по желанию или возможности, в гостиную, но это все обговаривается заранее. Если же у жениха нет квартиры, но они планируют жить отдельно, то родители девушки и парня могут вместе купить молодоженам квартиру, а они ее уже потом сами обставят», - отмечает Каллаева.

Если родители брали кредит ради свадьбы дочери или сына, основной долг, который остается за ними после свадьбы, приходится на купленное приданое или выплаченный калым, пояснила Каллаева.

«Расходы на свадьбу обычно покрываются теми деньгами, которые дарят гости. Если же на приданое родители брали в долг, или если сторона жениха брала кредит на покупку золота невесте и выплату калыма, то им уже приходится искать возможности выплачивать долги. Но и после свадьбы расходы не заканчиваются: на следующий день невесту поздравляют дорогими подарками родственники жениха, а когда невеста первый раз приходит уже в гости к своим родителям, то ей тоже обычно дарят что-то ценное, или что-либо из бытовой техники», - добавила она.

"Кавказский узел" писал, что пользователи Instagram призвали духовных лидеров Кабардино-Балкарии выступить против пышных похорон и поминок, которые, по их словам, вгоняют в долги многих жителей республики. Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии еще в 2004 году запретило финансово обременительные поминки по умершим, но верующие продолжают их практиковать.