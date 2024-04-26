Жители Киранца потребовали защитить их собственность и безопасность

26 апреля 2024, 02:42

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Жители села Киранц, протестующие против установления границы с Азербайджаном по территории населенного пункта, показали журналистам свои документы на собственность, которая, согласно договоренностям чиновников, окажется на стороне Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", 25 апреля жители села Киранц Тавушской области, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на межгосударственной автотрассе М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

Протесты против делимитации границы начались в Тавушской области 19 апреля, когда власти двух стран договорились о делимитации границы. В справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" "Кавказский узел" рассказывает, на что претендуют стороны конфликта.

Около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки принесли жители села Киранц на место акции, которая продолжается на перекрытой дороге Воскепар - Киранц (участок трассы М6 - прим. “Кавказского узла”).

Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, теперь передается Азербайджану.

"Власти утверждают, что "ни один сантиметр из территории Армении не сдается Азербайджану". Пусть власти придут и ответят нам, как так получается, что наши дома, наши земли, построенные нашими предками, наши кладбища переходят Азербайджану", - заявил один из жителей Киранца в прямом эфире медиапортала "168.am".

"Если договоренности властей Армении с Азербайджаном реализуются, наш дом окажется в 20 метрах от новой границы, а наши сады площадью 1,5 га полностью останутся на азербайджанской стороне. Но и на дом, и на землю у нас кадастровый код еще с советских времен", - заявила журналистам жительница Киранца, добавив, что в аналогичной ситуации оказались многие сельчане.

Женщина также отметила, что с отводом армянских войск с этих территорий село больше не будет безопасным. "Мы не в Европе живем, чтобы соседствовать цивилизованно. Все мы знаем, чья армия напротив нас и что она с армянами вытворяет", - заявила она.

Сельчанка отметила, что не верит в наступление мира после подобных договоренностей и не ожидает, что власти Армении смогут гарантировать их безопасность в Киранце. "Людей в селе просто не останется. Никто не будет жить в 20 метрах от азербайджанских войск, никто не отправит своего ребенка в школу, рядом с которой будут расположены азербайджанские войска", - заключила женщина.

Участники акции протеста на трассе проверяют проезжающие машины, чтобы выявить тех, кто намерен разминировать территории для ее последующего разграничения.

"Дома, сады, кладбища этих людей власти Армении дарят Азербайджану. Пусть приедут сюда, я им все это покажу. Пусть приедут власти в Киранц и ответят людям, которые оказались в таком положении", - заявил оппозиционный депутат Гарник Даниелян.

Предпосылки сложившейся в Тавушской области ситуации аналитики видят в том, как проводилось разграничение между Арменией и Азербайджаном после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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