Баку обвинил Тегеран после приглашения школьниц в хиджабах учиться в Иране

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министерство науки и образования Азербайджана назвало неуместным приглашение иранского министра науки, исследований и технологий Хоссейна Симайи Саррафа азербайджанским девушкам, сталкивающимся с ограничениями из-за ношения хиджаба в школах, продолжить обучение в Иране. В Баку расценили это заявление как вмешательство во внутренние дела страны.

Как писал "Кавказский узел", первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф призвал азербайджанских девушек и женщин, сталкивающихся в своей стране с ограничениями на ношение хиджаба, продолжить обучение в Иране, пишет агентство Mehr cо ссылкой на публикацию политика в соцсети X. Ареф поблагодарил министерство науки за заявление о готовности иранских вузов принять азербайджанских девушек, носящих хиджаб.





С 12 октября руководители школ в Азербайджане не допускают к занятиям педагогов и школьниц, которые отказались снимать хиджаб. Около нескольких школ Баку учащиеся и учителя проводили уроки на улице в знак протеста. 13 октября МВД отчиталось о задержании 37 участников протестов, активисты насчитали более 200 задержанных. Протесты из-за недопуска детей и учительниц к занятиям стали продолжением многолетнего спора о религиозной одежде в школах, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты из-за школьного дресс-кода в Азербайджане".

Министерство науки и образования Азербайджана отреагировало на заявление руководителя профильного ведомства Ирана о том, что азербайджанские учащиеся в хиджабах могут продолжить образование в его стране из-запрета у себя на родине.

Министр науки, исследований и технологий Ирана Хоссейн Симайи Сарраф пригласил девушек из Азербайджана, сталкивающихся с ограничениями из-за ношения хиджаба, продолжить обучение в иранских университетах. По данным иранского информационного агентства Tasnim, в видеообращении 22 октября он заявил о готовности Ирана создать условия для получения образования девушками, которые, по его словам, вынуждены отказываться от религиозного хиджаба.

В министерство науки и образования Азербайджана назвали указанное заявление министра науки, исследований и технологий Ирана Хоссейна Симаи-Саррафа "неуместным" и расценили как "вмешательство во внутренние дела" страны. "Никому не позволено вмешиваться во внутренние дела нашей страны, включая политику в области образования, и подобные попытки решительно пресекаются", — заявили в министерстве, призвав иранских чиновников сосредоточиться на проблемах собственной страны.

В ведомстве также заявили, что в Иране нет школ и вузов, где обучение ведется на азербайджанском языке, несмотря на то что, по оценке министерства, около 40 млн жителей страны составляют этнические азербайджанцы.

"Десятилетиями они остаются лишенными права получать образование на родном языке", — говорится в заявлении. Азербайджанское министерство призвало иранские власти принять меры для устранения этой проблемы вместо того, чтобы комментировать внутреннюю политику Азербайджана.

Сотрудник азербайджанской аналитической службы Turan Тапдыг Фархадоглу также назвал заявления иранского министра и других иранских политиков и чиновников о том, что азербайджанские учащиеся могут учиться в Иране, попытками дискредитации светского азербайджанского государства в глазах этнических азербайджанцев Ирана.

"Если бы их заботило образование азербайджанцев, то они в первую очередь открыли бы школы для обучения на родном языке для граждан своей страны азербайджанской национальности". С другой стороны, даже если гипотетически кто-то пожелает учиться в Иране, это практически невозможно, потому что граждане Азербайджана не владеют фарси. Да и вообще, продолжил Фархадоглу, ни один разумный родитель не отправит своего ребенка в страну, где в любой момент может начаться новая война", - сказал Фархадоглу.

Он обратил внимание на то, что в Азербайджане негативно отреагировали и на критику ограничения хиджаба в Азербайджане, звучащую из союзнической Турции.