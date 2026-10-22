Сулейманов Магомед Валибагандович

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Магомед Сулейманов - российский дагестанский чиновник. Бывший глава парламента Дагестана, ТФОМС и врио мэра Махачкалы. В 2018 году задержан за хищение 210 млн руб. Позже обвинен в земельных махинациях и взятке в 74,5 млн руб. за незаконную застройку. Объявлен в международный розыск. В 2026 году его скрытые активы на миллиарды рублей изъяли в доход РФ.

Обвинение во взятке и изъятие активов

В октябре 2026 года недвижимость и другие активы бывшего дагестанского чиновника Магомеда Сулейманова и его близких родственников на сумму свыше 10 млрд рублей зарегистрированы как собственность Российской Федерации.

Решение о конфискации активов Сулейманова и его близких родственников принял в июле 2026 года Советский райсуд Махачкалы, удовлетворив антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Сулеймановы пытались обжаловать решение, но Верховный суд Дагестана 10 сентября отклонил их апелляции.

В октябре 2025 года прокуратура Дагестана утвердила очередное обвинительное заключение против Сулейманова. Его обвинили в получении взятки в размере 74,5 млн рублей от коммерческой организации в обмен на отказ от иска на землю и выдачу разрешений на строительство. В результате этих действий в городе было незаконно возведено 78 многоквартирных домов. К этому моменту чиновник скрылся и был объявлен в международный розыск.

Уголовное дело о преступном сообществе и хищениях

17 августа 2018 года бывший глава территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана и бывший врио мэра Махачкалы Магомед Сулейманов был задержан и арестован по делу о создании преступного сообщества и хищении 210 миллионов рублей. По версии следствия, Сулейманов создал из числа своих подчиненных и других лиц преступное сообщество. В частных медицинских клиниках получались поддельные документы, и деньги фонда через аффилированные страховые компании перечислялись за услуги врачей, которые в действительности не оказывались.

15 апреля 2020 года стало известно, что дело Сулейманова, обвиненного в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями после продажи участка по заниженной цене, передано в суд. По версии следствия, в 2015 году он незаконно и по заниженной стоимости (за 235 тысяч рублей вместо кадастровых 96 млн рублей) передал компании ОАО «Даггаз» крупный земельный участок.

5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова. Суд в Махачкале постановил восстановить его в должности. Оправдание Сулейманова возмутило тогдашнего главу Дагестана Сергея Меликова, который счел его противоречащим идеям справедливости и неизбежности наказания.

Биография

Магомед Сулейманов родился 28 апреля 1959 года в городе Избербаш. По национальности - даргинец.

В 1978 году Магомед Сулейманов окончил Балашовский пушно-меховой техникум в Саратовской области. В 1989 году — Московский кооперативный институт по специальности "экономика торговли". Доктор экономических наук.

Работа в коммерческих структурах

C 1978 по 1993 год Магомед Сулейманов работал в системе потребкооперации Республики Калмыкия на различных должностях.

С 1993 по 1994 год — председатель правления коммерческого банка "Избербаш".

С 1994 по 1997 год — управляющий Избербашским отделением Махачкалапромстройбанка.

Политическая карьера и работа в госструктурах

Магомед Сулейманов — депутат Народного собрания Республики Дагестан II, IV и V созывов. Член комитета по здравоохранению и социальной политике. С 2001 года являлся секретарем политсовета избербашского местного отделения партии "Единая Россия".

С 1997 по 2007 год Магомед Сулейманов занимал пост главы администрации города Избербаш, главы муниципального образования "Избербаш". В этот период, по данным дагестанской газеты "Черновик", Сулейманов находился в противостоянии с мэром Махачкалы Саидом Амировым по поводу контроля над Избербашем. Также, по данным газеты, Сулейманов конфликтовал с Гаджи Махачевым из-за принадлежащих Избербашу земель, которыми Махачев пытался завладеть.

С 2007 по 2010 год Магомед Сулейманов — председатель Народного собрания Республики Дагестан.

25 ноября 2007 года в Махачкале на пресс-брифинге партии "Яблоко", состоявшемся после убийства Фарида Бабаева, кандидата в депутаты Госдумы от этой партии, Магомед Сулейманов резко отреагировал на попытки возложить ответственность за произошедшее на федеральные и республиканские власти. После высказываний лидера "Яблока" Григория Явлинского и врио руководителя дагестанского "Яблока" Руслана Салахбекова М.Сулейманов заявил: "Я крайне возмущён тем, что в присутствии председателя Народного собрания вы выступаете с критикой власти. Вы не имеете на это морального права. Я бы не советовал вам набирать очки для партии на чужом горе. Сегодня власть трогать нельзя, потому что наш президент РД Муху Гимбатович [Алиев] проводит народную политику, а не антинародную. Народ живёт достойно. И за Путина я вам скажу: дагестанский народ благодарен ему. И сегодня не уважать и не любить нашего лидера мы не имеем права! [...] Вы будете говорить, где вам надо, а здесь будем мы говорить". Перебивая Р.Салахбекова, М.Сулейманов добавил: "С тобой я буду отдельно разговаривать на борцовском ковре. Можешь выйти со мной? Вот мне 49 лет, поехали прямо отсюда в спортзал! [...] Позовите охрану, выгоните его отсюда!"

С марта 2010 года Магомед Сулейманов занимал пост исполнительного директора республиканского фонда обязательного медицинского страхования "Дагестан".

26 июля 2013 года, после ареста мэра Махачкалы Саида Амрова, газета "Черновик" называла Магомеда Сулейманова в числе возможных претендентов на освободившийся пост главы города. 31 января 2014 года в одном из своих материалов издание охарактеризовало положение М.Сулейманова в дагестанских элитах следующим образом: "Если представить себе список даргинцев, участвующих в политико-экономической жизни страны, ранжированный по степени влиятельности, то можно увидеть, что зачистка политического поля Дагестана (то есть ввиду отсутствия иных политиков) вывела Сулейманова из категории "средних по влиятельности" в более высокую категорию – "влиятельные"".

4 апреля 2014 года Магомед Сулейманов был назначен на пост врио мэра Махачкалы.

22 июня 2015 года решением комиссии Народного собрания РД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики было рекомендовано рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутатом Магомедом Сулеймановым.

25 июня 2015 года глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на 52-й сессии дагестанского парламента сообщил о скорой отставке Магомеда Сулейманова в связи с утратой доверия: "Он полностью потерял доверие не только главы республики, но и правительства в целом", – подчеркнул руководитель региона".

9 июля 2015 года Магомед Сулейманов добровольно сложил с себя полномочия мэра города и был назначен директором Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан.

Семья

Магомед Сулейманов женат. Имеет пятерых детей.

Находится в родственных отношениях с известными даргинскими кланами Омаровых, Гамидовых и Амировых.

Брат Магомеда Сулейманова - Абдулмеджид Сулейманов - в 2007-2008 годах занимал пост главы администрации города Избербаша, с 2008 года - глава города Избербаша.

Благотворительность

Магомед Сулейманов — председатель попечительского совета Дома детства №8 (Избербаш), попечитель Детского центра восстановительной медицины и реабилитации города Махачкалы.

Состоит в списках жертвователей Фонда развития МГИМО.

Награды

Награжден орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Заслуженный экономист Республики Дагестан.

Примечания