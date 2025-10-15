×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:58, 15 октября 2025

Дело Магомеда Сулейманова дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Махачкалы Магомед Сулейманов, который находится в международном розыске, обвинен в получении взятки в 74,5 миллиона рублей и выдаче 78 незаконных разрешений на строительство многоэтажек. 

По версии следствия, "в 2014–2015 годах Сулейманов через посредника получил от генерального директора коммерческой организации 74,5 миллиона рублей за отказ администрации города Махачкалы от иска о признании за муниципальным образованием права собственности на земельный участок площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также за оказание содействия в получении разрешительной документации на строительство трех многоквартирных домов на указанном земельном участке".

Кроме того, Сулейманов незаконно издал 78 постановлений о разрешении проектирования и строительства многоквартирных домов. В результате на территории Махачкалы осуществлено незаконное строительство 80 многоквартирных домов. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), добавляет ведомство.

Сулейманов исполнял обязанности мэра Махачкалы с апреля 2014 по октябрь 2015 года, информирует агентство "РИА Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Магомед Сулейманов, уже на посту руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) был задержан 17 августа 2018 года в аэропорту Махачкалы. Он был заподозрен в хищении 210 миллионов рублей. 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова. Суд в Махачкале постановил восстановить его в должности. Оправдание Сулейманова возмутило главу Дагестана Сергея Меликова, который счел его противоречащим идеям справедливости и неизбежности наказания. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
23:58, 14 октября 2025
Гендиректор "Каспэнергосбыта" заподозрен в хищениях средств жителей
Bastrykin and the flooded village. Illustration created by the "Caucasian Knot" using AI in the Copilot program.
23:19, 14 октября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной улицей в поселке Дагестана
21:53, 14 октября 2025
11 человек стали жертвами аварии с военным грузовиком в Дагестане
Гуманитарная помощь для Палестины в Ингушетии, июль 2024 года. Фото: официальный сайт правительства Ингушетии
20:54, 14 октября 2025
Перемирие в Газе не изменило повестку помощи палестинцам на Северном Кавказе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Armenian Church. Photo: Vigen Hakhverdyan. https://ru.wikipedia.org/
15 октября 2025, 13:44
Силовики задержали семь священников Армянской апостольской церкви

Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
15 октября 2025, 11:35
Угроза атаки безэкипажных катеров объявлена в Туапсе

Elina Valtonen with protesters on Rustaveli Avenue. Photo: Giorgi Zhamerashvili / Publika
14 октября 2025, 22:59
Делегация ОБСЕ пришла на акцию протеста у парламента Грузии

Хадиджа Исмайлова. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/wv2128NAuxA
14 октября 2025, 19:58
ЕСПЧ назначил компенсацию Хадидже Исмайловой

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше