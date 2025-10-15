Дело Магомеда Сулейманова дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Махачкалы Магомед Сулейманов, который находится в международном розыске, обвинен в получении взятки в 74,5 миллиона рублей и выдаче 78 незаконных разрешений на строительство многоэтажек.

По версии следствия, "в 2014–2015 годах Сулейманов через посредника получил от генерального директора коммерческой организации 74,5 миллиона рублей за отказ администрации города Махачкалы от иска о признании за муниципальным образованием права собственности на земельный участок площадью более 20 тысяч квадратных метров, а также за оказание содействия в получении разрешительной документации на строительство трех многоквартирных домов на указанном земельном участке".

Кроме того, Сулейманов незаконно издал 78 постановлений о разрешении проектирования и строительства многоквартирных домов. В результате на территории Махачкалы осуществлено незаконное строительство 80 многоквартирных домов. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) 1 и части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) 2 , добавляет ведомство.

Сулейманов исполнял обязанности мэра Махачкалы с апреля 2014 по октябрь 2015 года, информирует агентство "РИА Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что Магомед Сулейманов, уже на посту руководителя дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) был задержан 17 августа 2018 года в аэропорту Махачкалы. Он был заподозрен в хищении 210 миллионов рублей. 5 июля 2022 года суд полностью оправдал Сулейманова. Суд в Махачкале постановил восстановить его в должности. Оправдание Сулейманова возмутило главу Дагестана Сергея Меликова, который счел его противоречащим идеям справедливости и неизбежности наказания.