"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.

В Вашингтоне 8 августа 2025 года президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Армении Николa Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны подписали совместную декларацию, в которой зафиксировано намерение нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном. Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Стороны намерены открыть транзитный маршрут, который соединит материковый Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью, при участии армяно-американского консорциума. Этот проект получил название «Маршрут Трампа» или TRIPP («Trump Route for International Peace and Prosperity» - «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" .

История и концепция

TRIPP — это переформатированный вариант так называемого Зангезурского коридора, идея которого восходит к советским временам, когда железная дорога соединяла Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. После распада СССР и с началом Первой карабахской войны (1992–1994) железнодорожная линия между ними была разобрана, наземное сообщение прекратилось; сейчас попасть в Нахичевань из Азербайджана можно либо самолетом, либо через Иран. После Второй карабахской войны 2020 года Азербайджан вновь начал продвигать концепцию Зангезурского коридора, но столкнулся с сопротивлением Армении, обеспокоенной вопросами суверенитета. Межгосударственный характер, варианты управления и правовой режим были предметом переговоров между Баку и Ереваном при участии третьих сторон (ЕС, Россия, Турция) .

Отличия маршрута Трампа от Зангезурского коридора

TRIPP предложил альтернативную модель: США получили эксклюзивные права на развитие 43-километровой (27 миль) южной границы Армении сроком на 99 лет, с последующей передачей в субаренду международному консорциуму. Консорциум будет развивать железнодорожные, нефтяные, газовые и оптоволоконные линии, а также, возможно, линию электропередачи вдоль . Это позволило избежать прямого давления со стороны Баку и обеспечить международные гарантии .

Проект TRIPP предполагает строительство железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, а также развитие инфраструктуры связи. В отличие от прежнего проекта, TRIPP — это не просто дорога, а комплексный транспортно-энергетико-цифровой коридор с выраженным геополитическим компонентом, который управляется международным консорциумом под эгидой США и предусматривает беспрепятственный транзит без пограничного контроля и при этом сохраняет армянский суверенитет над территорией.

География маршрута

TRIPP связывает материковую часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань через участок южной Армении (провинция Сюник / Зангезур) и далее продолжится — в направлении Севера (Азербайджан, Грузия) и Запада (Турция). В перспективе маршрут будет интегрирован с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), связывающим Китай с Европой. Протяжённость армянского участка оценивается в 27 миль (или 42 км) .

Пользователи и бенефициары

Для Азербайджана реализация «Маршрута Трампа» обеспечивает прямой выход к Нахичевани и Турции, сокращает логистические цепочки с Западом, получает полноценное сухопутное сообщение между Восточной Азией и Европой .

Армения, при успешном воплощении проекта, получает инвестиции и развитие южных регионов, становится транзитной страной, интегрированной в глобальные торговые цепочки от Европы до Центральной Азии, минуя российские и иранские маршруты .

Новый маршрут усиливает роль Турции как логистического хаба между Азией и Европой и облегчает интеграцию с Азербайджаном .

Для Центральной Азии и Европы реализация проекта дает альтернативный - более быстрый и безопасный сухопутный маршрут, который позволит диверсифицировать торговлю и поставки энергоносителей.

США укрепляют влияние в Южном Кавказе, обеспечивают геополитический контроль и демонстрацию миротворческой роли .

Управление, охрана и финансирование

TRIPP будет управляться американской компанией, получившей эксклюзивные права на 99 лет. Управление осуществляется в рамках двустороннего соглашения между США и Арменией, без участия Азербайджана в администрировании армянского участка. Однако конкретные механизмы управления пока не опубликованы.

Американский контроль над Зангезурским коридором грозит ослаблением позиций России в Армении и Азербайджане Достижение договоренностей по коридору без привлечения РФ означает существенное ослабление ее позиций в регионе и свидетельствует о постепенном выдавливании с Южного Кавказа. При этом альтернативных транспортных маршрутов Москва предложить не может.

Безопасность маршрута будет обеспечиваться совместными усилиями Армении и США. Армения сохраняет полный суверенитет над своей территорией, включая право на размещение собственных сил безопасности вдоль маршрута. США, как гарант соглашения, могут предоставить техническую и консультативную поддержку, но не размещают постоянный военный контингент .

Финансирование проекта будет осуществляется за счёт частных инвесторов из США, государственных инфраструктурных фондов, международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, ЕБРР.

Сроки реализации

Начало строительства: весна 2026 года. Запуск маршрута: конец 2028 года. Проект реализуется поэтапно: сначала — транспортная инфраструктура, затем — энергетические и цифровые компоненты. К 2030 году TRIPP должен быть полностью интегрирован в евразийскую логистику .

Есть вопросы

Несмотря на масштабность и явные выгоды проекта, остаются открытые многие вопросы. В частности, ставятся по сомнение юридическая эксклюзивность США и как её можно совместить с армянским суверенитетом, состав и финансирование консорциума — публичные контракты не раскрыты. Также пока обсуждаются, но не опубликованы окончательные проектные карты - трассы, станции и режимы транзита .

Реакция соседних стран

Проект TRIPP снижает влияние России и Ирана в Закавказье и ставит под вопрос их транзитные маршруты и стратегические позиции. Со стороны Москвы и Тегерана неоднократно высказывались критические замечания в адрес проекта .

Трамп назвал Зангезурский коридор ключевым моментом подписанной Баку и Ереваном декларации Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Министры иностранных дел двух стран обратились в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы.

Хотя Россия не уходит из региона, но постепенно теряет влияние, особенно после войны в Нагорном Карабахе осенью 2023 года, - она становится одним из игроков, но не главным . О потере влияния России напоминают заявления официальных лиц. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие нерегиональных игроков в делах Южного Кавказа, должно ориентироваться прежде всего на интересы стран региона и их соседей. Кроме того, Армения входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, "Южно-Кавказская железная дорога" является дочерним предприятием РЖД, российские пограничники в соответствии с международным договором обеспечивают охрану границ в районе, где ориентировочно пройдет упомянутый маршрут, напомнила она .

Президент Ирана Масуд Пезешкиан несмотря на приветствие мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, дал понять, что участие США вызывает тревогу. «Единственное беспокойство вызывает то, что эту дорогу хотят построить армянская и американская компании. Отношения с Арменией имеют стратегическое значение и не могут быть предметом геополитического торга». Но позже министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что хотя Иран опасался геополитических изменений в регионе «однако этого, похоже, не произошло» . В конце августа 2025 года, Армения и Иран заявили о стратегическом партнерстве, после встречи Никола Пашинянас Масудом Пезешкианом в Ереване.

Критика Маршрута Трампа раздается также внутри Армении — в обществе есть опасения за суверенитет и контроль, особенно в контексте длительной аренды (99 лет), Беспокоят и возможные проблемы с безопасностью. Местные жители хотят понять, кто будет контролировать дорогу, когда фактическое управление инфраструктурой перейдёт к иностранным структурам .

Беспокойство местных жителей подогревается тем фактом, что власти Азербайджана периодически называют будущий «Маршрут Трампа» Зангезурским коридором« .

Из истории территорий

Принадлежность территории Сюникской области или Зангезурского коридора разнится в зависимости от источника информации. На сайте интернет-проекта OldmapsOnline.org можно проследить как менялось владение этим районом на протяжении веков .

В античности территория Зангезура входила в состав различных армянских царств, включая Армянское царство Арташесидов (II век до н. э.) и позже — Великой Армении

В Средние века регион был частью армянского княжества Сюник, которое сохраняло автономию даже под властью арабского халифата и Сельджуков. В XV–XVIII веках после падения армянских государств территория переходила под контроль персидских держав (Сефевидов, затем Афшаридов и Каджаров).

В XVIII веке регион находился под властью Карабахского ханства, вассального к Персии. Армянское население сохраняло автономию в горных районах, несмотря на исламизацию и миграции. Азербайджанские авторы подчёркивают исламизацию региона и роль тюркских племён .

В 1813–1828 годах, после русско-персидских войн и Гюлистанского и Туркманчайского договоров, Зангезур вошёл в состав Елизаветпольской губернии Российской империи. В 1921 году Зангезур был передан Армении, несмотря на претензии Азербайджана.В 1988–1994 годах во время Карабахской войны Зангезур стал важным тылом для армянских сил. В 2020 году после Второй Карабахской войны в соглашении от 10 ноября упоминается создание транспортного коридора через Зангезур.

В 2025 году президент США Дональд Трамп выступил посредником в создании TRIPP — маршрута между Нахичеванью и Азербайджаном.

