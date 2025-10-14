"Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению
«Маршрут Трампа», TRIPP — это проект транспортного коридора между Азербайджаном и Нахичеванью через территорию Армении, созданный при посредничестве и с исключительными правами США на 99 лет. Он стал ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, подписанного в августе 2025 года в Вашингтоне при участии президента Дональда Трампа.
В Вашингтоне 8 августа 2025 года президент США Дональд Трамп принимал премьер-министра Армении Николa Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны подписали совместную декларацию, в которой зафиксировано намерение нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном. Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. Стороны намерены открыть транзитный маршрут, который соединит материковый Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью, при участии армяно-американского консорциума. Этот проект получил название «Маршрут Трампа» или TRIPP («Trump Route for International Peace and Prosperity» - «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" 1.
История и концепция
TRIPP — это переформатированный вариант так называемого Зангезурского коридора, идея которого восходит к советским временам, когда железная дорога соединяла Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении. После распада СССР и с началом Первой карабахской войны (1992–1994) железнодорожная линия между ними была разобрана, наземное сообщение прекратилось; сейчас попасть в Нахичевань из Азербайджана можно либо самолетом, либо через Иран. После Второй карабахской войны 2020 года Азербайджан вновь начал продвигать концепцию Зангезурского коридора, но столкнулся с сопротивлением Армении, обеспокоенной вопросами суверенитета. Межгосударственный характер, варианты управления и правовой режим были предметом переговоров между Баку и Ереваном при участии третьих сторон (ЕС, Россия, Турция) 2.
Отличия маршрута Трампа от Зангезурского коридора
TRIPP предложил альтернативную модель: США получили эксклюзивные права на развитие 43-километровой (27 миль) южной границы Армении сроком на 99 лет, с последующей передачей в субаренду международному консорциуму. Консорциум будет развивать железнодорожные, нефтяные, газовые и оптоволоконные линии, а также, возможно, линию электропередачи вдоль 3. Это позволило избежать прямого давления со стороны Баку и обеспечить международные гарантии 4.
Проект TRIPP предполагает строительство железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, а также развитие инфраструктуры связи. В отличие от прежнего проекта, TRIPP — это не просто дорога, а комплексный транспортно-энергетико-цифровой коридор с выраженным геополитическим компонентом, который управляется международным консорциумом под эгидой США и предусматривает беспрепятственный транзит без пограничного контроля и при этом сохраняет армянский суверенитет над территорией.
География маршрута
TRIPP связывает материковую часть Азербайджана с его эксклавом Нахичевань через участок южной Армении (провинция Сюник / Зангезур) и далее продолжится — в направлении Севера (Азербайджан, Грузия) и Запада (Турция). В перспективе маршрут будет интегрирован с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), связывающим Китай с Европой. Протяжённость армянского участка оценивается в 27 миль (или 42 км) 5.
Пользователи и бенефициары
Для Азербайджана реализация «Маршрута Трампа» обеспечивает прямой выход к Нахичевани и Турции, сокращает логистические цепочки с Западом, получает полноценное сухопутное сообщение между Восточной Азией и Европой 6.
Армения, при успешном воплощении проекта, получает инвестиции и развитие южных регионов, становится транзитной страной, интегрированной в глобальные торговые цепочки от Европы до Центральной Азии, минуя российские и иранские маршруты 7.
Новый маршрут усиливает роль Турции как логистического хаба между Азией и Европой и облегчает интеграцию с Азербайджаном 8.
Для Центральной Азии и Европы реализация проекта дает альтернативный - более быстрый и безопасный сухопутный маршрут, который позволит диверсифицировать торговлю и поставки энергоносителей 9.
США укрепляют влияние в Южном Кавказе, обеспечивают геополитический контроль и демонстрацию миротворческой роли 10.
Управление, охрана и финансирование
TRIPP будет управляться американской компанией, получившей эксклюзивные права на 99 лет. Управление осуществляется в рамках двустороннего соглашения между США и Арменией, без участия Азербайджана в администрировании армянского участка. Однако конкретные механизмы управления пока не опубликованы.
Безопасность маршрута будет обеспечиваться совместными усилиями Армении и США. Армения сохраняет полный суверенитет над своей территорией, включая право на размещение собственных сил безопасности вдоль маршрута. США, как гарант соглашения, могут предоставить техническую и консультативную поддержку, но не размещают постоянный военный контингент 11.
Финансирование проекта будет осуществляется за счёт частных инвесторов из США, государственных инфраструктурных фондов, международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк, ЕБРР.
Сроки реализации
Начало строительства: весна 2026 года. Запуск маршрута: конец 2028 года. Проект реализуется поэтапно: сначала — транспортная инфраструктура, затем — энергетические и цифровые компоненты. К 2030 году TRIPP должен быть полностью интегрирован в евразийскую логистику 12.
Есть вопросы
Несмотря на масштабность и явные выгоды проекта, остаются открытые многие вопросы. В частности, ставятся по сомнение юридическая эксклюзивность США и как её можно совместить с армянским суверенитетом, состав и финансирование консорциума — публичные контракты не раскрыты. Также пока обсуждаются, но не опубликованы окончательные проектные карты - трассы, станции и режимы транзита 13.
Реакция соседних стран
Проект TRIPP снижает влияние России и Ирана в Закавказье и ставит под вопрос их транзитные маршруты и стратегические позиции. Со стороны Москвы и Тегерана неоднократно высказывались критические замечания в адрес проекта 14.
Хотя Россия не уходит из региона, но постепенно теряет влияние, особенно после войны в Нагорном Карабахе осенью 2023 года, - она становится одним из игроков, но не главным 15. О потере влияния России напоминают заявления официальных лиц. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участие нерегиональных игроков в делах Южного Кавказа, должно ориентироваться прежде всего на интересы стран региона и их соседей. Кроме того, Армения входит в единое таможенное пространство ЕАЭС, "Южно-Кавказская железная дорога" является дочерним предприятием РЖД, российские пограничники в соответствии с международным договором обеспечивают охрану границ в районе, где ориентировочно пройдет упомянутый маршрут, напомнила она 16.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан несмотря на приветствие мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, дал понять, что участие США вызывает тревогу. «Единственное беспокойство вызывает то, что эту дорогу хотят построить армянская и американская компании. Отношения с Арменией имеют стратегическое значение и не могут быть предметом геополитического торга». Но позже министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что хотя Иран опасался геополитических изменений в регионе «однако этого, похоже, не произошло» 17. В конце августа 2025 года, Армения и Иран заявили о стратегическом партнерстве, после встречи Никола Пашинянас Масудом Пезешкианом в Ереване.
Критика Маршрута Трампа раздается также внутри Армении — в обществе есть опасения за суверенитет и контроль, особенно в контексте длительной аренды (99 лет), Беспокоят и возможные проблемы с безопасностью. Местные жители хотят понять, кто будет контролировать дорогу, когда фактическое управление инфраструктурой перейдёт к иностранным структурам 18.
Беспокойство местных жителей подогревается тем фактом, что власти Азербайджана периодически называют будущий «Маршрут Трампа» Зангезурским коридором« 19.
Из истории территорий
Принадлежность территории Сюникской области или Зангезурского коридора разнится в зависимости от источника информации. На сайте интернет-проекта OldmapsOnline.org можно проследить как менялось владение этим районом на протяжении веков 20.
В античности территория Зангезура входила в состав различных армянских царств, включая Армянское царство Арташесидов (II век до н. э.) и позже — Великой Армении 21
В Средние века регион был частью армянского княжества Сюник, которое сохраняло автономию даже под властью арабского халифата и Сельджуков. В XV–XVIII веках после падения армянских государств территория переходила под контроль персидских держав (Сефевидов, затем Афшаридов и Каджаров).
В XVIII веке регион находился под властью Карабахского ханства, вассального к Персии. Армянское население сохраняло автономию в горных районах, несмотря на исламизацию и миграции. Азербайджанские авторы подчёркивают исламизацию региона и роль тюркских племён 22.
В 1813–1828 годах, после русско-персидских войн и Гюлистанского и Туркманчайского договоров, Зангезур вошёл в состав Елизаветпольской губернии Российской империи. В 1921 году Зангезур был передан Армении, несмотря на претензии Азербайджана.В 1988–1994 годах во время Карабахской войны Зангезур стал важным тылом для армянских сил. В 2020 году после Второй Карабахской войны в соглашении от 10 ноября упоминается создание транспортного коридора через Зангезур.
В 2025 году президент США Дональд Трамп выступил посредником в создании TRIPP — маршрута между Нахичеванью и Азербайджаном.
