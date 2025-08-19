×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:58, 19 августа 2025

Армения и Иран заявили о стратегическом партнерстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отношения Армении и Ирана будут повышены до уровня стратегического партнерства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване. Армения и Иран также договорились о строительстве второго моста на общей границе. 

Как писал "Кавказский узел", официальный Тегеран отказался от претензий к Зангезурскому коридору, поскольку теперь речь идет о транзитном маршруте под суверенитетом Армении, но будет наблюдать за возможным участием в проекте американской компании, заявил 11 августа МИД Ирана. Ранее, 8 августа, советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не допустит создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению.

На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что территориальные претензии друг к другу предъявляться не будут, считает Пашинян. 11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл сегодня в Армению с официальным визитом, который продлится до 21 августа. В Ереване он провел переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном, причем их встреча продлилась дольше, чем было запланировано, сообщил глава аппарата Пашиняна Араик Арутюнян.

“Обсуждения продлились значительно дольше запланированного, а это значит, что существует огромная повестка. Стороны особо подчеркнули, что настало время вывести отношения на уровень стратегического сотрудничества”, - написал он на своей странице в Facebook*. 

По итогам встречи Пашинян лично заявил, что Армения и Иран договорились повысить отношения до уровня стратегического партнерства, подчеркнув, что страны уже связывает “тесная дружба, которая с честью выдержала испытание временем”. “С президентом Пезешкианом мы детально обсудили вопросы мира в регионе и разблокирования экономических инфраструктур”, - цитирует слова Пашиняна информагентство “Новости Армения”. 

Он вновь заверил, что обеспечивать безопасность коммуникаций через Армению, которые будут открыты в соответствии с вашингтонскими договоренностями, будет Армения, “а не какая-либо третья страна”. В контексте связей Армении и Ирана эти договоренности обеспечат новые возможности для железнодорожного сообщения, в том числе по линии Нахичеван-Джульфа, пояснил он. 

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поприветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, отметив, что “Иран желает мира и спокойствия для своих соседей”. Он отметил, что Иран поддерживает территориальную целостность Армении и выступает против применения любой силы в регионе.

Лидеры двух стран также заявили на совместной пресс-конференции, что договорились о строительстве второго моста на границе с учетом растущего объема перевозок между Арменией и Ираном. По словам Пашиняна, стороны планируют увеличить двусторонний товарооборот до 1 млрд долларов, а в перспективе и до 3 млрд, пишет “Арменпресс”. Министр дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег, также находящаяся в Ереване, уточнила, что речь идет также об укреплении существующего моста, модернизации пограничных терминалов и пересмотре тарифов для грузоперевозок, передает иранское информагентство Tasnim. 

Кроме того, Пашинян обсудил с президентом Ирана проект строительства третьей линии электропередачи Армения-Иран, который позволит Армении увеличить экспорт электроэнергии в Иран.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Автомобиль из кортежа Пашиняна. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:50, 19 августа 2025
Водитель из кортежа Пашиняна осужден по делу о гибели беременной женщины
02:53, 18 августа 2025
Состояние бывшего депутата парламента Армении ухудшилось под арестом
Встреча Ильхама Алиева, Дональда Трампа и Никола Пашиняна. Вашингтон, 8 августа 2025 г. Фото: https://yerevan.today/ru/polnyj-tekst-deklaraczii-po-itogam-vstrechi-pashinyan-tramp-aliev-v-vashingtone/
00:56, 17 августа 2025
Участники митинга в Ереване раскритиковали вашингтонские договоренности
Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
19:57, 15 августа 2025
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна
Самвел Карапетян. Скриншот фото https://www.yerkir.am/hy/article/2025/06/27/295107 от 27.06.25.
05:49, 15 августа 2025
Арест Самвела Карапетяна продлен на два месяца
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Аршад Ханкишиев. Фото: https://www.instagram.com/p/DNhaL4cNyyF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19 августа 2025, 11:50
Источники сообщили о лишении гражданства России азербайджанского бизнесмена

Саид Амиров. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2025, 23:00
Саиду Амирову и его родным предъявлен иск на два миллиарда рублей

Рука военного. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18 августа 2025, 20:59
Власти Ингушетии назвали имена четверых убитых на Украине бойцов

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше