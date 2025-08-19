Армения и Иран заявили о стратегическом партнерстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отношения Армении и Ирана будут повышены до уровня стратегического партнерства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Ереване. Армения и Иран также договорились о строительстве второго моста на общей границе.

Как писал "Кавказский узел", официальный Тегеран отказался от претензий к Зангезурскому коридору, поскольку теперь речь идет о транзитном маршруте под суверенитетом Армении, но будет наблюдать за возможным участием в проекте американской компании, заявил 11 августа МИД Ирана. Ранее, 8 августа, советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран не допустит создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению.

На встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что территориальные претензии друг к другу предъявляться не будут, считает Пашинян. 11 августа МИД Армении и Азербайджана опубликовали текст мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл сегодня в Армению с официальным визитом, который продлится до 21 августа. В Ереване он провел переговоры с главой правительства Армении Николом Пашиняном, причем их встреча продлилась дольше, чем было запланировано, сообщил глава аппарата Пашиняна Араик Арутюнян.

“Обсуждения продлились значительно дольше запланированного, а это значит, что существует огромная повестка. Стороны особо подчеркнули, что настало время вывести отношения на уровень стратегического сотрудничества”, - написал он на своей странице в Facebook*.

По итогам встречи Пашинян лично заявил, что Армения и Иран договорились повысить отношения до уровня стратегического партнерства, подчеркнув, что страны уже связывает “тесная дружба, которая с честью выдержала испытание временем”. “С президентом Пезешкианом мы детально обсудили вопросы мира в регионе и разблокирования экономических инфраструктур”, - цитирует слова Пашиняна информагентство “Новости Армения”.

Он вновь заверил, что обеспечивать безопасность коммуникаций через Армению, которые будут открыты в соответствии с вашингтонскими договоренностями, будет Армения, “а не какая-либо третья страна”. В контексте связей Армении и Ирана эти договоренности обеспечат новые возможности для железнодорожного сообщения, в том числе по линии Нахичеван-Джульфа, пояснил он.

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поприветствовал мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, отметив, что “Иран желает мира и спокойствия для своих соседей”. Он отметил, что Иран поддерживает территориальную целостность Армении и выступает против применения любой силы в регионе.

Лидеры двух стран также заявили на совместной пресс-конференции, что договорились о строительстве второго моста на границе с учетом растущего объема перевозок между Арменией и Ираном. По словам Пашиняна, стороны планируют увеличить двусторонний товарооборот до 1 млрд долларов, а в перспективе и до 3 млрд, пишет “Арменпресс”. Министр дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег, также находящаяся в Ереване, уточнила, что речь идет также об укреплении существующего моста, модернизации пограничных терминалов и пересмотре тарифов для грузоперевозок, передает иранское информагентство Tasnim.

Кроме того, Пашинян обсудил с президентом Ирана проект строительства третьей линии электропередачи Армения-Иран, который позволит Армении увеличить экспорт электроэнергии в Иран.

