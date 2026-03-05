×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
21:54, 5 марта 2026

Задержан бывший первый заместитель Шойгу Руслан Цаликов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против бывшего замминистра обороны России, уроженца Владикавказа Руслана Цаликова завели уголовное дело о хищении. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, бывший первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов создал преступное сообщество, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищение бюджетных денежных средств, а также легализацию похищенного. Также ему были предъявлены обвинения во взяточничестве.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом и МВД России, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

Цаликову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения , по 12 эпизодам растраты ,  в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и по 2 эпизодам получения взятки . Меру пресечения ему изберет Басманный суд.

По мнению главы адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергея Жорина, Цаликову может грозить до 20 лет лишения свободы, уточнило РИА "Новости".

Как пишет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Руслан Цаликов трижды давал показания по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате и был допрошен в суде со стороны обвинения. 

Руслан Хаджисмелович Цаликов родился 31 июля 1956 года в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (ныне город Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания). С 1989 по 1990 год был главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного управления Минфина РСФСР по Северо-Осетинской АССР. В 1990-1994 годах возглавлял Министерство финансов Северной Осетии. В 1994 году перешел на работу в МЧС России. В 1994-2000 годах был начальником главного финансово-экономического управления, затем возглавлял департамент финансово-экономической деятельности министерства. С 26 ноября 1994 года входил в коллегию МЧС России. С декабря 2015 года по 17 июня 2024 года - первый замминистра обороны РФ. В его компетенцию входили вопросы расквартирования войск, жилищного обеспечения, управления имуществом, судебно-правовой работы, финансового контроля, медицинского обеспечения Вооруженных сил, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, деятельности АО "Гарнизон", информирует ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что имущество и счета родственников бывшего руководителя управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина арестованы до конца февраля по делу о взяточничестве. В начале октября 2025 года Басманный суд Москвы арестовал начальника управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина на два месяца по делу о взятке. 

Автор: "Кавказский узел"

