Азербайджанская армия приведена в состояние готовности после удара по Нахичевани

Атака БПЛА на Нахичеванскую автономную республику - преднамеренный теракт Ирана, заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, потребовав извинений и наказания виновных. Он приказал привести вооруженные силы в состояние готовности. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ударами по гражданской инфраструктуре.

Как писал "Кавказский узел", один дрон упал на территории терминала аэропорта Нахичеванской автономной республики, другой - рядом со школой в селе Шекерабад. Здание аэропорта повреждено. В ходе атаки дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека, их состояние стабильно. Глава МИД Азербайджана потребовал объяснений от Ирана, а парламентарий призвала соседнюю страну к извинениям за атаку беспилотников.

На фоне обострения отношений между Ираном и США Баку заявил об отказе предоставлять свою территорию для нанесения ударов по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность способствовать снижению напряжённости. Аналитики сочли позицию Азербайджана по отношению к конфликту в Иране прагматичной.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев провел 5 марта заседание совбеза страны, на котором расценил атаку иранских БПЛА на Нахичеванскую автономную республику как «теракт со стороны Ирана».

"Азербайджан решительно осуждает этот отвратительный террористический акт, и виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - приводятся его слова на сайте президента.

Официальные лица Ирана должны предоставить разъяснения, принести извинения, а виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Отметив, что Иран не первый раз совершает теракт против Азербайджана, Алиев напомнил о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года, когда один сотрудник был убит, двое ранены.

27 января 2023 года было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, погиб начальник службы безопасности Орхан Аскеров. Еще двое охранников получили ранения, нападавший был задержан. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность посольства и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. Работа посольства была возобновлена 15 июля 2024 года.

По его словам, Баку неоднократно заявлял Тегерану, и в особенности после 12-дневной войны 2025 года, что территория Азербайджана не будет использована против соседних государств».

Однако со стороны Ирана звучали необоснованные обвинения.

"Иранские государственные медиа вели кампанию по дискредитации Азербайджана и влиянию на азербайджанцев, проживающих в Иране. Они знали, что современный независимый Азербайджан является источником надежды для многих азербайджанцев в Иране. Попытки очернить нас и опорочить были бессмысленны. Азербайджан ни тогда, ни сейчас не участвует в операциях против Ирана и не будет участвовать. Наша позиция ясна: мы защищаем территориальную целостность страны, как это сделали против оккупации Армении, и готовы продемонстрировать силу против любой злой силы, включая Иран. Этот террористический акт является проявлением наглости и неблагодарности», - продолжил Алиев.

Он указал, что в связи с гибелью религиозного лидера Ирана Сеида Али Хаменеи он выразил соболезнования и даже посетил посольство ИРИ в Баку, в то время, как ни один глава государства не наносил визита в дипмиссии Ирана.

"Неуважение и неблагодарность со стороны Ирана — это позор для них. Те, кто совершил этот террористический акт, пожалеют об этом. Не испытывайте нашу силу. Голова тех, кто пробует испытывать нашу силу, была раздавлена «Железным кулаком». Сегодняшнее событие приведёт к такому же результату. Для этого подготовлен план действий, все инструкции даны. Посол Ирана в Азербайджане был вызван в МИД, будет вручена нота протеста, проведены другие дипломатические шаги. Даны соответствующие инструкции по границе", - сказал Алиев.

При этом, он указал, что еще утром 4 марта заместитель министра иностранных дел Ирана звонил в Баку с просьбой о помощи в эвакуации сотрудников иранского посольства в Ливане. «Я немедленно дал указание оказать помощь и отправить самолёт. Они даже предложили оплатить это, но я сказал, что это не нужно: если мы не поможем в трудную минуту, то когда? И после всего этого — подлый удар по Нахчывану?! Это пятно на их уродливом лице никогда не будет стёрто. Все необходимые меры будут приняты дипломатическим путём. Наши Вооруженные силы – Министерство обороны, Государственная пограничная служба, все остальные подразделения Сил специального назначения - приведены в состояние готовности номер один и должны быть готовы к проведению любой операции», - заявил Алиев.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту воздушной атаки на НАР.

"5 марта с территории Исламской Республики Иран посредством двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), оснащённых дистанционно управляемыми боевыми головками, была совершена попытка нападения на объекты гражданской инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджанской Республики. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм) и 270-1.3 (действия, создающие угрозу авиационной безопасности) Уголовного кодекса, проводится предварительное расследование», - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, в результате атаки на аэропорт пострадали 4 человека, в том числе двое сотрудников воздушной гавани и двое пассажиров.

«В результате происшествия был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, а именно административному зданию аэропорта Нахчывана, и умышленно незаконно нарушена работа аэропорта. Вследствие этого гражданское воздушное судно, выполнявшее рейс №264 по маршруту Нахчыван–Баку, вынуждено было вернуться в направлении города Баку для обеспечения безопасности пассажиров», - далее сказано в сообщении.