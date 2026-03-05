Обломки БПЛА обнаружены в 11 населенных пунктах Абхазии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Над Абхазией 4 марта зафиксированы 30 беспилотников, они сбиты силами ПВО Абхазии и России. Обломки дронов обнаружены в 11 населенных пунктах, в одном из сел это привело к отключению электричества.

30 дронов было зафиксировано в небе Абхазии 4 марта, сообщил командующий ВВС и ПВО Абхазии, генерал-лейтенант Адгур Гумба.

«Вчера мы столкнулись с беспрецедентно массовым использованием БПЛА. Ранее также фиксировались единичные пролеты — до 5–7 штук, часть из которых сбивалась, но мы не предавали это огласке, чтобы не создавать панику. Сегодня, когда падения аппаратов зафиксированы во многих населенных пунктах, скрывать нечего: идет совместная работа ПВО Абхазии и России», — приводит его слова "Апсныпресс".

По его словам, фрагменты сбитых средств обнаружены в 11 населенных пунктах. "Цели уничтожаются либо физически — ракетами и снарядами, либо выводятся из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В последнем случае аппарат становится неуправляемым. Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых застроек. Вчера один из аппаратов повредил высоковольтную линию электропередачи, однако специалисты СУЭС оперативно восстановили подачу энергии", — приводятся его слова в публикации.

Вечером 4 марта сообщалось, что на территории села Пакуаш Очамчырского района упал беспилотник. "При падении БПЛА повредил трансформатор, из-за чего половина с.Пакуаш осталась без света", - проинформировала "Аиашара".

"Кавказский узел" также писал, что на горе Мамзышха в Абхазии 23 февраля произошел взрыв, на месте обнаружены обломки, по предварительной версии, принадлежащие БПЛА.