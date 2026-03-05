×

Главная   /   Лента новостей
04:03, 5 марта 2026

Суд постановил снести жилую восьмиэтажку в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восьмиэтажный жилой дом, возведенный на улице Азизова в Махачкале, признан незаконной постройкой и должен быть снесен. Часть пользователей Telegram посочувствовала жильцам дома, другие обвинили покупателей квартир в самостроях в проблемах с городской инфоаструктурой. 

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года в соцсетях распространилось видео подготовки к сносу многоквартирного дома в махачкалинском районе ДОСААФ ("Новый город"). Девятиэтажку, признанную самостроем, пытались защитить от сноса ее жители. Пользователи Telegram призвали помочь жителям дома, а юрист Арсен Магомедов попросил власти остановить снос и решить вопрос в правовом поле. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда заявил, что "отчаянный протест против сноса инспирирован манипуляциями застройщика".  

Махачкалинские чиновники отчитались о новом результате работы по выявлению и устранению самовольно построенных объектов. Многоквартирный дом на улице Азизова, 66 по решению суда должен быть снесен. 

Иск администрации о признании восьмиэтажного дома незаконной постройкой рассмотрел Ленинский районный суд Махачкалы. 

“Суд установил, что при строительстве были допущены серьезные нарушения градостроительных и земельных норм. В связи с этим признать объект законным не представляется возможным. Суд признал дом самовольной постройкой и обязал снести его”, - сообщил 4 марта Telegram-канал мэрии. 

Покупатели квартир в этом доме не смогут вернуть деньги, вложенные в покупку жилья. “Каждый раз, публикуя новости о сносе многоквартирных домов, испытываем боль за людей, которые вложили кровно заработанные деньги и годами ждали свои квартиры, но остались ни с чем”, - отметил, публикуя сообщение о доме на улице Азизова, Telegram-канал “Только факты. Дагестан”. 

Еще в феврале 2018 года бывший глава Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя. В начале 2023 года пользователи соцсети заявили, что проблема не решена и в Махачкале продолжают активно возводиться самострои. Проблема с самостроями в городе остается актуальной из-за низких зарплат и высоких цен на квартиры, и из-за нехватки жилья, отметили участники дискусии.

Авторы некоторых комментариев в канале городской администрации тоже выразили сочувствие владельцам квартир, которые пойдут под снос

“А люди которые вложились в строительство, жалко же их”, - написала, в частности, Патя Гамзатова. “Люди которые вложились, они и спонсировали это убожество в городе. Лично я не могу их жалеть. Ужасный дом просто”, - возразил пользователь Telegram с ником в виде точки. 

“Искренне сочувствую жильцам”, - заметила Патимат Саидова. “Там же люди уже живут. Бога не боитесь?” - поинтересовался 111

“Не жалко тех кто покупают там квартиры. Есть спрос – есть предложение. Дагестанцы сами спонсируют это уродище, зачем вы покупаете квартиры в этих скворечниках? Только и портят весь город, напрягают коммуникации города, создают транспортный коллапс в городе. Лучше бы это все снесли, и задышала бы потом Махачкала. Город не выдерживает это, электроснабжение, водоснабжение, газ, канализация, все это не предусмотрено для стольки квартир. Если это все посносить, проблемы города существенно уменьшатся”, - заявил Саид

“За тем, чтобы инфраструктура была и прочее прочее не покупатели должны следить. Ты же когда в магазине хлеб покупаешь, на тест в лабораторию не отправляешь его, есть же ответственные лица. А то что скворечники, так щас везде так строят”, - поспорил с ним пользователь Ahiles3005.

"Кавказский узел" писал также, что мэрия Грозного отчиталась в июне 2025 года о сносе незаконных построек по решению суда. Власти должны были отслеживать несоответствие проекту на этапе строительства, а постройки можно было попытаться узаконить, указали комментаторы в соцсетях. Возведение построек без официального разрешения остается распространенным на Северном Кавказе, но на практике без ведома чиновников здания не появляются, указал юрист. 

Автор: "Кавказский узел"

