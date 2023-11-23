23 ноября 2023, 19:10
Видео о сносе многоэтажки в Махачкале возмутило пользователей
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Пользователи Telegram призвали помочь жителям признанной самостроем девятиэтажки в Махачкале после публикации видео о подготовке к сносу этого дома. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов попросил власти остановить снос и решить вопрос юридически.
Снос многоэтажного дома в Махачкале потребовал сегодня приостановить юрист, активист движения "город наш" Арсен Магомедов. В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к главам Дагестана и Махачкалы.
"Прошу обратить ваше внимание на ситуацию со сносом многоквартирного дома по адресу: Махачкала, Микрорайон ДОСААФ (микрорайон "Новый город"). Исходя из моих предварительных сведений, снос этого дома производится не по причине нарушения строительных норм и правил (согласно заключению судебной экспертизы дом им соответствует), а только по причине нарушений в оформлении документов на земельный участок под ним", - написал он.
Магомедов отметил, что сноса здания требует мэрия Махачкалы. "Как юрист, практикующий с самовольным строительством, скажу, что снос в таком случае совершенно не обязателен. Есть множество способов соблюсти закон не нагнетая социальное напряжение. Прошу на время приостановить снос этого дома, чтобы я с инициативной группой смог предложить варианты решения ситуации!" - сказал он.
Ранее сегодня в социальных сетях появилось видео, как утверждается сноса дома - жители выстроились на удалении, перед ними стоит машина полиции. Вокруг самого здания, девятиэтажного дома находятся представители полиции и нацгвардии. У здания работает экскаватор. За кадром слышны рыдания женщины, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Новое дело".
На другой видеозаписи женщина, которая находится за кадром, рыдая, говорит: "Мы домой не можем сегодня попасть". "Не может в цивилизованном государстве появиться незаконное девятиэтажное здание. Значит кто-то (власть, все мэры, которые были "Единоросами", надзорные органы) проявили преступную халатность. А эти работяги - жертвы", - говорится в описании к видео.
Эти записи набрали к 19.10 мск 33 комментария. Пользователи осудили снос дома. "С чьего позволения этот дом появился? Он не вырос за один день. Обманули людей, собрали с них денег и ещё и без квартир. Это что за кидалово на уровне государства. Надеюсь, выявили застройщика и прочих, кто закрыл на это глаза" - возмутился Айгум Гитинов. "Помочь нужно и параллельно нанять юристов и писать во все инстанции с требованием найти документы, которые были подписаны ответственными и привлечь всех, начиная с застройщика, участкового и всех, кто работал в тот период. Они ведь не улетели на Луну", - написал пользователь А.
В Махачкале всего планируется снок около 500 самостроев, некоторые из них заселены людьми, сообщила сегодня "Российская газета"
"Кавказский узел" писал, что еще в феврале 2018 года бывший глава Дагестана Владимир Васильев (глава Дагестана с 2017 по 2020 год - прим. "Кавказского узла") в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.
Жители Махачкалы в январе 2023 года назвали актуальной проблему самостроев. При этом городские чиновники не один год заявляют, что ведут борьбу с этим явлением: так, в августе 2021 года бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев (возглавлял город с 31 января 2019 года по 28 ноября 2022 года - прим. "Кавказского узла") отчитался, что на проспекте Гамидова по просьбам жителей снесено здание, построенное без разрешения более 10 лет назад.
"Кавказский узел" также писал, что пять человек были оштрафованы в Махачкале после протеста против сноса построек на участках земли, которая находится в государственной собственности, но была продана местным жителям. Покупатели земельных участков не виноваты в том, что их обманули, указали пользователи "ВКонтакте", предложив компенсировать затраты владельцам построек или узаконить их право собственности на землю.
12 августа 2021 года бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев отчитался, что на проспекте Гамидова по просьбам жителей снесено здание, построенное без разрешения более 10 лет назад. Это здание – лишь одно из многих самостроев в городе, указали местные жители, призвав ускорить снос самовольных построек.
Автор: "Кавказский узел"