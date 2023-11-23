Видео о сносе многоэтажки в Махачкале возмутило пользователей

23 ноября 2023, 19:10

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Пользователи Telegram призвали помочь жителям признанной самостроем девятиэтажки в Махачкале после публикации видео о подготовке к сносу этого дома. Активист движения "Город наш" Арсен Магомедов попросил власти остановить снос и решить вопрос юридически.

Снос многоэтажного дома в Махачкале потребовал сегодня приостановить юрист, активист движения "город наш" Арсен Магомедов. В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к главам Дагестана и Махачкалы.

"Прошу обратить ваше внимание на ситуацию со сносом многоквартирного дома по адресу: Махачкала, Микрорайон ДОСААФ (микрорайон "Новый город"). Исходя из моих предварительных сведений, снос этого дома производится не по причине нарушения строительных норм и правил (согласно заключению судебной экспертизы дом им соответствует), а только по причине нарушений в оформлении документов на земельный участок под ним", - написал он.

Магомедов отметил, что сноса здания требует мэрия Махачкалы. "Как юрист, практикующий с самовольным строительством, скажу, что снос в таком случае совершенно не обязателен. Есть множество способов соблюсти закон не нагнетая социальное напряжение. Прошу на время приостановить снос этого дома, чтобы я с инициативной группой смог предложить варианты решения ситуации!" - сказал он.

Ранее сегодня в социальных сетях появилось видео, как утверждается сноса дома - жители выстроились на удалении, перед ними стоит машина полиции. Вокруг самого здания, девятиэтажного дома находятся представители полиции и нацгвардии. У здания работает экскаватор. За кадром слышны рыдания женщины, следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Новое дело".

На другой видеозаписи женщина, которая находится за кадром, рыдая, говорит: "Мы домой не можем сегодня попасть". "Не может в цивилизованном государстве появиться незаконное девятиэтажное здание. Значит кто-то (власть, все мэры, которые были "Единоросами", надзорные органы) проявили преступную халатность. А эти работяги - жертвы", - говорится в описании к видео.

Эти записи набрали к 19.10 мск 33 комментария. Пользователи осудили снос дома. "С чьего позволения этот дом появился? Он не вырос за один день. Обманули людей, собрали с них денег и ещё и без квартир. Это что за кидалово на уровне государства. Надеюсь, выявили застройщика и прочих, кто закрыл на это глаза" - возмутился Айгум Гитинов. "Помочь нужно и параллельно нанять юристов и писать во все инстанции с требованием найти документы, которые были подписаны ответственными и привлечь всех, начиная с застройщика, участкового и всех, кто работал в тот период. Они ведь не улетели на Луну", - написал пользователь А.

В Махачкале всего планируется снок около 500 самостроев, некоторые из них заселены людьми, сообщила сегодня "Российская газета"

"Кавказский узел" писал, что еще в феврале 2018 года бывший глава Дагестана Владимир Васильев (глава Дагестана с 2017 по 2020 год - прим. "Кавказского узла") в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

Жители Махачкалы в январе 2023 года назвали актуальной проблему самостроев. При этом городские чиновники не один год заявляют, что ведут борьбу с этим явлением: так, в августе 2021 года бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев (возглавлял город с 31 января 2019 года по 28 ноября 2022 года - прим. "Кавказского узла") отчитался, что на проспекте Гамидова по просьбам жителей снесено здание, построенное без разрешения более 10 лет назад.

"Кавказский узел" также писал, что пять человек были оштрафованы в Махачкале после протеста против сноса построек на участках земли, которая находится в государственной собственности, но была продана местным жителям. Покупатели земельных участков не виноваты в том, что их обманули, указали пользователи "ВКонтакте", предложив компенсировать затраты владельцам построек или узаконить их право собственности на землю.