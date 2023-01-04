Махачкалинцы указали на нерешенную проблему с самостроями

04 января 2023, 07:00

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В Махачкале продолжают активно возводиться самострои, несмотря на объявленную властями борьбу против них, заявили в соцсети местные жители после просмотра ролика с одной из таких построек. Другая часть комментаторов заявила, что проблема с самостроями в городе остается актуальной из-за низких зарплат и высоких цен на квартиры, и из-за нехватки жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", еще в феврале 2018 года бывший глава Дагестана Владимир Васильев в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты. В конце марта 2018 года судебные приставы опубликовали список объектов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре 2018 года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя.

12 августа 2021 года бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев отчитался, что на проспекте Гамидова по просьбам жителей снесено здание, построенное без разрешения более 10 лет назад. Это здание – лишь одно из многих самостроев в городе, указали местные жители, призвав ускорить снос самовольных построек.

3 декабря в соцсети "ВКонтакте" в группе "Голос Дагестана" был опубликован ролик, на кадрах которого показана пристройка к многоквартирному дому в несколько этажей. На 07.00 мск 4 декабря эта запись в группе "Голос Дагестана", на которую подписаны более 155 тысяч пользователей, набрала 190 отметок с реакцией пользователей и 140 комментариев. Часть их авторов заявила, что проблема с самостроями остается актуальной в Махачкале.

"В Махачкале по Циолковского ко второму этажу просто новый дом пристроили. Каждый раз вижу, и смешно бывает на это смотреть", – написала Фатимат Абдурахманова.

Другая часть комментаторов сочла, что причина проблемы с самостроями из-за высоких цен на недвижимость и нехватка жилплощади. "А людям тоже жить не дают. Откуда такие цены на земли и кому?", – спросил Муслим Гашимов.

"Выживают, кто и как может. Семьи растут и дом тоже должен расти", – написал Ильяс Уцумуев.

Другая часть пользователей раскритиковали жителей, которые возводят самострои. "Портится облик города и это не останавливается ни на минуту", – заявил Расул Устарханов.

"Как могла архитектура дать разрешение на такие пристройки? Это нарушение. Или за деньги всё возможно?" – спросила Samira Samiran.

"Беззаконие ... каждый делает что хочет", – считает Алина Петрова.

Ролик с пристройкой в несколько этажей к многоквартирному дому также был размещен 3 января в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей. На 07.00 мск эта запись набрала 1912 отметок "нравится" и 174 комментария.

"Этот дом соседствует с Минстроем Дагестана. Так что слова тут излишни", – написал пользователь tut.novostroi.

"Это портит облик нашего города, но в мэрии не спешат что-то предпринимать, чтобы исправить ситуацию с пристройками и ветхими фасадами", – считает пользователь azm_770.

"Сейчас маловероятно , что люди получат новые квартиры. А ведь дети выросли, они женятся, появляются внуки, как-то надо народу улучшать свои жилищные условия, снимать квартиры дорого, да и квартиры сейчас по большей части предназначены для туристов", – отметил пользователь akula_dag.

"А что бедным людям делать семьи растут, а доходы падают?" – задался вопросом murad_decor.

"Не от хорошей жизни возвели пристройки. Была бы возможность купить просторное жилье, никто не пристраивался бы", – написал пользователь masterskaya_meduza.

"Все правильно. Цены поднимают, а зарплата какой была, такой осталось", – высказал схожее мнение пользователь arshair05.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.