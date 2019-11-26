Прокуратура потребовала прекратить строительство в Избербаше после жалоб горожан

26 ноября 2019, 22:49

Застройщики начали возводить жилой дом и коммерческий объект в Избербаше, не получив разрешений, заявила прокуратура после проверки обращений местных жителей.

По данным ведомства, застройщик без разрешения начал возводить на улице Нефтяников трехэтажный многоквартирный жилой дом. На участке площадью 450 квадратных метров был вырыт котлован и залит фундамент. Аналогичные нарушения были выявлены при строительстве трехэтажного коммерческого объекта на участке площадью 370 квадратных метров на улице Маяковского. На нарушения указали местные жители в своих обращениях в надзорное ведомство, сообщила прокуратура Дагестана.

В отношении застройщиков возбуждены дела по ч. 1 и 2 ст. 9.5 (нарушение установленного порядка строительства), и ч. 1 ст. 9.4 КоАП России (нарушение обязательных требований в области строительства). "Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, в Избербашский городской суд направлены исковые заявления о признании возводимых строений самовольными постройками, обязании застройщиков их снести и привести земельные участки в первоначальное состояние", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в мае прокуратура потребовала отменить строительство многоэтажки в Избербаше. По данным ведомства, застройщик начал строительство восьмиэтажного жилого дома без разрешения.