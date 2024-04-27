Военные отказались признать себя участниками протестов в Киранце

27 апреля 2024, 14:41

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Присутствие военнослужащих на месте акции в селе Киранц было неверно истрактовано как участие в протестах, заявили контрактники Асатур Чобанян и Феликс Багумян, подозреваемые по уголовному делу об отказе от службы. Военнослужащие выразили поддержку протестующим и покинули место акции, рассказал участник протестов.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля активисты инициативы "Тавуш ради родины" заявили, что около 20 военнослужащих-контрактников присоединились к акции протеста в селе Киранц. Военная полиция проверяет эти данные, заявило Минобороны.

25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

Следственный комитет Армении обнародовал видео, в котором двое военнослужащих, оказавшихся 26 апреля на месте протестной акции около села Киранц, объяснили свои действия. В частности, военнослужащий Асатур Чобанян пояснил, что они с сослуживцами пошли к месту проведения акции, где их встретили журналисты и активисты.

"И это потом было представлено как присоединение к акции. Это дезинформация, поскольку мы направились на место акции под воздействием ситуации, о чем сожалеем", - сказал на опубликованном видео Чобанян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Асатур Чобанян добавил, что они, военные, должны выполнять поставленные перед ними задачи.

Военнослужащий Иджеванской воинской части Феликс Багумян в свою очередь отметил на видео, что они не имеют никакого отношения к протестующим и не имеют никаких политических взглядов. Оба военных призвали не политизировать происходящее.

Возбуждено уголовное дело по статьям 529 и 46-529 УК Армении "Отказ военнослужащим от несения воинской службы или исполнения отдельных ее обязанностей" и "Соучастие в отказе военнослужащего от несения воинской службы или исполнения отдельных ее обязанностей".

Следствие считает, что военные, "собравшиеся по политическим мотивам на трассе Киранц – Воскепар", заявили, что "сложили оружие, а значит, отказываются от выполнения отдельных обязанностей военной службы". "И с этого момента, фактически прекратив свою службу, присоединились к протестующим", - говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте Следственного комитета.

Ситуация, когда власти Армении "идут на односторонние уступки" Азербайджану, беспокоит всех граждан, независимо от их статуса, сказал корреспонденту "Кавказского узла" полковник запаса Мигран Махмудян.

Он добавил, что военнослужащие сами из приграничных районов, и их привело на место акции то, что "полиция применила грубую силу в отношении мирных жителей, в результате чего пострадали люди, защищающие свои земли".

26 апреля жители Тавушской области отказались разблокировать трассу Киранц – Воскепар по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и силовиками. По итогам столкновения в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

При этом не было речи о том, что военнослужащие встали в ряды активистов, подчеркнул Махмудян. "Речь о том, что в этой ситуации, когда применялась сила, они пришли поддержать мирных жителей. После чего они вернулись в воинскую часть. Я сам тоже говорил, что их место там", - отметил он.

Полковник запаса уверен, что на военнослужащих было оказано давление, поэтому они выступили с таким заявлением. "О чем они могут сожалеть, если никто из них не планировал оставаться на акции протеста?" – сказал он.

В свою очередь полковник запаса Григорий Саакян отметил, что военнослужащие не имеют права принимать участие в политических акциях и митингах, это ограничение соответствует Конституции и уставу внутренней службы.

"Только в выходные дни и в дни своего отпуска военнослужащие имеют право участвовать на собраниях, митингах, но не организовывать их. В эти дни они обычные граждане", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Саакян, добавив, что в любом случае военным не рекомендуется участвовать в политических процессах.

В случае нарушения устава, если их участие в акциях не привело к тяжёлым последствиям, военнослужащих привлекают к административной ответственности, отметил корреспонденту "Кавказского узла" военный юрист, попросивший не указывать его имя.

"[В таких случаях] проводится служебное расследование, по итогам которого и определяется степень вины и наказания. Как правило, это выговор или предупреждение о несоответствии служебным нормам", - сказал он.

Напомним, протесты в приграничной Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. 26 апреля активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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