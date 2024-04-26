26 апреля 2024, 19:08

Баку и Ереван отчитались о ходе разметки границы

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Разметка границы выполнена на 35%, там установлено 28 пограничных столбов, заявили правительства Азербайджана и Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области.

По состоянию на 26 апреля, выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе Азербайджана и Армении, установлено 28 пограничных столбов, сообщает сегодня азербайджанское агентство АПА со ссылкой на заместителя премьер-министра Шахина Мустафаева. Работы проводятся "на основании геодезических измерений", отмечается в публикации.

Эту же информацию обнародовала пресс-служба правительства Армении, отметив, что "работа экспертных групп двух стран продолжается", пишет "Новости-Армения".

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян. Сегодня активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Подкрепление силовиков прибыло на место протестной акции в Воскепаре", "Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку", "Аналитики пояснили слова Пашиняна об армянских территориях под контролем Азербайджана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 апреля 2024, 19:48

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