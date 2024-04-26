Противники делимитации границы задержаны на протестной акции в Армении

26 апреля 2024, 16:44

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Силовики в Армении задержали участников акции протеста против делимитации границы с Азербайджаном, в том числе депутата парламента.

Как писал "Кавказский узел", к 26 апреля были задержаны 42 участника протестных акций против делимитации границы: 30 в Ереване и 12 в Ноемберяне, сообщили в МВД.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян.

Участники акции в поддержку жителей Тавушской области сегодня перекрыли участок трассы Ереван – Севан около города Раздана. Между ними и силовиками, пытавшимися открыть дорогу, произошла перепалка. К протестующим присоединились депутаты от оппозиционного блока «Армения» Артур Хачатрян и Арман Казарян, сообщает "Новости-Армения".

Для разблокировки дороги были привлечены дополнительные полицейские силы, после чего сотрудники полиции начали задержания, пишет издание.

Среди задержанных оказался депутат Артур Хачатрян, он доставлен в Разданское отделение полиции, информирует Yerevan.Today.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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