Армянские аналитики указали на нарушения прав жителей при делимитации границы

22 апреля 2024, 17:53

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Соглашение о делимитации границы с Азербайджаном не учитывает последствия для жителей приграничных сел Армении, это противоречит требованиям ОБСЕ, указали юрист Ара Казарян и правозащитница Нина Карапетянц. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал политический аналитик Армен Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", протесты в Тавушской области начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. 21 апреля сельчане, перекрывшие дорогу в знак протеста, помешали проезду автомобиля Союза добровольцев "Еркрапа". Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки, семь человек задержаны по подозрению в хулиганстве. Протестная акция продолжилась и в ночь на 22 апреля.

21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь, как и 20 апреля, перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел. 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

Делимитация границы должна проводиться с соблюдением прав человека, указал юрист-международник Ара Казарян. Он пояснил, что рекомендации по делимитации, в частности, разработала ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Так, в процессе делимитации не должны быть созданы проблемы жизнедеятельности жителей приграничных населенных пунктов.

"Не должно пострадать водоснабжение питьевой и оросительной воды. Что, кстати, делают азербайджанцы. Жители приграничья не должны лишиться сельских пастбищ. Все эти обстоятельства должны быть учтены", - сказал Казарян корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь и перекрытие протестующими межгосударственной дороги нарушает армянское законодательство, добавил Казарян. "Это действие не приветствуется нормами прав человека, в том числе прецедентами ЕСПЧ. В ходе акции в знак протеста можно перекрыть частично движение по магистрали. Но не полностью", - пояснил он.

Юрист назвал политической акцию протеста, основанную на проблемах безопасности. "Делимитация приблизит границы, что пугает жителей приграничья. Возникает разумный вопрос, а способно ли государство обеспечить права? Однако не думаю, что блокировкой дороги или препятствием по разминированию можно добиться результата", - сказал он.

По его мнению, участники акции протеста должны четко сформулировать свое требование на основе принципов соблюдения прав человека. "Нарушается право человека на жизнь, социальные, экономические и культурные права. Если сформулировать, сразу стало бы понятно, какими правовыми механизмами должны продвигать свою повестку. А так непонятно, какие права нарушаются. Обобщенно говорят о безопасности, но после войны нарушена безопасность по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, преследуется цель сгенерировать недовольство действиями властей в угоду собственным интересам", - предположил Казарян.

Советская граница между Азербайджаном и Арменией "была прочерчена просто неадекватно", высказал мнение автор блога "Политическая география Южного Кавказа" на "Кавказском узле". "В зависимости от лоббинга каких-то местных руководителей (а он на азербайджанской стороне был намного сильнее), не учитывая ни дорог, ни географических обстоятельств. В итоге, к концу 1980-ых гг. Армянская и Азербайджанская ССР пришли с очень запутанной границей, на которой регулярно вспыхивали столкновения", - написал он 21 апреля в своем посте "Пашинян сдал новые армянские территории. В Баку будут требовать еще".

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц также считает, что процесс делимитации проходит с нарушением прав людей. "Но власти не учли, какие последствия повлечет делимитация "под дулом пистолета". Чтобы учесть последствия, нужно время. Жители приграничья занимаются скотоводством, и нет ни одного исследования, как этот процесс [делимитации] отразится на их деятельности или безопасности. Очень много вопросов, которые на первый взгляд покажутся мелочами, однако это самое главное в процессе делимитации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нужно понять методику делимитации и нужны твердые гарантии, что договоренности не будут нарушены, добавила правозащитница. "Но сам Пашинян говорит, что делимитация на этом участке не гарантирует, что войны не будет. При этом он и пугает общество, что, если откажемся от делимитации, Азербайджан начнет войну", - отметила Карапетянц.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

По мнению Карапетянц, жители Тавушской области точно акцентируют вопросы, в частности, о проблеме сообщения и безопасности. "Люди задаются вопросом, а как они будут пользоваться дорогой? Получается, что они лучше понимают в вопросах безопасности, чем власти", - подчеркнула правозащитница.

Она не согласна с мнением, что блокировка дороги нарушает армянское законодательство. По ее словам, акции протеста должны привлечь внимание к проблемам местных жителей.

При этом Карапетянц полагает, что жители нашли поддержку разных кругов. "Это нормально. Политическая сила вправе поддержать, учитывая свои политические цели. Если поддержка инициативная, она также исходит из каких-либо причин. Неверно разделять по каким-то признакам. Эта проблема не только жителей приграничья, она касается всей Армении", - сказала она.

Политический аналитик Армен Ованнисян считает протесты политическим процессом. "Делимитация – политический процесс. Критика действий властей по делимитации и есть политическая оценка. Конечно, найдутся политические группы, которые попытаются использоваться процесс в узких партийных целях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Любая массовая акция протеста привлекает разные группы общества, добавил аналитик. "Разные группы руководствуются разными мотивами, от искреннего недовольства и личных интересов до вовлечения различных агентурных сетей. Большинство где-то посередине", - отметил Ованнисян.

По его мнению, власти подавят протест и доведут процесс делимитации до конца. "Правящая сила взяла на себя эти обязательства. Если не изменятся обстоятельства, что не раз было в Армении, правящая сила доведет до конца все договоренности с Баку. Но этот протест может стать угрозой для власти Пашиняна. Не исключаю цепную протестную реакцию по всей Армении", - сказал он.

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