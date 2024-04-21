Жители Тавушской области помешали разминированию приграничных территорий

21 апреля 2024, 14:53

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Жители приграничных сел Тавушской области Армении перекрыли дорогу в знак протеста против передачи земель Азербайджану и помешали саперам разминировать территории.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля жители приграничного села Киранц Тавушской области перекрыли автомагистраль в знак протеста против решения властей о сдаче земель Азербайджану. Вечером того же дня они разблокировали трассу.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.

Жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и отвода войск в рамках передачи земель Азербайджану, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей Киранца Ованнес.

По его словам, сегодня с раннего утра жители села вновь перекрыли дорогу и требуют, чтобы власти Армении отменили все договоренности с Азербайджаном.

О том, что жители Воскепара не позволили проведение этих работ, сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook* и лидер партии "Демократическое единство" Сурен Петросян.

По словам Петросяна, ранее власти Армении обещали, что граница не пройдет на этом участке. "Но ясно видно, что процесс передачи территорий односторонний, иначе зачем разминировать территорию вокруг церкви?" – сказал оппозиционер, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Напомним, 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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