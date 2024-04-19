Армения согласилась передать четыре села Азербайджану

19 апреля 2024, 17:12

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Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, по итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев заявил осенью 2023 года, что восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, они должны быть освобождены. Азербайджан не имеет никаких претензий на территории Армении и ставит вопрос только об освобождении своих сел, захваченных армянской стороной в начале 1990-х годов, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Речь идет о семи селах Газахского района, расположенных на западе страны практически на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии, пояснил он. Еще одно село Кярки (армянское название - Тигранашен, - прим. "Кавказского узла") расположено на юго-западе страны в Нахичеванской автономной республике, добавил Алиев. В то же время в ходе боевых действий 1992 года под контроль Баку перешло анклавное село Башкенд, которое армяне называют Арцвашеном, сообщил он.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Речь шла о четырех неэксклавных селах на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

В ходе восьмой встречи государственных комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы состоявшейся на границе под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна были достигнуты ряд договоренностей, говорится в официальном сообщении азербайджанской госкомиссии.

В частности, "на начальном этапе процесса делимитации", стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Республика Армения) – Баганыс Айрым (Азербайджанская Респулика), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейримлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР), "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

"Комиссии постановили, что описание данных отрезков линии границы будет составлено с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности, которое будет оформлено соответствующим Протоколом-описанием, который должен быть согласован и подписан Сторонами в срок до 15 мая 2024 года", - далее сказано в сообщении.

Стороны договорились также одновременно и параллельно разместить свои пограничные службы на согласованных отрезках линии границы. Достигнута также договоренность, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года.

Редактор и военный обозреватель агентства Turan Шахин Гаджиев назвал сегодняшние договоренности комиссий двух стран «прорывными» в решении вопроса делимитации границы и в целом достижении мирного соглашения.

По его словам, договоренности предполагают возвращение Азербайджаном четырех неанклавных сел, которые находятся под контролем Армении с начала 1990-х годов. Речь идет о селах Баганиз Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы.

По его мнению, в ближайшее время армянские войска будут выведены из этих сел. "Принципиальным моментом является договоренность об определении принципов делимитации и за основе взято разграничение по линии границы между двумя республиками на момент распада СССР", - подчеркнул Гаджиев.

Вопрос о судьбе четырех азербайджанских сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки и одного армянского анклавного населенного пункта Башкенда (Арцвашен) будет обсуждаться на последующем этапе делимитации. Эксперт не исключает, что в ходе переговоров линия может быть откорректирована за счет взаимных переуступок на при условии сохранении общей площади двух республик на момент распада СССР.

Аппарат премьер-министра Армении подтвердил информацию о договоренностях. "Две комиссии воспроизвели на карте те границы, которые существовали между вышеупомянутыми селами во времена Советского Союза, и на следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены также на земле, и это станет беспрецедентным событием: впервые между нашими странами будет демаркированная государственная граница на участке этих четырех сел", - сообщил департамент информации аппарата премьер-министра в ответ на запрос "Арменпресс".

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

В ответе подчеркивается, что нельзя говорить о передаче Азербайджану четырех сел. "Для точности зафиксируем, что Азербайджан получает два с половиной принадлежащих ему села, потому что вся территория села Кызыл-Гаджилы, значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и до этого находилась под контролем Азербайджана. А Республика Армения в этом процессе получает снижение рисков, связанных с делимитацией границы и безопасностью", указано в публикации на сайте агентства.

Департамент информации также сообщил, что вооруженные силы на участке четырех сел будут отведены и уступят место пограничным войскам "в короткие, но разумные сроки, без искусственных задержек" и заверил, что ни одно из армянских сел не лишается доступности. "На участке села Киранц будет изменен окраинный участок дороги протяженностью в несколько сотен метров, что не является сложной задачей и будет реализовано за несколько месяцев. Но это не единственная дорога Киранца. Будет отремонтирована, а возможно, и перестроена дорога Киранц-Ачаркут-Иджеван. То есть у Киранца есть альтернативная дорога, и существенных проблем практически нет", - говорится в сообщении

Комиссии согласились, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будет "основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года, и это зафиксировано в качестве фундаментального принципа процесса делимитации границы", - подчеркнул департамент. "Этот принцип также должен быть зафиксирован в Регламенте процесса делимитации границ, который будет согласован между сторонами в ближайшие месяцы и пройдет необходимые внутренние согласования, включая процесс ратификации в парламенте", - говорится в ответе дпеартамента информации.

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