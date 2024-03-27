Вынужденные переселенцы озвучили планы вернуться в Кярки и села Газахского района

27 марта 2024, 01:38

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Азербайджанцы из сел, которые в 1990-х годах перешли под контроль Армении, хотят вернуться в родные места, как только они будут переданы Азербайджану. Они хотят заниматься там животноводством и ожидают помощи от государства.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев заявил осенью 2023 года, что восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, они должны быть освобождены.

Азербайджан не имеет никаких претензий на территории Армении и ставит вопрос только об освобождении своих сел, захваченных армянской стороной в начале 1990-х годов, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Речь идет о семи селах Газахского района - Юхары Аскипара (армянское название - Верин-Воскепар, - прим. "Кавказского узла"), Ашагы Аскипара (армянское название - Неркин-Воскепар, - прим. "Кавказского узла"), Баганис Айрым, Бархударлы, Coфулу, Гызыл Хаджылы, Xeйримли, расположенных на западе страны практически на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии, пояснил он. Еще одно село Кярки (армянское название - Тигранашен, - прим. "Кавказского узла") расположено на юго-западе страны в Нахичеванской автономной республике, добавил Алиев. В то же время в ходе боевых действий 1992 года под контроль Баку перешло анклавное село Башкенд, которое армяне называют Арцвашеном, сообщил он.

Вынужденный переселенец из села Юхары Аскипара, поэт Бахтияр Идаят рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с другими жителями был вынужден покинуть село в июне 1992 года.

«Наше село является эксклавом. То есть Юхары Аскипара имело сообщение с Азербайджаном по территории Армении. Единственную дорогу, соединяющую село с остальной частью Азербайджана, армяне перекрыли еще за восемь месяц до захвата села. Люди, в основном женщины, дети и старики, постепенно были выведены из села горными тропами. В селе был отряд самообороны. Я, будучи студентом, оставил учебу и вернулся на защиту села. Но у нас не было другого оружия, кроме легкого огнестрельного. 8 июня село было уже окружено практически со всех сторон. Оставшееся население покинуло его и ушло горными тропами. Через 6 дней – 14 июня армяне захватили также село Ашагы Аскипара, которое не было эксклавом и располагалось уже на «материковой части» Азербайджана, если так можно выразиться», - отметил Идаят.

По его словам, от Юхары Аскипара до Ашагы Аскипара около шести километров и между ними находится армянское село Воскепар. При этом он отметил, что до конфликта между Арменией и Азербайджаном между жителями Ашагы Аскипара и Юхары Аскипара и жителями Воскепара были нормальные отношения, не было вражды.

Идаят отметил, что к моменту исхода населения из Юхары Аскипара в нем проживало около 400 человек, а сейчас число жителей в связи с естественным приростом достигает 700. «Вообще все жители семи сел Газахского района, вынужденно покинувшие свои дома, остались в самом Газахе. То есть они не уехали в другие регионы Азербайджана. Сначала люди обосновались у родственников или их разместили в общественных зданиях. Потом жители постепенно сами стали обустраиваться. Кто имел возможности - сам соорудил жилые постройки, остальные были обеспечены жильем государством», - продолжил он.

По его словам, в настоящее время жители семи сел компактно проживают в селе Ханлыглар, поселке Нариманов и специально отстроенном городке «Новый поселок» возле села Газахбейли, где они разместились в многоквартирных домах.

Отвечая на вопрос о проблемах вынужденных переселенцев, Идаят сказал: «За более чем 30 лет люди постепенно наладили свою жизнь. В своем селе жители нашего села в основном занимались животноводством. Но новых местах из-за отсутствия земельных участков, собственных пастбищных территорий многим пришлось переквалифицироваться на другие специальности, учиться мастеровым делам, идти рабочими в строительную сферу. Кто-то сейчас работает в бюджетных организациях. Кто нет – работают по трудодням мастерами или рабочими».

Сам Идаят, будучи историком по образованию, работает учителем истории в школе в райцентре соседнего Агстафинского района. Семья также имеет одну корову и нескольких овец.

Он желает скорейшего возвращения в родное село и ожидает, что государство обеспечит их жильем и коммунальной и социальной инфраструктурой. На вопрос, как может быть решен вопрос с их безопасностью с учетом того, что для проезда в Юхары Аскипара надо пересечь армянскую территорию, Идаят ответил, что эти вопросы должны быть решены на межгосударственных переговорах. При этом он отметил, что после войны 2020 года российские военные соорудили некий объект между Ашагы Аскипара и Юхары Аскипара. «Возможно, российские военные и будут обеспечивать безопасность. Но это только мои предположения», - рассказал Идаят.

Он сказал, что переселенцы надеются, что государство заново отстроит село, потому что оно полностью разрушено.

Переселенец из Юхары Аскипара Агиф Исаев также хочет вернуться в село, поскольку на новом месте проживания в поселке Нариманов Газахского района условия хуже.

«Конечно, там у нас условия были во много раз лучше. Отец мой работал лесником. Мы с братьями пасли скот в горах. Здесь условий для животноводства нет. Здесь приходится скот держать в небольшом дворе. У нас всего одна корова и несколько овец. Корм покупаем на свои деньги. Да и природа там лучше – чистый горный воздух, родниковая вода. Поэтому, как вернут наше село, мы сразу поселимся в нем, наверное, государство поможет со строительством жилья», - сказал Исаев корреспонденту "Кавказского узла".

Инглаб Алиев тоже родом из Юхары Аскипарпа, он собирается в родном селе завести хозяйства. «Здесь у нас нет земельного надела, постоянной работы. Поэтому я жду возвращения в родное село. Там есть условия для создания животноводческого хозяйства, там хорошие горные пастбища», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Проживающий в Баку журналист-фрилансер Ниджат Амирасланов является уроженцем другого села Ашагы Аскипара. «Когда мы вынужденно покинули наше село, мне было всего три года. Я рос в Газахском районе. Мои родители живут сейчас в построенном для вынужденных переселенцев городке «Новый поселок». Наша семья, как только село будет возвращено, переедут туда. Я тоже хочу увидеть родное село. Буду часто посещать его», - сказал Амирасланов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Ашагы Аскипара и соседнее армянское село разделяют лишь дорога. «Эти села находятся очень близко. Я слышал от родителей и родственников, что до конфликта жители этих сел - армяне и азербайджанцы - мирно сосуществовали, поддерживали нормальные отношения. Думаю, что это возможно и сейчас», - сказал Амирасланов.

Переселенец из Ашагы Аскипара, член Газахского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана Фазаил Алиев видит путь решения проблемы безопасности населения азербайджанских эксклавов в обмене территориями. «Между селами Юхары Аскипара и Ашагы Аскипара расположено армянское село Воскепар. Территорию этого села можно передать Азербайджану и тогда Юхары Аскипара перестанет быть эксклавом. А жителей Воскепара можно переселить в другой азербайджанский эксклав – Бархударлы (на самом деле в этом эксклаве расположены два села Бархударлы и Софулу, - прим. «Кавказского узла»). Таким образом, эсклавные территории исчезнут. А жителей Бархударлы можно будет поселить в Воскепаре», - отметил Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Армения может построить в направлении Грузии новую дорогу в обход села Юхары Аскипара, а до ее строительства пользоваться дорогой проходящей через азербайджанскую территорию в Ашагы Аскипара.

Алиев сам проживает в настоящее время в городе Газах. «После того, как мы покинули Ашагы Аскипара, наша семья обосновалась в полуподвальном помещении в городе Газах. Так и живем здесь. Все остальные вынужденные переселенцев из семи сел, а это порядка 800-900 семей, были размещены в общежитиях, общественных зданиях, недостроенных объектах. Некоторые до сих пор живут в них. Только восемь лет назад около 300 семей получили квартиры в «Новом поселке» для беженцев. Кто-то смог собственными ресурсами построить себе жилье в Газахе и других селах района», - сказал Алиев.

Он отметил, что вынужденные переселенцы практически никакой помощи от государства не получают, за исключением так называемых «хлебных» - пособия на продукты питания в размере 60 манат (около 35 долларов) на одного человека. «В целом же, у нас те же проблемы, что и многих других жителей Газахского района, да и вообще всех регионов страны – бедность, безработица. Меня самого, ветерана первой Карабахской войны лишили инвалидного пособия якобы в рамках изменения критериев инвалидности. Но это произошло после моих критических выступления в адрес руководства страны как раз из-за ее нерешительной позиции по возвращению наших сел», - отметил Алиев.

Он сказал, что вернется в Ашагы Аскипара, как только это будет возможно. «Я даже не жду от государства, чтобы оно строило мне дом. Мы, наша семья и сами соорудим себе жилье на месте нашего старого дома», - далее сказал Алиев.

Вынужденный переселенец из села Хейримли Зиреддин Насибоглу также собирается вернутся на прежнее место проживания. В настоящее время он проживает в «Новом поселке». Мужчина отметил, что, хотя он сам пенсионер и получает пособия от государства, молодежь страдает от безработицы. «Молодые люди практически все безработные. Если выпадают заказы, они идут выполнять «черную работу» и зарабатывают какие-то мизерные суммы. А так постоянной работы нет. Спасибо, нам построили этот поселок. Но здесь нет ни магазина, ни хлебной лавки, ни парикмахерской. Приходится за всем этим идти несколько километров в окрестные села или ездить в райцентр», - сказал Насибоглу корреспонденту "Кавказского узла".

Он надеется, что после возвращения в родное село жителям предоставят земельные наделы, чтобы они могли заняться хозяйством.

Бановша Искендерова из села Бархударлы также хочет вернуться в него. «У нас в Бархударлы был хороший дом, хозяйство. Все разрушили. Но, тем не менее, мы ждем возвращения в село, потому что это наша малая родина, с ней связаны наши воспоминания. Будем заново налаживать жизнь там. Я уже пожилая, мне много и не надо. Будет крыша над головой - и хватит. Зато молодежь будет иметь возможность завести хозяйство, иметь работу», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Искендерова, которая живет в настоящее время в «Новом поселке».

Вернуться в родное село собирается и вынужденный переселенец из еще одного азербайджанского эксклава Кярки Нахичеванской автономной республики Видади Казымов.

«Наше село было захвачено еще при СССР – в январе 1990 года. Кярки имел стратегическое значение – эта крепость-ворота в Нахчыван. Для армян значение этого села заключалось в том, что рядом с ним проходила дорога из Армении в Карабах», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, советские военнослужащие не помешали захвату села. «В Кярки было около 100 домохозяйств. Сейчас в поселке Йени Кярки, построенном для жителей нашего села, около 50 квартир. Там проживает с семьей мой брат. Остальные жители расселились по разным районам страны, в том числе Баку. Многие обустроились на новых местах. Я общаюсь с родственниками, с бывшими соседями - подавляющее большинство ждут возвращения села, чтобы вернуться в него. Во-первых, это наша малая родина. Во-вторых, в Кярки очень хорошие условия для жизни и хозяйственной деятельности. Эта горная местность, где благоприятные условия для животноводства. В рыночных условиях можно создать доходные хозяйства», - продолжил Казымов.

Он отметил, что сам с семьей проживает в селе Гаджилы Бабекского района Нахичеванской автономной республики (НАР). Работает в типографии Нахичеванского госуниверситета. «Мы ждем возвращения в Кярки. Государство, очевидно, поможет в восстановлении села. Да мы и сами готовы участвовать в этом», - отметил Казымов.

Представители Исполнительной власти Газахского района и Садаракского района, в административное деление которого в настоящее время входит село Кярки, в связи с выходным днем (Новруз байрам) оказались недоступными для комментариев по поводу количества жителей в восьми населенных пунктах на момент исхода из них азербайджанского населения.

В свою очередь, в Госкомбеженцев Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что число вынужденных переселенцев из Газахского района в настоящее время составляет семь тысяч человек, еще одна тысяча - из села Кярки.

Напомним, 22 марта стало известно, что жители села Воскепар начали сбор подписей с призывом к властям Армении не допустить передачи приграничных территорий Азербайджану.

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. По словам главы областной администрации Нвера Бегларяна, жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану. 22 марта жители Ноемберяна и прилегающих приграничных сел заявили, что при необходимости готовы защищать свои дома.

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