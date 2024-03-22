Жители приграничья в Тавушской области отвергли идею о переезде

22 марта 2024, 19:09

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В Ноемберяне и прилегающих приграничных селах нет никакой паники, эвакуация женщин и детей не проводится, рассказали местные жители, подчеркнув, что готовы при необходимости защищать свои дома.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

Азербайджан требует от Армении немедленно освободить четыре села в районе линии соприкосновения и ставит вопрос по еще четырем эксклавным селам. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о 31 армянском селе, находящемся под азербайджанским контролем. "Кавказский узел" в справке "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан" рассказывает, на какие территории претендуют эти страны.

В Ноемберяне и прилегающих приграничных селах нет никакой паники, местные жители готовы при необходимости защищать свои дома, заявил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" житель города Ноемберян Акоп Геворкян.

По его словам, ни женщин, ни детей из общины не эвакуируют. "Ничего подобного не запланировано, жизнь течет своим чередом", - отметил он.

Житель села Воскепар Нвер Бегларян также отметил, что селяне готовы защищать свои дома. По его словам, жители села выступают против территориальных уступок. "Если власти сдадут земли, село будет простреливаться. Этот процесс сегодня надо остановить, нежели потом думать, как решить проблему", - сказал он.

Он заявил о готовности местных жителей защищать свои дома. "Как в 1990-е годы селяне готовы вместе с армией обороняться. Воскепар – не только наше село, это новый Сардарапат (в Сардарапатском сражении в 1918 году армянские вооруженные формирования и народное ополчение одержали победу над регулярной турецкой армией, - прим. "Кавказского узла"), вопрос существования армянской государственности", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Какие-либо территориальные уступки недопустимы, отметил он, приведя в пример судьбу Нагорного Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, после чего более 100 тысяч карабахцев были вынуждены покинуть свои дома и переехать в Армению. С 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.

Согласно официальному сайту администрации Тавуша Ноемберян является центром укрупненной общины, в которую помимо города входят 18 сел, в том числе Баганис, Воскеван и Воскепар. Согласно официальным данным, в городе Ноемберян, по состоянию на 1 января 2017 года, проживало 6 082 человека. В городе есть два детских сада, средняя школа на 450 учеников, старшая школа, музыкальная школа и спортшкола. В селе Баганис на 1 января 2017 года проживало 885 человек. В селе есть средняя школа на 450 учеников и детский сад. В селе Воскеван на эту же дату проживало 1 397 человек. В селе есть школа на 640 учеников и спортшкола. В селе Воскепар, по состоянию 1 января 2017 года, проживало 912 человек. В селе есть школа на 560 учеников.

Согласно официальному сайту ГНКО "Служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников", церковь Святой Богородицы, расположенная в 1 километре от села Воскепар близ линии соприкосновения, построена в VII веке. В 1975-77 годах церковь была отреставрирована. Является памятником архитектуры и находится под охраной государства.

Четыре села, находящиеся под контролем Армении, должны быть немедленно возвращены Азербайджану, а еще четыре села должны быть переданы в ходе делимитации границ, заявил замглавы правительства Азербайджана. Возвращение анклавов соответствует Алма-Атинским договоренностям, а предложения Еревана "оставить все как есть" неправомерны, указали азербайджанские политологи. Армянские политики призвали Пашиняна отказаться от передачи сел, указав, что это грозит Армении катастрофой.

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