Бакинские политологи объяснили требование Азербайджана вернуть восемь сел

09 марта 2024, 22:38

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Четыре села, находящиеся под контролем Армении, должны быть немедленно возвращены Азербайджану, а еще четыре села должны быть переданы в ходе делимитации границ, заявил замглавы правительства Азербайджана. Возвращение анклавов соответствует Алма-атинским договоренностям, а предложения Еревана "оставить все как есть" неправомерны, указали азербайджанские политологи.

Как писал "Кавказский узел", Ильхам Алиев заявил осенью 2023 года, что восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, они должны быть освобождены.

Азербайджан не имеет никаких претензий на территории Армении и ставит вопрос только об освобождении своих сел, захваченных армянской стороной в начале 1990-х годов, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Речь идет о семи селах Газахского района - Юхары Аскипара (армянское название - Верин-Воскепар - прим. "Кавказского узла"), Ашагы Аскипара (армянское название - Неркин-Воскепар, - прим. "Кавказского узла"), Баганис Айрым, Бархударлы, Coфулу, Гызыл Хаджылы, Xeйримли, расположенных на западе страны практически на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии, пояснил он. Еще одно село Кярки (армянское название - Тигранашен - прим. "Кавказского узла") расположено на юго-западе страны в Нахичеванской автономной республике, добавил Алиев. В то же время в ходе боевых действий 1992 года под контроль Баку перешло анклавное село Башкенд, которое армяне называют Арцвашеном, сообщил он.

Официальный Баку разъяснил позицию по вопросу окруженных территорией Армении азербайджанских сел, положение которых в том числе обсуждалось на семи проведенных встречах совместной армяно-азербайджанской комиссии по делимитации государственных границ. "В Армении распространяется недостоверная информация, исходящая из правительственных источников о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под "оккупацией" Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджан, не признавая этого, требует освобождения своих четырех сел. Азербайджанская сторона считает, что до проведения делимитации государственной границы заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении "оккупированы", совершенно безосновательно", - указано в распространенном сегодня в заявлении заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Он отметил, что четыре неэксклавных азербайджанских села, Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджилы, находящиеся под контролем Армении "бесспорно" принадлежат Азербайджану, "Они подлежат немедленному освобождению", - сказано в заявлении.

Он также указал, что в рамках процесса делимитации должен быть решен и вопрос возвращения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки. "В рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ", - указано в сообщении.

Впервые о том, что 31 армянское село находится под контролем Армении, заявил в ноябре 2023 года председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. "Мы готовы вернуть Азербайджану его анклавы, но и азербайджанская сторона должна вернуть нам наш Арцвашен, который по своей территории гораздо больше, чем два-три азербайджанских анклава вместе взятых", – сказал он. Одним из вариантов решения этого вопроса, по словам Симоняна, может стать закрепление за странами анклавов, находящихся на их территории, то есть оспариваемые сторонами населенные пункты останутся под суверенитетом тех стран, на чьих территориях они находятся, сообщила Армения сегодня 28 ноября 2023 года. 15 февраля об этом сообщила и пресс-секретарь Никола Пашиняна. "Азербайджан продолжает удерживать жизненно важные территории - 31 село Армении, и все это доказывает, что Баку продолжает стратегию углубления враждебности в регионе", - сказала Назели Багдасарян 15 февраля. Пашинян в тот же день назвал позицию Азербайджана, который не хочет уходить с территорий 31 села Армении, "неконструктивной", предложив обоюдно отвести войска от границы.

15 февраля МИД Азербайджана ответил Еревану. "Очередное утверждение премьер-министра Армении Пашиняна, сославшегося в вопросе об анклавных и эксклавных селах, на якобы удерживаемые в оккупации Азербайджаном 31 села, является частью политического манипулирования", - говорится на сайте ведомства.



Председатель Объединения политологов Южного Кавказа Илгар Велизаде, отметил, что по Алма-атинскому принципу сохранения границы, существовавшей в годы СССР между двумя союзными республиками, все анклавы должны быть возвращены законным владельцам.

"Если стороны согласятся оставить территории там, где они оказались после 1992 года, тогда обмен будет неравноценным, так как анклавное армянское село Башкенд рядом с Кедабекским районом Азербайджана меньше, чем все оказавшиеся в армянском окружении азербайджанские села Газахского района и Нахичевана", - добавил Велизаде. То есть в аспекте размера обмененных территорий Азербайджан будет в выигрыше.

Политолог Магомед Асадуллазаде назвал "незаконным" предложение Армении отказаться от возвращения анклавов, так как это противоречит принятой установке о соблюдении Алма-Атинского принципа неизменности имевшихся в СССР административных границ.

"Села Газахского района Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы и Хейримли не анклавы. Армения должна вернуть эти села безусловно, до переговоров о демилитации, в которых будут рассматриваться остальные территории", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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