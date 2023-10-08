Алиев обвинил Армению в оккупации восьми сел

08 октября 2023, 02:48

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Восемь сел Азербайджана все еще находятся под оккупацией Армении, они должны быть освобождены, заявил Ильхам Алиев главе Совета Евросоюза Шарлю Мишелю. Азербайджан и Армения должны уважать территориальную целостность друг друга, необходимо обеспечить безопасность и защиту прав карабахских армян, в том числе в долгосрочной перспективе, заявил Мишель.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские СМИ сообщили 4 октября об отказе президента Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, но заявил, что Армения надеялась на этой встрече, намеченной на 5 октября, подписать мирный договор. 5 октября Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

7 октября председатель Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, сообщила пресс-служба азербайджанского президента. Алиев отметил, что «включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом».

При этом Ильхам Алиев заявил, что «Азербайджан не принял участия во встрече в Гранаде из-за предвзятой позиции Франции». Глава государства особо подчеркнул, что «передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию». "И если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция", - добавил Алиев.

"Причина (отказа Алиева - прим. "Кавказского узла") - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", - приводит слова источника в дипломатических кругах Азербайджана агентство АПА, сообщая об отказе Алиева от поездки в Гранаду. По данным издания Caliber.az, Азербайджан настаивал на участии во встрече турецких представителей.

Он также отметил «неприемлемость антиазербайджанского заявления, принятого Европейским парламентом на основе ксенофобского и шовинистского подхода». На его взгляд, прозвучавшие в резолюции утверждения «не служат обеспечению мира и стабильности в регионе».

Резолюция с призывом к санкциям против Азербайджана в связи с произошедшим в Нагорном Карабахе событиями была принята большинством голосов депутатов Европарламента 5 октября. Авторы резолюции призывали ЕС пересмотреть условия сотрудничества с Баку и снизить зависимость Европы от азербайджанского газа.

Алиев также отметил, что «Азербайджан, использовав право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН, полностью закрепил свой суверенитет и обеспечил нейтрализацию незаконных военных формирований на своей территории». С этой точки зрения предпринятые Азербайджаном шаги полностью соответствовали международному праву, считает Алиев.

Он подчеркнул, что «центральное правительство оказывает армянским жителям Карабаха гуманитарную помощь», уже начался процесс их регистрации в рамках политики реинтеграции.

Президент Азербайджана подчеркнул, что именно власти Нагорного Карабаха «вынудил армян покинуть территорию и переехать оттуда».

Алиев также заявил, что "восемь сел Азербайджана все еще остаются под оккупацией Армении", подчеркнув «важность» их «освобождения».

Азербайджан не имеет никаких претензий на территории Армении и ставит вопрос только об освобождении своих сел, захваченных армянской стороной в начале 1990-х годов, сказал 26 мая корреспонденту "Кавказского узла" директор информационного агентства Turan Мехман Алиев. Речь идет о семи селах Газахского района - Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара, Баганис Айрым, Бархударлы, Coфулу, Гызыл Хаджылы, Xeйримли, расположенных на западе страны практически на стыке границ Азербайджана, Армении и Грузии, пояснил он. Еще одно село Кярки расположено на юго-западе страны в Нахичеванской автономной республике, добавил Алиев. В то же время в ходе боевых действий 1992 года под контроль Баку перешло анклавное село Башкенд, которое армяне называют Арцвашеном.

Президент Алиев также информировал Мишеля о работах «по созданию регионального транспортного коридора между Азербайджаном и Ираном». В этом контексте он подчеркнул, что накануне недалеко от поселка Агбенд Зангиланского района Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста в Иране.

В свою очередь Мишель «выразил готовность Европейского Союза продолжать усилия, направленные на нормализацию армяно-азербайджанских отношений», говорится в заключение релиза пресс-службы президента Азербайджана.

Мишель в социальной сети X также поделился новостью о телефонном разговоре с Алиевым. «В рамках подготовки встречи Армения-Азербайджан в Брюсселе я позвонил президенту Алиеву. Выразил приверженность ЕС к процессу нормализации армяно-азербайджанских отношений. Подтвердили необходимость взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, а также продвижения к делимитации границ. Подчеркнута также необходимость обеспечения безопасности и прав карабахских армян, в том числе и в долгосрочной перспективе», - написал Мишель.

По мнению аналитика Центра экстремальной журналистики Тофига Дадашева, ЕС пытается вновь усадить за стол переговоров лидеров Азербайджана и Армении.

«Односторонняя проармянская позиция Франции дискредитировал посредничество ЕС в глазах Баку и встреча лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде была сорвана. Теперь Мишель стремится организовать встречу уже при своем личном посредничестве. Алиев дал понять, что если предметом переговоров будут вопросы взаимного признания территориальной целостности, то необходимо обязательно обсуждать вопрос о восьми селах Азербайджана, которые все еще остаются под контролем Армении. Если в Гранаде европейские лидеры выступили за делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией по картам генштаба СССР, то в таком случае указанные восемь сел должны быть возвращены Азербайджану», - сказал эксперт корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, Алиев также дал понять, что Армения больше не сможет ставить условия для Азербайджана в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций.

Ереван вопреки условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года отказывается обеспечить Баку беспрепятственное движение через свою территорию для транспортного сообщения западных районов Азербайджана с Нахчыванским регионом. То есть Армения блокирует продвигаемый Азербайджаном проект Зангезурского коридора. И Азербайджан сейчас фактически приступил к реализации альтернативного маршрута этого коридора через Иран, уже началось строительство автомобильного моста, который станет началом дороги через ИРИ в Нахичеван. «Баку дает понять, что получил выход на НАР через Иран. На переговорах с Арменией он вообще может отказаться от обсуждения вопросов открытия транспортных коммуникаций. В таком случае Армения лишится возможности восстановления своего железнодорожного сообщения через Азербайджаном с Ираном и Россией и автомобильного сообщения с РФ», - сказал эксперт.

Если Армения откажется от проекта Зангезурского коридора, то транспортные коммуникации будут проложены чрез Иран, заявил 26 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Зангезурский коридор станет второй после "Баку-Тбилиси-Карс" транспортной артерией глобальных грузоперевозок в направлении "Восток-Запад" через Южный Кавказ. Он будет проложен в любом случае, но каким будет его маршрут, сейчас, по словам Эрдогана, зависит от политической воли Армении, пишет "Туран".

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