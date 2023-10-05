Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана

05 октября 2023, 19:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские СМИ сообщили 4 октября об отказе президента Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, но заявил, что Армения надеялась на этой встрече, намеченной на 5 октября, подписать мирный договор.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) декларацию, в которой признал, что площадь Азербайджана составляет 86,6 тысячи квадратных километров, что включает Нагорный Карабах, сообщил сегодня Совет ЕС.