05 октября 2023, 19:50
Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев.
Как писал "Кавказский узел", азербайджанские СМИ сообщили 4 октября об отказе президента Ильхама Алиева от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отменять визит, но заявил, что Армения надеялась на этой встрече, намеченной на 5 октября, подписать мирный договор.
Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) декларацию, в которой признал, что площадь Азербайджана составляет 86,6 тысячи квадратных километров, что включает Нагорный Карабах, сообщил сегодня Совет ЕС.
"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 квадратных километров) и Азербайджана (86 600 квадратных километров), что уже упоминалось в заявлениях председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля от 14 мая и 15 июля", - указано в совместном заявлении Никола Пашиняна, президента Европейского совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
Представители ЕС, Франции и Германии в ходе встречи также подчеркнули свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении, а также согласились с необходимостью оказания дополнительной гуманитарной помощи в связи с массовым перемещения карабахских армян. "Они подчеркнули, что эти беженцы должны иметь возможность свободно осуществлять свое право на возвращение в свои дома и места проживания без каких-либо условий, под международным контролем и с должным уважением к своей истории, культуре и правам человека", указано в сообщении.
После проведения 19-20 сентября Азербайджаном контртеррористической операции в Нагорном Карабахе его покинули почти все жители. На 1 октября в Армению прибыли 100 514 карабахских беженцев. Миссия ООН 2 октября заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"