СМИ сообщили об отказе Алиева встречаться с Пашиняном в Гранаде

04 октября 2023, 13:24

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия во встрече с лидерами Армении и стран ЕС в испанской Гранаде 5 октября, сообщили СМИ Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", проведенная Азербайджаном 19-20 сентября военная операция усугубила в Нагорном Карабахе сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой. В Армению прибыло более 100 тысяч карабахских беженцев. Ереван 29 сентября подал в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха. Баку счел этот иск неприемлемым.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023"

Встреча в испанском городе Гранаде президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона была намечена на 5 октября.

Сегодня, 4 октября, СМИ сообщили об отказе Баку от переговоров.

"Причина - деструктивная позиция Франции, а также несогласие Парижа и Берлина на участие во встрече Турции. В подобных условиях азербайджанская сторона отказалась от проведения переговоров", - приводит слова источника в дипломатических кругах Азербайджана агентство АПА.

По данным издания Caliber.az, Азербайджан настаивал на участии во встрече турецких представителей.

Официального подтверждения информации об отказе от встречи на сайте президента Азербайджана по данным на 13.21 мск 4 октября не публиковалось.

Отметим, что двумя днями ранее Ильхам Алиев высказал мнение, что намеченная на 5 октября встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в Гранаде придаст импульс развитию мирной повестки дня на Южном Кавказе.

"Президент Ильхам Алиев отметил, что в регионе возникли исторические возможности и шанс для продвижения мирной повестки дня, коснулся прилагаемых нашей страной в настоящее время усилий в этом направлении. Глава государства сказал, что после прекращения антитеррористических мероприятий центральное правительство оказало армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе, широкомасштабную гуманитарную помощь, населению оказываются услуги, связанные со сферами миграции, социальной защиты и здравоохранения", - цитирует релиз пресс-службы президента Азербайджана о состоявшейся 2 октября встрече главы государства с главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби "Интерфакс".

Напомним, что 15 июля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европы Шарля Мишеля. Баку и Еревану удалось продвинуться по всем пунктам переговорного процесса, в частности, решено ускорить работу комиссий по делимитации границ, заявил Мишель по итогам встречи. Несмотря на заявленный Мишелем прогресс, по ключевым вопросам позиции Азербайджана и Армении являются диаметрально противоположными, что ставит под сомнение подписание мирного договора в обозримом будущем, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.

С 27 по 29 июня в Вашингтоне проходил новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. 27 июня на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения.

На встрече в Кишиневе 1 июня Ильхам Алиев и Никол Пашинян обсуждали вопросы делимитации границ, подписания мирного договора, безопасности и прав жителей Нагорного Карабаха, а также разблокировки коммуникаций в регионе. Шарль Мишель назвал эту встречу продуктивной.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили тогда, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

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