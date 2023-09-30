Баку счел неприемлемым поданный на фоне арестов карабахских политиков иск Еревана

30 сентября 2023, 20:57

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Официальный Баку счел безосновательным новый иск, поданный Арменией против Азербайджана в Международный суд ООН. Иск показал, что Армения не отказывается от попыток "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", заявил представитель МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения 29 сентября подала в Международный суд ООН иск в отношении Азербайджана, в котором потребовала от его властей не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек, начался исход жителей. Азербайджанские силовики задержали в Лачинском коридоре, а после сообщили об аресте бывшего госминистра нагорного Карабаха Рубена Варданяна, бывшего министра обороны Карабаха Левона Мнацаканяна, бывшего главы МИД непризнанной республики Давида, бывшего заместителя командира Армии обороны Нагорного Карабаха Давида Манукяна.

Очередной иск об определении временных мер, представленный Арменией в Международный суд 29 сентября в рамках судебного дела о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации "Армения против Азербайджана", совершенно безоснователен и абсурден, заявил сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Новый иск игнорирует предыдущее решение Международного суда по упомянутому делу", "направлен на разжигание и пропаганду расовой ненависти к азербайджанцам" и демонстрирует, что Армения не отказывается от попыток "посягательства на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", указал Гаджизаде. По его мнению, этот иск "абсолютно неприемлем".

"Так же как и в случае с Советом безопасности ООН, Армения злоупотребляет Международным судом в целях реализации своей коварной политической повестки. Только в этом году Армения неоднократно обращалась в Международный суд. Из трех ходатайств, поданных Арменией в январе, два были отклонены, одно удовлетворено в ограниченной форме, а поданные в мае ходатайства единогласно отклонены судьями в июле", - продолжил официальный представитель МИД Азербайджана.

По его словам, "азербайджанская сторона представит суду позицию с убедительными ответами на эти новые необоснованные претензии Армении".

Напомним, 22 февраля Международный суд ООН принял постановление о временных мерах по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации по жалобе "Армения против Азербайджана", которым до вынесения окончательного решения обязал Азербайджан принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Решение было принято 13 голосами "за", два судьи проголосовали против, указано в пресс-релизе на сайте суда. Вместе с тем суд не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о полном и немедленном восстановлении газоснабжения и других коммунальных услуг в Нагорном Карабахе, так как Армения не представила доказательств того, что Азербайджан причастен к прекращению подачи газа в Нагорный Карабах.

6 июля Международный суд ООН единогласно отклонил требование Армении от 12 мая 2023 года о внесении изменений в постановление от 22 февраля. Армения в своем обращении просила суд обязать Азербайджан с 23 апреля вывести весь личный состав, размещенный в Лачинском коридоре или вдоль него, и воздерживаться от размещения личного состава в Лачинском коридоре или вдоль него, сообщило в тот же день агентство "Азертадж" со ссылкой на МИД Азербайджана..

11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи при содействии гуманитарного офиса организации. По итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе и доставке гуманитарной помощи в регион. Армения не добилась результатов на заседании Совбеза ООН, по итогам обсуждения даже не была принята резолюция, отметили азербайджанские аналитики. По их мнению, заседание показало слабость позиций армянской дипломатии и подтвердило, что у Армении нет иного пути, кроме подписания мирного соглашения.

О ситуации в Нагорном Карабахе после военной эскалации, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" " "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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