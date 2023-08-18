Азербайджанские аналитики сочли итоги заседания Совбеза ООН провалом армянской дипломатии

18 августа 2023, 00:14

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Армения не добилась результатов на заседании Совбеза ООН, по итогам обсуждения даже не была принята резолюция, отметили азербайджанские аналитики. По их мнению, заседание показало слабость позиций армянской дипломатии и подтвердило, что у Армении нет иного пути, кроме подписания мирного соглашения.

Как писал "Кавказский узел", 11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой срочно созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Россия постарается помешать Армении добиться разблокировки Лачинского коридора, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи при содействии гуманитарного офиса организации. По итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе и доставке гуманитарной помощи в регион.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Попытка Армении манипулировать Советом безопасности ООН в своих целях потерпела неудачу, заявило сегодня министерство иностранных дел Азербайджана.

"Попытки Армении манипулировать и эксплуатировать СБ ООН не только непродуктивны с точки зрения продвижения повестки нормализации отношений в постконфликтный период, но и крайне деструктивны. Азербайджан надеется, что Армения, наконец, поймет, что путь решения вопросов лежит через конструктивное взаимодействие, а также честное выполнение международно-правовых норм и обязательств. Как подчеркивали многие члены Совета безопасности ООН, основой мира и стабильности в регионе является признание суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на деле", - говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Министерство указало на то, что "предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - прим. "Кавказского узла") было положительно воспринято международным сообществом".

Заседание Совета безопасности ООН продемонстрировало провал армянской дипломатии, заявил депутат парламента Расим Мусабеков. "Ни один из участников обсуждения не осудил Азербайджан, не выступил с требованиями к нашей стране, а ограничились призывами к продолжению армяно-азербайджанских переговоров и беспрепятственному функционированию как Лачинской, так и Агдамской дороги для гуманитарных целей. Никто из членов Совбеза ООН не произнес слова "блокада" и "геноцид", которые продвигала армянская сторона. Никто не поставил под сомнение законность азербайджанского пропускного пункта "Лачин". Ни один участник даже не упомянул о де-факто администрации на территории, на которой проживают карабахские армяне. В итоге все ограничилось публичным обсуждением обращения Армении. Не только не была поставлена на голосование какая-то резолюция, но даже не было заявления от председательствующего на заседании, коим была представитель США", - рассказал Мусабеков корреспонденту "Кавказского узла".

"Если премьер-министр Армении Пашинян и глава МИД Мирзоян своим обращением в Совбез ООН хотели продемонстрировать согражданам, что сделали все, что могли, то это единственный результат", - констатировал депутат.

Отсутствие итогового заявления председателя заседания Совета безопасности ООН стало одним из показателей провала армянской политики, отметил политический аналитик газеты "Зеркало" Ниджат Гаджиев. Он считает, что выступления представителей стран подсказывают Баку направления дипломатических действий.

"Твердо можно сказать, что Турция, Бразилия и Албания - наши союзники. У представителей США и России были достаточно проазербайджанские формулировки, но есть над чем работать, нужно усиливать дипломатические контакты и усиливать свои позиции двухсторонними отношениями. С ЕС у Азербайджана есть проблемы. В направлении Брюсселя надо работать, причем работать усиленно на всех уровнях. В целом, это дипломатический провал Армении. Азербайджан победил и теперь уже может дожимать ситуацию, что он и будет делать. Армении остается только подписать мирное соглашение", - заявил Гаджиев.

Представитель России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН предложил "параллельное открытие дорог через Агдам и Лачин для передвижения гражданских лиц и невоенных грузов", назвав такой вариант "реалистичной компромиссной развязкой по деэскалации напряженности". Ранее представитель МИД Азербайджана заявил, что Карабах сорвал договоренности о поставке продуктов через Агдам. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Заседание Совбеза ООН показало, что мир признал законность агдамской дороги и актуальность открытия Зангезурского коридора, отметил председатель Организации Освобождения Карабаха Акиф Нагы на своей странице в Facebook*.

По его мнению, если Азербайджан вместе с Турцией начнет антитеррористическую операцию, мир ее примет с пониманием.

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев в Лачине заявил, что жители Нагорного Карабаха должны подчиняться законодательству Азербайджана, а военные готовы провести спецоперацию для восстановления законности на этой территории. За несколько дней до этого, 25 мая, на саммите ЕАЭС в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Никол Пашинян и подтвердил готовность Еревана к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе. Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

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