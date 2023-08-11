Азербайджан заявил о срыве договоренностей о поставках товаров через Агдам

11 августа 2023, 21:02

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Договоренность о начале поставок гуманитарной помощи через Агдам и более активном движению по Лачинской дороге была сорвана властями Карабаха в последний момент, заявил представитель дипломатического ведомства Азербайджана. Источник в российских госструктурах подтвердил, что договоренности были достигнуты при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако Степанакерт потребовал изменить условия.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа МИД Нагорного Карабаха призвал международные организации и иностранные государства пресечь политику Азербайджана в отношении жителей Нагорного Карабаха. Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность блокадой Лачинского коридора, но Баку отверг их претензии. Первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо считает, что блокада Лачинского коридора азербайджанскими силовиками должна расцениваться как геноцид карабахских армян. Доклад Луи Окампо предвзят и искажает реальность, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, азербайджанские власти предлагали поставки гуманитарной помощи через Агдам, а также через Физули.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу.

Сторонами конфликта была достигнута договоренность об использовании дороги в Карабах через Агдам и более интенсивном использование Лачинского коридора, сообщил сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"В результате усилий международных партнеров в последние несколько дней была договорённость об использовании МККК дороги Агдам-Ханкенди для грузоперевозок и интенсификации прохода по Лачинской дороге под эгидой МККК через 24 часа после этого", - приводятся слова Гаджизаде в пресс-релизе МИД Азербайджана.

Наряду с этим, продолжил он, "по предложению Азербайджана, было согласовано проведение встречи в Евлахе между представителями азербайджанской стороны и армянского населения Карабахского экономического района Азербайджанской Республики, и приняты все подготовительные логистические меры в этой связи".

Евлах - город в Азербайджане, расположен в 288 километрах западнее Баку и на 100 километров севернее Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта), следует из информации на сервисе "Яндекс.Карты"

Вопреки перечисленным шагам, карабахская сторона "нарушила все договорённости в последний момент", подчеркнул представитель МИД. "Данное деструктивное поведение с их стороны, а также со стороны Армении, которая превратила эту тему в инструмент политической манипуляции, в очередной раз демонстрирует незаинтересованность противоположной стороны в установлении мира и стабильности. Кроме того, эти шаги вновь подтверждают необоснованность измышлений о гуманитарной тематике и служат обострению ситуации в регионе", - резюмировал Гаджизаде.

Ранее сегодня источник в российских госструктурах, сообщил, что Россия выдвинула предложение по открытию коммуникаций в Нагорный Карабах с функционированием как Лачинской дороги, так и трассы Агдам-Степанакерт, однако армянская сторона сорвала эту договоренность, говорится в статье "Арцах против Карабаха" издания "Коммерсант".

По его словам, "глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал вариант, на который поначалу согласились и азербайджанская сторона, и карабахцы" - чтобы открылась дорога через Агдам и по ней начался завоз всего необходимого Международным Комитетом Красного Креста, через сутки после начала движения через Агдам предлагалось возобновить и движение по Лачинскому коридору. "Такой вариант был в высокой степени готовности", - сказал источник издания.

Вопрос поставок через Агдам обсуждался также 15 июля на переговорах в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. "Нынешнее положение дел явно неустойчиво и не в интересах ни одной из сторон. Мы также обсудили возможные конкретные шаги, которые помогут нормализовать ситуацию. Я подчеркнул необходимость открытия Лачинской дороги. Я также отметил готовность Азербайджана осуществлять поставки гуманитарной помощи через Агдам. Я считаю оба варианта важными и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения", - заявил Шарль Мишель. Подробнее об итогах переговоров и достигнутых договоренностях говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Однако Нагорный Карабах начал менять договоренности, выдвинув условия, чтобы проезд по Лачинской дороге открылся сразу после открытия дороги через Агдам, а также потребовав, чтобы через Агдам не поставлялись товары азербайджанского происхождения, потом случился скандал с Вагифом Хачатряном, чьего немедленного освобождения потребовали власти НКР, говорится в публикации.

Источник отметил, что в Москве обстановку в зоне карабахского конфликта оценивают как очень сложную. "Все попытки ситуацию как-то успокоить, которые предпринимаем мы, западники, международные организации, ни к чему не приводят. Баку не сдает назад", - подчеркнул он. Однако добавил, что власти Нагорного Карабаха также упираются. Тем не менее, собеседник издания полагает, что дорога через Агдам в итоге будет открыта.

"Кавказский узел" также писал, что, 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна, Азербайджан представил информацию, которая передана Армении и родным задержанного. Представители Красного Креста, посетившие Хачатряна, рассказали, что ему дают лекарства, однако дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

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