Европейский суд передал Армении информацию о Вагифе Хачатряне

09 августа 2023, 19:25

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Информация о состоянии и местонахождении Вагифа Хачатряна, полученная от Азербайджана Европейским судом по правам человека, передана его родным. Суд предоставил Армении срок до 16 августа, чтобы подать возражения.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля азербайджанские пограничники на пункте пропуска при въезде в Лачинский коридор задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна, которого в числе других пациентов сотрудники Красного Креста везли в Армению на лечение. Генпрокуратура Азербайджана заявила, что он был в розыске по обвинению в нападении на азербайджанское село в 1991 году. Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с задержанием Хачатряна. ЕСПЧ обязал Азербайджан до 8 августа предоставить информацию о нем. Представители Красного Креста, посетившие Хачатряна, рассказали, что ему дают лекарства, однако дочь задержанного Вера Хачатрян настаивает, что отцу необходима операция.

ЕСПЧ передал Армении информацию о Вагифе Хачатряне, полученную из Азербайджана, сообщил сегодня Офис представителя Армении по международным правовым вопросам. Сведения о Вагифе Хачатряне переданы его родственникам, говорится в сообщении, поступившем "Кавказскому узлу".

Европейский суд дал Армении срок до 16 августа, чтобы предоставить возражения. "Армения представит свои возражения в ЕСПЧ до 16 августа по части фактов и позиции Азербайджана", - говорится в сообщении офиса представителя.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года по 28 апреля азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. В Ереване и Степанакерте проходят акции протеста с требованием разблокировать дорогу между Арменией и Нагорным Карабахом.

15 июня правительство Нагорного Карабаха заявило, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. В Нагорном Карабахе полностью остановилась работа общественного транспорта, отмечаются дефицит продуктов, промышленных товаров, недостаток наличных денег. Минздрав сообщил 8 августа, что из-за блокады Лачинского коридора и отсутствия лекарств выросла смертность и заболеваемость, дефицит продуктов и стресс привели к росту числа выкидышей, а также анемии у беременных.